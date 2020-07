En esta edición, se presentan los testimonios sobre torturas en cárceles y represión, en las voces de Isael Poveda Silva y Rolando Mesa Benítez. El video comienza citando el Artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: "Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes".

“Me esposaron a la espalda manos y pies. Me cargaron como si fuera una maleta y me metieron en una celda de castigo. A esta tortura se le llama 'balancín'. Al continuar gritando consignas contra el régimen me levantaron por la cadena, que aún tengo marcas en las manos por las esposas, me echaron dos cubos de sopa en el piso y me metieron en el calabozo", cuenta Isael Poveda Silva en cámara.

Como indica la campaña: "Estos video reportajes buscan denunciar el uso sistemático de la violación de los Derechos Humanos en la isla por parte del régimen en La Habana; se hacen públicos mientras el régimen cubano se postula para un cupo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU".

