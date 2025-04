Excanciller de Colombia asegura que Gustavo Petro tiene "problemas de drogadicción"

"Su recuperación lastimosamente no ha tenido lugar. Sus desapariciones, llegadas tarde, inaceptables incumplimientos, viajes carentes de sentido, frases incoherentes, cuestionadas compañías según algunos y otros descuidos suyos se han registrado y se siguen registrando señor presidente", reprochó el excanciller.

Leyva, suspendido en 2024 como ministro dos años después de asumir el cargo por posibles irregularidades durante el proceso para la licitación de pasaportes, afirmó que Petro está siendo influenciado por una serie de personas que "le tienen secuestrado" y "le han hecho y continúan haciéndole terrible daño".

Se trata de su jefe de gabinete, Armando Benedetti un "enfermo" que también es "adicto a las drogas", el presidente de la petrolera, Ricardo Roa Barragán, y la actual ministra de Exteriores, Laura Sarabia, persona de confianza del presidente colombiano, que según Leyva "le satisfacía algunas necesidades personales".

"Ella era la dueña de su tiempo, de algunos quehaceres suyos y que, además, le satisfacía algunas necesidades personales", ha afirmado el exjefe de Exteriores, quien ha asegurado que comprendió aquello cuando no pudo sentarse "en ningún momento para trazar la política exterior del Estado".

"Cuando iba a buscarlo la señora Sarabia (...) me hacía esperar por horas con la excusa de que usted eventualmente me recibiría", recordó.

En la extensa carta, Leyva también cuestiona al presidente su tono "provocador" y sus "amenazas innecesarias" hacia todo aquel que le contradiga, llegando incluso a acusarle de ejercer abuso de poder cuando sugiere que sus rivales políticos son "una amenaza para la vida de muchos conciudadanos".

"No mide adecuadamente el alcance de sus palabras; incita con todo ello a la lucha de clases. Y lo ha llegado a hacer en representación del un inexistente M-19. Como un provocador viene quedado usted", dijo.

Ciudadanas, ciudadanos



Me permito darles a conocer la carta que hice llegar ayer 22 de abril del año en curso, al señor Presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego. Incluyo el sello comprobante de recibo en la Presidencia, hora 1:52 p.m. pic.twitter.com/5xm7QHwuKy — Álvaro Leyva Durán (@AlvaroLeyva) April 23, 2025

Petro responde sin importancia

El presidente Petro respondió poco después también en un mensaje a través de su cuenta de X.

"La única manera para que la prensa publique cartas, es insultándome", ha escrito Petro, quien ha ironizado con la amplia propuesta cultural que ofrece la capital francesa. "¿Es que París no tiene parques, museos, librerías, más interesantes que el escritor, para pasar dos días?", comentó.

"Casi todo en París es más interesante. ¿Es que acaso no tengo hijas y nietas en París, muchísimo más interesantes que el escritor?", se excusó.

El presidente Petro ya ha negado en anteriores ocasiones que tuviera algún tipo de adicción más allá del "café de la mañana", después de que algunos sectores políticos y de los medios de comunicación conservadores lanzarán estas sospechas, sobre todo al principio de su Gobierno, cuan do fueron frecuentes los cambios repentinos de agenda, entre retrasos y cancelaciones.

La única manera para que la prensa públique cartas, es insultándome. No solo habla mal del escritor, sino de la prensa.



¿Es que Paris no tiene parques, museos, librerias, más interesantes que el escritor, para pasar dos días? Casi todo en París es más interesante.



¿Es que acaso… — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 23, 2025

