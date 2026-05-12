martes 12  de  mayo 2026
CRISIS

Régimen anuncia que pone fin a los precios minoristas fijos del combustible por motivos económicos

La medida entrará en vigencia a partir del 15 de mayo; los precios de venta en divisas de los combustibles se actualizarán de acuerdo con los costos reales

Conductores y motociclistas hacen cola para llenar sus tanques en una gasolinera en La Habana, el 9 de enero de 2024, un día después de que el régimen cubano anunciara un aumento del 500% en los precios del combustible a partir de febrero.

Conductores y motociclistas hacen cola para llenar sus tanques en una gasolinera en La Habana, el 9 de enero de 2024, un día después de que el régimen cubano anunciara un aumento del 500% en los precios del combustible a partir de febrero.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA — El régimen cubano anunció este martes que pondrá fin a los precios minoristas fijos del combustible, alegando motivos económicos, y agregó que la fijación de precios se basará a partir de ahora en los costes de cada operación.

El Ministerio de Finanzas y Precios aseguró en un comunicado que "en las presentes condiciones", con las últimas dos órdenes ejecutivas de EE.UU. contra Cuba, "no se puede sostener económicamente" un "precio fijo para la venta de combustibles".

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"A partir del próximo viernes 15 de mayo, a las 00.00 horas, los precios de venta en divisas de los combustibles se actualizarán, hacia el alza o la baja, de acuerdo con los costos reales de cada operación específica", explicó la nota.

Altos costos

El ministerio agregó que "ante esta compleja realidad, los escasos combustibles llegan a altos costos, por lo que no es posible mantener un precio único y fijo para la venta en dólares en todo el país".

Finanzas y Precios indicó que en la conformación del precio minorista se computará "el proveedor, el costo de los fletes, la ruta del suministro, los seguros, los riesgos y la fluctuación del mercado internacional".

Hasta ahora, el Gobierno cubano fijaba un precio único para la venta minorista de los distintos tipos de gasolina y el diésel, tanto en divisas como en pesos cubanos, y la red estatal de servicentros (gasolineras) despachaba combustible a esos precios.

A partir del viernes, es incierto cómo va a funcionar este sistema; al menos con la información aportada por el comunicado, que asegura que las más recientes reformas han "permitido que existan múltiples actores en condiciones de importar y comercializar combustibles en moneda extranjera".

Aunque en los últimos meses se había permitido al sector privado, por primera vez, importar combustible, la comercialización al por menor había permanecido en manos del Estado.

Algunas empresas privadas habían rentado gasolineras al Estado para almacenar allí diésel y gasolina (por logística y seguridad, entre otros aspectos), pero —en un primer momento— el régimen cubano aseguró que el sector privado no podía comercializar o revender el combustible.

EFE no ha podido confirmar, hasta el momento, si ese condicionante va a ser retirado, en lo que sería una medida de liberalización de la economía de carácter centralista y planificada de la isla.

Desde enero, Washington ha presionado a Cuba para que abra de forma significativa su economía y reforme su sistema político, lo que ha incluido amenazas de intervención militar.

Entre las medidas aplicadas por EEUU a Cuba se destacan el bloqueo petrolero que ha impedido casi totalmente la llegada de crudo importado a la isla y la más reciente ronda de sanciones, con medidas secundarias de carácter extraterritorial.

FUENTE: Con información de EFE

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