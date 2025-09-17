Expresidente Jair Bolsonaro es diagnosticado con cáncer de piel

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro es fotografiado antes de subir a una ambulancia al salir del Hospital Rio Grande en Natal, estado de Rio Grande do Norte, Brasil, el 12 de abril de 2025. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien se recupera de una cirugía intestinal, sufrió un revés de salud un día después de recibir una citación judicial en su cama de hospital, informó su equipo médico el 24 de abril de 2025.

BRASILIA - El expresidente de Brasil , Jair Bolsonaro , de 70 años, fue diagnosticado con cáncer de piel , informó este miércoles su médico tratante, Claudio Birolini.

Según el especialista, se trata de un carcinoma de células escamosas, considerado un tipo intermedio de cáncer de piel que requiere seguimiento constante. “No es el más benigno ni el más agresivo, pero puede tener consecuencias serias”, explicó Birolini.

Bolsonaro había sido ingresado el martes en un hospital de Brasilia tras presentar deshidratación, taquicardia y baja de presión arterial, informó el centro médico DF Star. Los exámenes médicos también detectaron persistencia de anemia y alteraciones renales. Tras recibir tratamiento con hidratación y medicamentos intravenosos, el exmandatario fue dado de alta.

"Evaluaciones periódicas"

El diagnóstico de cáncer se conoció a partir de estudios realizados el domingo, cuando se le extrajeron siete lesiones de piel sospechosas. Dos de ellas dieron positivo, precisó Birolini, quien adelantó que Bolsonaro deberá someterse a evaluaciones periódicas.

En los últimos meses, el expresidente reportó problemas de salud recurrentes, entre ellos hipos crónicos y vómitos, algunos de ellos vinculados a las secuelas del ataque con cuchillo que sufrió en 2018 durante la campaña electoral. Desde entonces ha sido sometido a varias cirugías, la más reciente en abril por una obstrucción intestinal.

Bolsonaro cumple actualmente prisión domiciliaria, tras ser condenado la semana pasada a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La defensa anunció que apelará la sentencia, incluso en instancias internacionales.

En paralelo, sectores políticos afines al exmandatario impulsan en el Congreso un proyecto de ley de amnistía para él y para los manifestantes que participaron en los disturbios del 8 de enero de 2023 en Brasilia.

FUENTE: Con información de AFP