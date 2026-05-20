Candidato presidencial de Colombia, De La Espriella, fue abogado de Álex Saab, se viralizan videos

Abelardo De La Espriella afirmó que sentó a Álex Saab con las agencias estadounidenses (EFE)

MIAMI .- A raíz de la deportación de Venezuela para EEUU y su posterior, condena por lavado de dinero en una corte de Miami de Álex Saab, comenzaron a circular videos y entrevistas en las redes sociales, en los cuales se ve al candidato presidencial de Colombia, Abelardo De La Espriella, que dan cuenta de su relación laboral, así como de amistad.

Saab está considerado como testaferro de Nicolás Maduro, quien está detenido en una cárcel de Brooklyn después de su captura en Caracas el 3 de enero, y que enfrenta cargos de tráfico de drogas, lavado de dinero, entre otros.

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En uno de los videos difundidos, De La Espriella explica que cuando Saab iba a ser extraditado de Cabo Verde a EEUU en 2021 le recomendó cooperar con las agencias estadounidenses, pero el empresario colombiano se negó a cooperar.

En el video, que apenas dura un minuto y 20 segundos, de la Espriella dice: “Álex, yo no soy tu juez moral, yo soy tu abogado. Mi consejo es que, si tú estás en eso, negocies con los americanos para que entregues a esos delincuentes y tú te salves porque esa es mi obligación como tu abogado. ¿Estás de acuerdo? Perfecto, vamos a hacerlo”.

Afirmó: “Yo siento a Alex con las agencias americana. ¿De acuerdo? Cinco, seis reuniones que están documentadas por las agencias americanas, CIA, DEA, NSA, en distintos lugares del mundo”.

Según el candidato en un principio Saab estaba dispuesto a cooperar, pero luego se retractó. “Voy a cooperar, voy a cooperar, (decía), pero todos los días aplazada la cooperación, todos. Alex, no juegues con los gringos. Una vez tú te sientas, tienes Ay papá, ¿qué? Le vas a coger las nalgas a los gringos para que te claven. Tienes que hacerlo. Mañana, pasado, en un mes, así duramos 10 meses, un año en esa mamadera de gallo. No quiso cooperar, no quiso entregar a nadie”.

Explicó que cuando le sale la extradición estaba de vacaciones en Sicilia, Italia. “Me coge eso en Sicilia, me llama la gente de la DEA y me dice: En una hora sale la extradición y sale su inclusión en la lista Clinton. Bueno, hagan lo que tengan que hacer. Él es responsable de este desastre. Dale, hermano, viene tu extradición, hasta aquí llegamos. Te lo advertí. Chao, tengo cinco años que no hablo con él. Álex, yo no soy tú”. Este es todo el contenido del video, en el cual el político cuenta su conversación con el empresario barranquillero.

En Colombia, la firma De La Espriella tuvo como cliente a Saab en un caso de lavado de activos en ese país sureño.

En su momento, (2021), al diario colombiano El Espectador, el empresario enfatizó que, a pesar de las controversias y su ingreso en la lista OFAC (también conocida como “Lista Clinton”), la relación personal con De la Espriella se mantuvo.

El diario colombiano también reveló que el abogado defendió el trabajo de su firma como servicios “sin distingo ideológico”, remarcando que los criterios para aceptar casos eran únicamente técnicos”.

Mientras, que de acuerdo con el mismo diario, el abogado defendió el trabajo de su firma como servicios “sin distingo ideológico”, remarcando que los criterios para aceptar casos eran únicamente técnicos.

Se agita la campaña en Colombia

Esta conexión ha sido otro elemento para agitar la campaña electoral colombiana que ya está signada por la violencia.

De La Espriella ha llamado la atención por realizar mítines en cabinas de vidrio antibalas.

El pasado 15 de mayo, los coordinadores de campaña de La Espriella, Rogers Mauricio Devia y Fabián Cardona López fueron asesinados.

FUENTE: Con información de redes sociales e Infobae