Expresidente ecuatoriano Jamil Mahuad llevará su caso ante la CIDH

El expresidente lamentó que se le haya negado la casación ante la evidente aplicación errónea de la ley e irrespeto al debido proceso en el trámite del juicio con el que se le ha perseguido por 20 años y por el que fue sentenciado a 8 años de prisión.

En ese sentido, Mahuad recordó que había obtenido el sobreseimiento provisional en junio de 2006; sin embargo, durante la administración del también expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quien reorganizó cortes y juzgados, se reabrió el proceso. El juicio llegó entonces a manos de la jueza Ximena Vintimilla Moscoso, quien lo condenó a 12 años de prisión el 29 de mayo de 2014, por haber supuestamente “constatado la malversación de fondos públicos”, cuando la pena máxima prevista para el peculado era de 8 años y celebró este fallo judicial como un triunfo político, en clara evidencia de un acto judicial adoptado sin la debida independencia de poderes.

El expresidente enfatiza que en este juicio no existe prueba alguna de enriquecimiento personal. La condena castiga la adopción de una medida económica que salvó al país de la hiperinflación y de la fuga de capitales, medida que ha sido aplicada en muchos países por motivos similares, sin que sus gobernantes hayan sido acusados penalmente. La sentencia condenatoria, cuya casación se ha negado, se expidió por la congelación de depósitos decretada en marzo de 1999.

En ese sentido, resaltó que el peculado implica el abuso de fondos públicos en provecho propio o de terceros; dentro del juicio y en las sentencias dictadas no se ha establecido cuáles fueron los fondos públicos abusados, ni la identidad de las personas que supuestamente se beneficiaron del delito.

Intervención de Rafael Correa en la justicia

El expresidente Correa, en una declaración emitida desde su casa en Bélgica en el primer mes luego de dejar la presidencia en Ecuador, reconoció que no tenía pruebas de que Mahuad se haya enriquecido con las decisiones que tomó cuando estaba en el poder, y que fue un error reabrir el caso en su contra.

“La política debe tener límites, escrúpulos. ¿Ustedes me han visto alguna vez a mí pedir la prisión para alguien que considero honesto? ¿Contra Jamil Mahuad? Creo que cometió graves errores como presidente de la República; pero no me consta que se haya enriquecido de aquello. En la campaña del 2006, mal asesorados por Gustavo Larrea, sí me parece que hicimos una acción pública de reactivación del juicio contra Mahuad y después no estuve muy convencido de que hubiésemos hecho lo correcto", reconoció Correa, pero el mal ya estaba hecho.

“En ese video Correa dice tres cosas: que soy inocente de peculado: que sabiéndolo, presionó para que se reabriera el caso aún sin pruebas; que no fue correcto lo que hizo”, señaló Mahuad.

“La Corte de Casación tuvo la oportunidad de corregir los atropellos de la época Correísta pero no lo hizo. Lucharé ante todas las instancias para defender mis decisiones de gobernante, tomadas en el período más difícil de la historia ecuatoriana del siglo XX. Nadie podrá menoscabar el honor de haber servido a mi país tomando decisiones difíciles y perdurables, que han contribuido a la paz, estabilidad y justicia de la nación”, sostuvo.