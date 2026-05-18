lunes 18  de  mayo 2026
¿Caído en desgracia?

Delcy Rodríguez afirma que la deportación de Alex Saab se hizo con base en "intereses de Venezuela"

El ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, dijo que Saab cometió "fraudes de todo tipo" y "por eso es que tomamos la decisión de deportarlo"

La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en conferencia de prensa, en el Palacio de Miraflores, en Caracas.

La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en conferencia de prensa, en el Palacio de Miraflores, en Caracas.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS — La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, argumentó este lunes que la deportación a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, se dio con base en los intereses del país y señaló que el empresario tiene nacionalidad colombiana y no venezolana.

"Cualquier decisión que asuma el Gobierno nacional la hará por un interés, que es el interés de Venezuela (...) no hay otra consideración. Alex Saab es un ciudadano de origen colombiano, cumplió funciones en Venezuela y son asuntos entre los Estados Unidos de Norteamérica y Alex Saab", dijo la gobernante encargada en una transmisión del canal estatal VTV.

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Añadió que la deportación del empresario realizada el sábado pasado fue "una medida administrativa (...) justificada en los intereses nacionales".

Rodríguez fue una de las que celebró el regreso de Saab en diciembre de 2023 a Venezuela, luego de que fuera liberado producto de una negociación entre el régimen de Maduro y el entonces presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden.

El empresario, detenido por primera vez el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde y posteriormente deportado a Estados Unidos en octubre de 2021, fue nombrado diplomático de Venezuela mientras se encontraba en prisión y en 2024, ya en libertad, fue designado presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP).

Maduro, de hecho, lo defendió como un hombre que ayudó a Venezuela a conseguir medicinas y alimentos en medio de la escasez que vivió el país en su primer período en Miraflores (2014-2019).

Cabello dice que Saab hizo "fraudes"

Sin embargo, este mismo lunes el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, indicó que Saab cometió "fraudes de todo tipo" que se están investigando y aseguró que el empresario tenía una cédula de identidad venezolana "fraudulenta" desde 2004.

"Él se presentó con una cédula fraudulenta y con esa cédula hizo algunas cosas y cuando nosotros buscamos y se hizo una investigación detallada, no hay ningún expediente (...) que certifique que esa persona sea venezolano, por eso es que nosotros tomamos la decisión de deportarlo", explicó Cabello en la rueda de prensa semanal del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

En ese sentido, recordó que el artículo 271 de la Constitución venezolana establece que extranjeros "responsables de los delitos de legitimación de capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, hechos contra el patrimonio público de otros Estados y contra los derechos humanos" deben ser deportados.

Confirma: "No es venezolano"

"Cuando se le preguntó el número de cédula dijo: 'no me acuerdo' (...) y a raíz de eso, bueno, una cantidad de fraudes al Estado venezolano están siendo igualmente investigados y cuando hablo de fraudes, hablo de fraudes de todo tipo", añadió.

Cabello dijo que de acuerdo con organismos de inteligencia estadounidenses y según el abogado de Saab, el empresario había incumplido unos acuerdos, que no precisó.

"Nosotros hicimos lo que nos corresponde, ahora quiero dejar constancia de que no es venezolano, no es venezolano, no hay ningún documento que sustente que sea venezolano", insistió.

Los argumentos del nuevo Gobierno venezolano llegaron momentos después de que un tribunal federal de Miami acusara nuevamente a Saab de lavado de dinero y sin derecho a fianza.

FUENTE: Con información de EFE

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