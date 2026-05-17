Subsecretario de Estado de EEUU: "El sistema comunista cubano es una cruel mentira"

El subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa, Jeremy Lewin denunció el sistema corrupto imperante en Cuba bajo el aparato militar liderado por el conglomerado Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA).

"El sistema comunista cubano es una cruel mentira", escribió el funcionario estadounidense en una publicación en la red social X.

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Lewin señaló que, mientras los cubanos sufren "hambre, pobreza y represión, las élites corruptas del régimen han desviado los recursos del país a una red secreta de cuentas bancarias en el extranjero para su beneficio personal".

En el mensaje, compartido por la embajada de EEUU en La Habana, Lewin celebró las recientes sanciones de la administración del presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio contra el régimen cubano, dirigidas especialmente a GAESA, reseña el portal web Martí Noticias.

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"¡Basta ya! Por primera vez, las nuevas sanciones del secretario Rubio contra GAESA apuntan a esos fondos ilícitos —y a las entidades extranjeras que los albergan— en cualquier parte del mundo. El régimen debe devolver estos recursos al pueblo cubano", subrayó el subsecretario Lewin.

La semana pasada, el secretario de Estado afirmó en una entrevista con el programa "Hannity", de Fox News, que los recursos en Cuba no llegan, ni al pueblo, ni al propio régimen de la isla. "La riqueza en Cuba está controlada por una empresa propiedad de generales militares que se quedan con todo el dinero", declaró, en referencia a GAESA.

Rubio añadió que, mientras el control económico permanezca en manos de esa estructura militar, no será posible un cambio real en Cuba.

La administración Trump ha reforzado su estrategia de presión máxima hacia el régimen de La Habana. El 1 de mayo, el presidente Trump firmó una Orden Ejecutiva imponiendo nuevas sanciones al gobierno cubano. La orden amplía medidas existentes para incluir nuevas restricciones en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. EEUU designó a tres actores en virtud de esa nueva orden ejecutiva, entre ellos GAESA, por operar, o haber operado, en el sector de servicios financieros de la economía cubana.

FUENTE: Martí Noticias