domingo 5  de  abril 2026
VENEZUELA

Expareja de Delcy Rodríguez pide liberación del depuesto dictador Nicolás Maduro

El actor chavista Fernando Carrillo planteó el cierre de rutas petroleras del Orinoco para que liberen al depuesto dictador venezolano

El actor venezolano&nbsp;Fernando Carrillo.&nbsp;

El actor venezolano Fernando Carrillo. 

Cortesía/Fernando Carrillo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El actor venezolano Fernando Carrillo, conocido por su cercanía con el chavismo y su antigua relación con la cabecilla del régimen, Delcy Rodríguez, convocó públicamente a una vigilia permanente frente a la embajada de Estados Unidos para exigir la liberación del depuesto dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes permanecen detenidos tras un operativo estadounidense ejecutado el pasado 3 de enero.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Carrillo instó a los venezolanos a concentrarse de manera continua, “24/7”, frente a la sede diplomática estadounidense, en lo que calificó como una acción de presión para lograr la restitución de quienes considera la “presidenta y la primera dama” del país.

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“Se convoca a los venezolanos a realizar una vigilia permanente frente a la embajada de Estados Unidos, exigiendo la restitución de la presidenta y la primera dama del país”, señaló.

Bloqueo del flujo petrolero

En su intervención, el actor también planteó medidas de presión de mayor alcance, al sugerir el bloqueo del flujo petrolero como parte de la protesta.

“Haciendo vigilia 24/7 afuera de la embajada de los Estados Unidos. Llamo a los venezolanos rebeldes y alzados a cerrar el estrecho de las vías petrolíferas del Orinoco. No hay petróleo hasta que no me devuelvan a mi presidenta y a mi primera dama”, expresó.

Carrillo insistió en la necesidad de mantener una movilización constante y apeló a lo que denominó un “espíritu rebelde”, reiterando su llamado a sostener la protesta de forma indefinida frente a la sede diplomática.

El actor, quien ha defendido públicamente a Rodríguez —actual figura central del poder en Venezuela— y ha insistido en la liberación de Maduro, en un contexto marcado por la reconfiguración política tras su captura.

La convocatoria se produce en medio de un escenario de tensión política, en el que sectores vinculados al oficialismo han comenzado a manifestar rechazo a la cercanía de la cabecilla del régimen con el gobierno de EEUU.

FUENTE: Con información de Redes Sociales

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