viernes 27  de  febrero 2026
DDHH

El alto comisionado de la ONU, Volker Türk, pide liberar a todos los presos políticos en Venezuela

Voilker Türk manifestó que el estado de emergencia en el país deber revisarse para que se respete el espacio cívico y los derechos humanos

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en una conferencia de prensa en Khartoum, Sudán, el 16 de noviembre de 2022

AP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

GINEBRA.- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, pidió este viernes, 27 de febrero, la liberación de todos los presos políticos de Venezuela que aún no han sido puestos en libertad tras la amnistía y también la revisión del estado de emergencia.

"En Venezuela, tomo nota de la liberación de algunas personas que fueron detenidas arbitrariamente e insto a la liberación de las restantes", dijo Türk durante la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos.

El alto comisionado determinó que el estado de emergencia en el país "debe ser revisado para asegurar que respete el espacio cívico y los derechos humanos" y subrayó que "la sociedad civil y los grupos de víctimas deben poder participar significativamente en los asuntos públicos".

El estado de conmoción exterior entró en vigencia el 3 de enero, el mismo día de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de fuerzas militares estadounidenses.

Por primera vez, Venezuela recurrió a esta figura, cuya duración es de 90 días y que puede ser prorrogable por igual periodo.

El pasado 19 de febrero, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría oficialista, aprobó una Ley de Amnistía concebida en principio para casos desde 1999, cuando el chavismo llegó al poder, pero que se aplicará de forma específica en 13 "hechos" ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como los casos relacionados con operaciones militares.

En esta última semana se han producido 217 excarcelaciones, pero quedan, según registros independientes, más de 500 presos políticos, lo que mantiene a familiares en las afueras de centros de detención a la espera de nuevas liberaciones.

De acuerdo con la ONG Foro Penal, en Venezuela aún permanecen en prisión 586 personas por pensar diferente. La organización hizo el cálculo este 25 de febrero.

La ONG reveló que son 505 hombres y 63 mujeres detenidas. De ellos, 386 son civiles y 182 militares. También, en esta cifra se registran 52 presos políticos extranjeros.

Las excarcelaciones se han producido en Venezuela a partir del 8 de enero, cinco días después de la captura de Maduro. De acuerdo con las estimaciones del Foro Penal antes de la aprobación de la Ley de Amnistía hubo aproximadamente 459 liberaciones.

FUENTE: Con información de EFE

