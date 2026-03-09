Secretario de Seguridad de EEUU: Restauración de la democracia en Venezuela normalizará relaciones

Markwayne Mullin, nuevo secretario de Seguridad de EEUU, afitmó que seguirán presionando para que liberren a todos los presos políticos.- AFP

CARACAS .La normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela dependerán de que en el país suramericano se restaure la democracia, así lo afirmó el secretario de Seguridad de EEUU, Markwayne Mullin , quien asume el cargo el 31 de marzo.

El funcionario destacó que para el presidente Donald Trump la prioridad es garantizar elecciones libres en el país.

"Estamos trabajando arduamente para normalizar las relaciones con Venezuela, pero también queremos asegurarnos de que tengan elecciones libres y que puedan volver a convertirse en una democracia", afirmó Mullin.

Desde el pasado 3 de enero, cuando fuerzas militares estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes ahora están en una prisión de Brooklyn, surgió el plan de tres fases para la recuperación de la nación. La ejecución de ese plan está en las manos de Marco Rubio, secretario de Estado. La primera etapa es la estabilización, la segunda, la recuperación económica y la última, la transición democrática. Es en esta esfera en la que se insertaría el proceso comicial que aún no tiene fecha.

Mientras tanto, la administración Trump se ha manejado con Delcy Rodríguez, presidenta encargada, quien hasta los momentos ha cumplido los mandatos del gobernante estadounidense. Por ahora, ya se declaró una apertura petrolera cuyo basamento está en la nueva Ley de Hidrocarburos promulgada a finales de enero.

Y en lo que se ha denominado el “nuevo momento político” se ha cumplido a medias la liberación de los presos políticos y ahora, en el Parlamento venezolano, se empezó a debatir una nueva Ley de Minas para permitir que empresas de EEUU puedan invertir y explotar recursos estratégicos.

El nuevo secretario también destacó que el flujo de capital debe beneficiar a los ciudadanos venezolanos y no a los “cárteles de drogas o a la corrupción”. En este contexto, enfatizó la necesidad de vincular las economías de ambos países para favorecer tanto la infraestructura como a los ciudadanos de Venezuela.

En relación con la situación de los presos políticos, aseguró que Estados Unidos continuará presionando para lograr la liberación de todos ellos.

“No queremos que se liberen a personas malas ni a criminales, pero sí a aquellos que fueron arrestados simplemente, pero sí a aquellos que fueron arrestados simplemente por oponerse a más duro y fueron enviados a prisiones a pudrirse ahí. Queremos que se reencuentren con sus familias, estamos trabajando aduanalmente”, dijo.

FUENTE: Con información de EVTV