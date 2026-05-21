jueves 21  de  mayo 2026
Aeroespacial

La gran apuesta de SpaceX con el lanzamiento del nuevo megacohete Starship

El lanzamiento ocurre un día después de que SpaceX presentara ante los reguladores financieros su solicitud para cotizar en Wall Street, probablemente en junio

El megacohete Starship será probado a una nueva versión aún mayor en tamaño al de la imagen.

El megacohete Starship será probado a una nueva versión aún mayor en tamaño al de la imagen.

CHANDAN KHANNA/ AFP.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La empresa SpaceX, del multimillonario Elon Musk, se dispone a lanzar este jueves la última versión de su gigantesco cohete Starship, en un vuelo de prueba que precede su salida a la bolsa.

Está programado para despegar desde su plataforma de lanzamiento en el sur de Texas, en un contexto de grandes apuestas para la empresa espacial.

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El lanzamiento se realizará un día después de que SpaceX presentara ante los reguladores financieros estadounidenses su solicitud para cotizar en bolsa, probablemente en junio, en lo que se espera se convierta en una oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés) récord.

Con el lanzamiento se ofrecerá también una transmisión en directo de los avances de SpaceX en el desarrollo de Starship, una pieza clave tanto de sus ambiciosos planes como del programa de la agencia espacial estadounidense NASA para regresar a la Luna.

Este será el vuelo número 12 de Starship, pero el primero en siete meses.

Este último diseño tiene una altura de unos 124 metros, mayor a su predecesor.

Prueba de 65 minutos

SpaceX ha declarado que no intentará recuperar el propulsor del cohete, una maniobra espectacular que ya ha realizado en el pasado. En su lugar, dejará que la primera etapa caiga en aguas del Golfo de México.

La etapa superior del cohete debe desplegar una carga útil de 20 satélites ficticios y dos "satélites Starlink especialmente modificados" equipados con cámaras, que analizarán el escudo térmico de la nave.

La misión de prueba está prevista para 65 minutos después del despegue, mientras la etapa superior avanza en una trayectoria suborbital y finalmente amerizará en el océano Índico, si todo sale según lo planeado.

Las misiones más recientes de la Starship han concluido con éxito.

Pero pruebas anteriores terminaron en explosiones, incluso dos veces sobre el Caribe y una vez después de alcanzar el espacio. En junio de 2025, la etapa superior explotó durante una prueba en tierra.

Gran apuesta

El vuelo de prueba se produce en un momento crucial para SpaceX.

La compañía tiene un contrato con la NASA para producir una versión modificada de Starship que sirva como sistema de alunizaje.

El programa Artemisa de la agencia espacial estadounidense tiene como objetivo llevar nuevamente personas a la Luna, mientras China avanza con un esfuerzo que apunta a 2030 para su primera misión tripulada.

Las apuestas del lanzamiento del jueves son "enormes", afirmó el físico G. Scott Hubbard, exdirector del Centro de Investigación Ames de la NASA.

"Hay mucho en juego", declaró este experto en astronáutica, que ahora trabaja en la Universidad de Stanford.

Para Antoine Grenier, socio y responsable global del área espacial en la consultora estratégica Analysys Mason, "si el lanzamiento se realiza sin contratiempos, realmente abrirá el camino a más infraestructura espacial y contratos lunares".

Tanto SpaceX como su rival Blue Origin, la firma de Jeff Bezos que también compite por desarrollar un módulo de aterrizaje lunar, han reorientado sus estrategias para priorizar proyectos relacionados con misiones a la Luna.

La NASA aspira a probar en 2027 un encuentro en órbita entre la nave espacial y uno o dos módulos lunares, y llevar a cabo un alunizaje tripulado antes de finales de 2028.

Un obstáculo importante es demostrar capacidades de reabastecimiento en órbita con propelente superenfriado, un paso esencial pero aún no probado para llevar a cabo misiones al espacio profundo.

"Esperemos que lo consigan", dijo Hubbard, "pero es un gran desafío de ingeniería aeroespacial".

FUENTE: Con información de AFP.

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