Eurodiputados exponen en Bruselas historial terrorista del régimen cubano

El informe "Las múltiples caras del terrorismo en Cuba" , que muestra con hechos cómo el régimen cubano recurrió a prácticas terroristas para tomar el poder y ha continuado empleándolas desde 1959, fue presentado el miércoles en el Parlamento Europeo por miembros del grupo Patriotas por Europa.

El documento , elaborado por el director de Center for a Free Cuba, John Suarez, y el director de la Asociación Española Cuba en Transición, Matías Jove, constituye el décimo informe del Centro de Estudios, Formación y Análisis Social (CEU-CEFAS).

El texto recuerda que la prensa cubana de la época de la juventud de Fidel Castro lo vinculó "con, al menos, tres asesinatos, aunque nunca pudo ser condenado por falta de pruebas".

Los actos terroristas cometidos por el Movimiento 26 de Julio —nacido tras el fallido asalto al Cuartel Moncada, planificado por Fidel Castro en 1953— incluyen la explosión de 100 bombas en La Habana, el 8 de noviembre de 1957, y el primer secuestro de la historia de Cuba, llevado a cabo el 21 de octubre de 1958, reseña el portal web Diario de Cuba.

Pero el informe recoge también la participación del difunto dictador en acciones violentas que no tenían que ver con el derrocamiento en Cuba de Fulgencio Batista, como "los preparativos de una frustrada invasión desde Cuba a República Dominicana con el objetivo de derrocar al dictador Rafael Leónidas Trujillo".

Después del 1 de enero 1959, el régimen cubano se dedicó a exportar la naciente Revolución, con acciones como el intento de invasión a Panamá, llevado a cabo por tropas guerrilleras cubanas y panameñas, el 19 de abril del propio año.

Además de la participación de guerrilleros o incluso diplomáticos cubanos en acciones perpetradas en otros países durante las décadas posteriores a la llegada del régimen al poder, el documento recoge sus estrechas relaciones con grupos terroristas y organizaciones vinculadas al narcotráfico.

"Hoy, Cuba sigue facilitando rutas para el tráfico de armas, drogas y personas, con el visto bueno de una élite comunista impune", afirmó Suárez durante la presentación en Bruselas, según lo citó La Gaceta de la Iberosfera.

Cuba: “la cabeza de la serpiente”

Hermann Tertsch, del grupo Patriotas por Europa, afirmó que: "Cuba es la cabeza de la serpiente que se ha extendido por toda Iberoamérica. No hay episodios de violencia en América que no estén relacionados con el aparato militar de Cuba. Es un régimen terrorista".

Tertsch subrayó que el régimen cubano no cumple ninguno de los compromisos del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, firmado con la Unión Europea en 2017, por lo que exigió su suspensión inmediata.

"Todo el dinero europeo va a parar a los grupos canallas que intimidan a la población cubana", sostuvo el europarlamentario.

El canciller de Estonia pide revisar la relación de Europa con La Habana

También, el ministro de Relaciones Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, exigió más presión sobre el régimen cubano y una revisión de las relaciones de la Unión Europea con La Habana.

Tras sostener una conversación sobre la situación de la Isla con el secretario de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), Orlando Gutiérrez Boronat, el canciller estonio expresó en su cuenta de X el compromiso de su país con los actores de la sociedad civil y su apoyo a la defensa de los derechos humanos.

También consideró el abierto respaldo de La Habana a la invasión rusa de Ucrania un motivo de peso para revisar las relaciones del bloque con el régimen de la isla.

En declaraciones publicadas por la página del Ministerio de Relaciones Exteriores de Estonia, Tsahkna recordó que, en 2025, la delegación de su país votó por primera vez contra la resolución de La Habana sobre el embargo estadounidense.

También señaló que, como miembro recién electo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Estonia no puede ignorar el empeoramiento de la situación en Cuba y pidió un cambio en las relaciones del bloque europeo con La Habana.