Fuerte terremoto de 7,8 grados de magnitud se registra en el mar entre Sudamérica y la Antártida

SANTIAGO DE CHILE - Un fuerte terremoto de 7,8 grados se registró el viernes en el mar, en el paso Drake, entre el continente americano y la Antártida , informó el Centro Sismológico Nacional de Chile.

El terremoto ocurrió a las 17 H 29 de Chile (20 H 29 GMT) y tuvo una magnitud de 7,8.

Se localizó a 263 kilómetros al noroeste de la base Presidente Frei, ubicada en la isla Rey Jorge, en la península antártica, sostuvo el Centro Sismológico Nacional en su reporte.

El Servicio Geológico de Estados Unidos estimó en 7,6 grados el sismo.

El terremoto ocurrió en una zona donde confluyen las placas tectónicas sudamericana y antártica.

La base Presidente Frei es administrada por la Fuerza Aérea de Chile y forma parte de un complejo mayor donde también se encuentra emplazado un aeródromo que brinda servicios de control de tránsito aéreo y operaciones de vuelo en la Antártida.

"Precaución"

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) estableció un estado de "alerta" para el territorio antártico.

Por su parte, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastre de Chile solicitó "abandonar" la zona costera como medida de precaución.

En atención a lo anterior, #SENAPRED solicita abandonar zona de playa en #TerritorioAntártico.

— SENAPRED (@Senapred) October 10, 2025

FUENTE: Con información de AFP/DLA