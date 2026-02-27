Nicaragua nombra nuevo embajador en Venezuela, el segundo tras la captura de Nicolás Maduro

MANAGUA — El régimen sandinista en Nicaragua que dirigen los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, nombraron a Isidro Antonio Rivera Guadamuz como nuevo embajador en Venezuela , en sustitución de Valezka Fiorella López Herrera, quien permaneció menos de un mes en el cargo.

A través de un acuerdo presidencial publicado este viernes en el Diario Oficial La Gaceta, Ortega y Murillo designaron a Rivera Guadamuz en el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Nicaragua ante el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, un mes y 24 días después de la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro .

NICARAGUA Régimen de Daniel Ortega cancela el nombramiento de su embajadora en Venezuela

El miércoles pasado, los autodenominados "copresidentes" de Nicaragua cancelaron el nombramiento de López Herrera como embajadora nicaragüense en Venezuela, al que había sido designada el 28 de enero de 2026.

López Herrera, que se desempeñaba como ministra consejera de la embajada de Managua en Caracas cuando fue ascendida en el cargo, había sido nombrada embajadora casi cuatro semanas después de la captura de Maduro.

Sustituyó a la periodista sandinista Daysi Ivette Torres Bosques, quien fue alcaldesa de Managua durante dos periodos consecutivos y que ahora es la representante de Nicaragua en Cuba.

Torres Bosques, que también fue vicealcaldesa de la capital nicaragüense (2008-2009), estuvo en el cargo de embajadora ante el Gobierno de Venezuela desde el 21 de marzo de 2023.

La periodista nicaragüense había reemplazado en el cargo a Orlando José Gómez Zamora.

Ortega y Murillo "comedidos"

Los regímenes de Managua y Caracas son estrechos aliados políticos y económicos desde la llegada al poder de la llamada revolución bolivariana, en 1999, liderada por el hoy fallecido Hugo Chávez.

Nicaragua fue uno de los primeros países en reconocer el triunfo de Maduro en los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, decretado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a pesar de las denuncias de fraude y las protestas en contra.

Sin embargo, tras la captura de Maduro, el pasado 3 de enero, los dictadores Ortega y Murillo han sido más comedidos con el régimen liderado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

FUENTE: Con información de EFE