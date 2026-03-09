lunes 9  de  marzo 2026
VENEZUELA

Secretario de Seguridad de EEUU: Restauración de la democracia en Venezuela normalizará relaciones

El secretario de Seguridad, Markwayne Mullin, afirmó que la prioridad de Trump es garantizar elecciones libres

Markwayne Mullin, nuevo secretario de Seguridad de EEUU, afitmó que seguirán presionando para que liberren a todos los presos políticos.- AFP

Markwayne Mullin, nuevo secretario de Seguridad de EEUU, afitmó que seguirán presionando para que liberren a todos los presos políticos.- AFP

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.La normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela dependerán de que en el país suramericano se restaure la democracia, así lo afirmó el secretario de Seguridad de EEUU, Markwayne Mullin, quien asume el cargo el 31 de marzo.

El funcionario destacó que para el presidente Donald Trump la prioridad es garantizar elecciones libres en el país.

Lee además
Donald Trump planteó plan de transición a Delcy Rodríguez
POLÍTICA

Trump confirma reconocimiento legal al "Gobierno de Venezuela"
Inmigrantes de Venezuela son abordados por un carabinero cerca del paso fronterizo de Cachalluta con Perú, a unos 25 km al norte de Arica, Chile, el 28 de noviembre de 2025.
RELACIONES

Instan a Venezuela a reactivar servicios consulares en el exterior: 3 millones de inmigrantes afectados

“Estamos trabajando arduamente para normalizar las relaciones con Venezuela, pero también queremos asegurarnos de que tengan elecciones libres y que puedan volver a convertirse en una democracia”, afirmó Mullin. “Estamos trabajando arduamente para normalizar las relaciones con Venezuela, pero también queremos asegurarnos de que tengan elecciones libres y que puedan volver a convertirse en una democracia”, afirmó Mullin.

Desde el pasado 3 de enero, cuando fuerzas militares estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes ahora están en una prisión de Brooklyn, surgió el plan de tres fases para la recuperación de la nación. La ejecución de ese plan está en las manos de Marco Rubio, secretario de Estado. La primera etapa es la estabilización, la segunda, la recuperación económica y la última, la transición democrática. Es en esta esfera en la que se insertaría el proceso comicial que aún no tiene fecha.

Mientras tanto, la administración Trump se ha manejado con Delcy Rodríguez, presidenta encargada, quien hasta los momentos ha cumplido los mandatos del gobernante estadounidense. Por ahora, ya se declaró una apertura petrolera cuyo basamento está en la nueva Ley de Hidrocarburos promulgada a finales de enero.

Y en lo que se ha denominado el “nuevo momento político” se ha cumplido a medias la liberación de los presos políticos y ahora, en el Parlamento venezolano, se empezó a debatir una nueva Ley de Minas para permitir que empresas de EEUU puedan invertir y explotar recursos estratégicos.

El nuevo secretario también destacó que el flujo de capital debe beneficiar a los ciudadanos venezolanos y no a los “cárteles de drogas o a la corrupción”. En este contexto, enfatizó la necesidad de vincular las economías de ambos países para favorecer tanto la infraestructura como a los ciudadanos de Venezuela.

En relación con la situación de los presos políticos, aseguró que Estados Unidos continuará presionando para lograr la liberación de todos ellos.

“No queremos que se liberen a personas malas ni a criminales, pero sí a aquellos que fueron arrestados simplemente, pero sí a aquellos que fueron arrestados simplemente por oponerse a más duro y fueron enviados a prisiones a pudrirse ahí. Queremos que se reencuentren con sus familias, estamos trabajando aduanalmente”, dijo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EVTVMiami/status/2031036687799734483?s=20&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información de EVTV

Temas
Te puede interesar

EEUU patrulla con cazas espacio aéreo de Venezuela

Partido político Centrados en la Gente comunica fin de alianza con Enrique Márquez

Liderazgo de María Corina Machado persiste y Delcy Rodríguez es empleada de Trump, afirma analista

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El secretario de Estado Marco Rubio.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

Rubio acusa a Irán de "intentar mantener al mundo como rehén"

Capitolio estatal de Florida. 
MEDIDA CONTROVERSIAL

Senado de Florida aprueba ley que exige más votos para mantener sindicatos públicos

 Kyle Schwarber #12 del equipo de Estados Unidos saluda al dugout tras un jonrón de dos carreras en la quinta entrada contra Gran Bretaña durante un partido del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el Daikin  Park
BÉISBOL

Clásico Mundial de Béisbol 2026: Estos son los juegos para hoy lunes 9 de marzo

Imagen de la Bolsa de Nueva York.
REACCIóN

Wall Street cierra al alza tras declaraciones de Trump sobre Irán

El humo se eleva desde el lugar de un ataque aéreo israelí contra el barrio de Bir al-Abed, en los suburbios del sur de Beirut, la capital libanesa, el 9 de marzo de 2026.  
Conflicto armado

Israel avanza ofensiva a gran escala en varias regiones de Irán

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con sus simpatizantes en el restaurante venezolano El Arepazo en Miami, Florida, el 9 de marzo de 2026.
VISITA POLÍTICA

Trump se reúne con exiliados cubanos y venezolanos en El Arepazo de Doral

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Senador René García junto a comisionados, organizaciones ambientales y representantes agrícolas del sur de Florida alerta sobre riesgos de la nueva ley para los Everglades. 
PATRIMONIO LOCAL

Líderes del sur de Florida advierten que ley estatal amenaza protección de los Everglades

Imagen de la Bolsa de Nueva York.
REACCIóN

Wall Street cierra al alza tras declaraciones de Trump sobre Irán

La líder política y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.- AFP
TRANSICIÓN

Liderazgo de María Corina Machado persiste y Delcy Rodríguez es empleada de Trump, afirma analista

Estudiantes protestan en las escaleras de la Universidad de La Habana para expresar su descontento con las condiciones de enseñanza en La Habana el 9 de marzo de 2026. 
PROTESTA

Estudiantes protestan en la escalinata de la Universidad de La Habana en medio de creciente malestar en Cuba