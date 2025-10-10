viernes 10  de  octubre 2025
Fiscalía pide a la justicia prohibir la salida del país a la destituida presidenta de Perú

El Congreso destituyó esta madrugada a Dina Boluarte en un juicio político relámpago motivado por la crisis de inseguridad

Dina Boluarte, presidenta de Perú.

AFP

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA — La fiscalía de Perú pidió este viernes a la justicia que prohíba a la expresidenta Dina Boluarte salir del país mientras es investigada por los delitos de negociación incompatible con su cargo y lavado de activos.

El Congreso peruano destituyó esta madrugada a Boluarte en un juicio político relámpago motivado por la crisis de inseguridad y nombró en su lugar al hasta ahora jefe del legislativo, José Jerí.


José Jerí asume como nuevo presidente de Perú tras destitución de Dina Boluarte
Los legisladores en Perú destituyeron a la impopular presidente Dina Boluarte el viernes, poniendo fin a un período en el cargo marcado por protestas, investigaciones de corrupción y una ola de violencia sin precedentes.
De crisis en crisis: ¿Qué le espera a Perú bajo su séptimo gobierno en casi una década?

En un comunicado, el Ministerio Público explicó que el pedido a la justicia "busca asegurar la presencia de Boluarte durante el desarrollo del proceso penal y prevenir una eventual fuga del territorio nacional".

La fiscalía solicitó 36 meses y 18 meses de prohibición de salida del país debido a dos casos en los que se investiga a Boluarte, uno por supuesto lavado de activos y otro por "negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo".

"Los Dinámicos del Centro"

En la primera investigación, Boluarte fue asociada a un caso por lavado de activos durante la campaña electoral de 2021, cuando fue candidata a la vicepresidencia junto con Pedro Castillo, quien fue electo por el partido Perú Libre, liderado por Vladimir Cerrón.

Boluarte accedió a la presidencia en diciembre de 2022 tras la destitución y encarcelamiento de Castillo.

Según la fiscalía, Cerrón recibió "activos provenientes de la organización criminal Los Dinámicos del Centro".

En otro caso, Boluarte "se habría interesado en designar a funcionarios en el Seguro Social de Salud peruano y concretar el pago de beneficios sociales para uno de los amigos del médico que la habría realizado operaciones quirúrgicas estéticas".

Las solicitudes deberán ser evaluadas por un juez, quien programará una audiencia para que el fiscal fundamente la medida y la defensa de la exmandataria pueda responder, según la fiscalía.

Boluarte salió la madrugada de palacio de gobierno y permanece en su casa en Lima, según la prensa.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

