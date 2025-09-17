miércoles 17  de  septiembre 2025
BRASIL

Expresidente Jair Bolsonaro es diagnosticado con cáncer de piel

Su médico tratante indicó que se trata de un carcinoma de células escamosas, considerado un tipo intermedio de cáncer de piel que requiere seguimiento constante

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro es fotografiado antes de subir a una ambulancia al salir del Hospital Rio Grande en Natal, estado de Rio Grande do Norte, Brasil, el 12 de abril de 2025. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien se recupera de una cirugía intestinal, sufrió un revés de salud un día después de recibir una citación judicial en su cama de hospital, informó su equipo médico el 24 de abril de 2025.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro es fotografiado antes de subir a una ambulancia al salir del Hospital Rio Grande en Natal, estado de Rio Grande do Norte, Brasil, el 12 de abril de 2025. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien se recupera de una cirugía intestinal, sufrió un revés de salud un día después de recibir una citación judicial en su cama de hospital, informó su equipo médico el 24 de abril de 2025.

(Foto de Jose ALDENIR / AFP)
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, perseguido por el régimen de Inàcio Lula da Silva

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, perseguido por el régimen de Inàcio Lula da Silva

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRASILIA - El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de 70 años, fue diagnosticado con cáncer de piel, informó este miércoles su médico tratante, Claudio Birolini.

Según el especialista, se trata de un carcinoma de células escamosas, considerado un tipo intermedio de cáncer de piel que requiere seguimiento constante. “No es el más benigno ni el más agresivo, pero puede tener consecuencias serias”, explicó Birolini.

Lee además
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro llega en ambulancia al Hospital de Río Grande en Natal, estado de Río Grande do Norte, Brasil, el 11 de abril de 2025
BRASIL

El expresidente Jair Bolsonaro es hospitalizado tras presentar una nueva crisis de salud
Esta fotografía  muestra a Nicolás Maduro (izq.), hablando junto a Vladimir Padrino (der.), durante un despliegue militar en la localidad de Caribia, en las afueras de Caracas, el 11 de septiembre de 2025. (Foto de Marcelo García)
VENEZUELA

Maduro ordena ejercicios militares en el Caribe mientras aumenta tensión con EEUU

Bolsonaro había sido ingresado el martes en un hospital de Brasilia tras presentar deshidratación, taquicardia y baja de presión arterial, informó el centro médico DF Star. Los exámenes médicos también detectaron persistencia de anemia y alteraciones renales. Tras recibir tratamiento con hidratación y medicamentos intravenosos, el exmandatario fue dado de alta.

"Evaluaciones periódicas"

El diagnóstico de cáncer se conoció a partir de estudios realizados el domingo, cuando se le extrajeron siete lesiones de piel sospechosas. Dos de ellas dieron positivo, precisó Birolini, quien adelantó que Bolsonaro deberá someterse a evaluaciones periódicas.

En los últimos meses, el expresidente reportó problemas de salud recurrentes, entre ellos hipos crónicos y vómitos, algunos de ellos vinculados a las secuelas del ataque con cuchillo que sufrió en 2018 durante la campaña electoral. Desde entonces ha sido sometido a varias cirugías, la más reciente en abril por una obstrucción intestinal.

Bolsonaro cumple actualmente prisión domiciliaria, tras ser condenado la semana pasada a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La defensa anunció que apelará la sentencia, incluso en instancias internacionales.

En paralelo, sectores políticos afines al exmandatario impulsan en el Congreso un proyecto de ley de amnistía para él y para los manifestantes que participaron en los disturbios del 8 de enero de 2023 en Brasilia.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Cuba culpa a EEUU de su precario sistema eléctrico, pero invierte millones en hoteles de lujo

Testigo clave: Diosdado Cabello autoriza todo envío de cocaína que sale por el Caribe desde Venezuela

Se agudiza la crisis de agua en Cuba: 30% de la población no tiene el servicio

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Yordanis Cobos-Martínez, de 37 años, de nacionalidad cubana, es el presunto autor de la decapitación de un ciudadano estadounidense en Dallas. video
SUCESOS

ICE emite orden de detención para inmigrante irregular acusado de decapitar a gerente de motel en Dallas

Una pantalla muestra a Tyler Robinson, el sospechoso en el asesinato del activista político Charlie Kirk, mientras asiste a una audiencia judicial de forma remota desde su celda en la cárcel ante el juez Tony Graf, del Cuarto Tribunal de Distrito en Provo, Utah, el 16 de septiembre de 2025.
Ofensa capital

Fiscalía busca la pena de muerte para Tyler Robinson, acusado de asesinar a Charlie Kirk

El presidente de Estados Uniodos Donald J. Trump dialoga con el Rey Carlos III en el Palacio Real.
Política exterior

Presidente Trump comienza su visita oficial en el Reino Unido

Pablo Alborán
MÚSICA

Pablo Alborán presenta nuevo tema "KM0" y gira mundial

El ministro de Interior de Maduro, Diosdado Cabello, dijo que en la Operación Relámpago del Catatumbo decomisaron 16.308 kilos de cocaína. video
NARCOTRÁFICO

Testigo clave: Diosdado Cabello autoriza todo envío de cocaína que sale por el Caribe desde Venezuela

Te puede interesar

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
BANCO CENTRAL

Sin sorpresas, la Reserva Federal hace un mínimo recorte en la tasa referencial de interés

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Uniodos Donald J. Trump dialoga con el Rey Carlos III en el Palacio Real.
Política exterior

Presidente Trump comienza su visita oficial en el Reino Unido

Una patrulla policial detrás de la cinta amarilla custodia el área del crimen. 
CALIFORNIA

Cadáver descuartizado y descompuesto hallado en auto Tesla de rapero es de adolescente hispana

Pleno del Concejo de Hialeah 
GOBIERNO LOCAL

Concejo de Hialeah da luz verde a subir los impuestos

Profecía habla del regreso de Jesús este 23 de septiembre.  video
POLÉMICA

¿El 23 de septiembre llega el fin? La profecía viral sobre la segunda llegada de Jesús que divide a internet