Expresidentes del grupo IDEA condenan violencia en Ecuador y se solidarizan con el presidente Noboa

Hablan los expresidentes de IDEA

En su cuenta de la red social X, antes Twitter, la expresidenta costarricense Laura Chinchilla, precisa que hasta hace poco, Ecuador y Costa Rica se encontraban entre las cinco naciones más seguras de América Latina. Sin embargo, en los últimos años ambos países han experimentado un grave deterioro de su seguridad, asociado al crimen organizado. Entre 2022 y 2023, Ecuador y Costa Rica encabezan el mayor crecimiento en su tasa de homicidios en la región.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Laura_Ch/status/1744871226269458673&partner=&hide_thread=false Me duele lo que pasa en #Ecuador y no puedo dejar de subrayar el paralelismo con mi país #CostaRica



Hasta hace poco ambas naciones estaban entre las 5 más seguras de América Latina.

Ambos han sufrido en los últimos años un grave deterioro de su seguridad asociado al crimen… pic.twitter.com/FKaNDZmAxE — Laura Chinchilla M. (@Laura_Ch) January 9, 2024

"Me duele lo que está pasando en Ecuador. No puedo dejar de subrayar el paralelismo con mi país. Lo he venido advirtiendo, en afán constructivo, junto a un grupo de expertos en seguridad, pero la respuesta por parte de las autoridades es el ataque y la descalificación. ¿Será que la tragedia de Ecuador hace que nuestras autoridades de gobierno actúen en vez de acusar y polemizar?" se preguntó Chinchilla.

Mientras que el exmandatario de Colombia Iván Duque, expresa, también en la red social X, todo su respaldo al presidente de Ecuador Daniel Noboa, quien está enfrentando con “determinación y valentía” el crimen organizado y a esa “nefasta relación de mafia y política que amenaza el estado social de derecho y a la democracia”, sentencia .

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/IvanDuque/status/1744867226102984988&partner=&hide_thread=false Todo mi respaldo al presidente de Ecuador Daniel Noboa (@DanielNoboaOk), quien está enfrentando con determinación y valentía el crimen organizado y a esa nefasta relación de mafia y política que amenaza el Estado social de derecho y a la Democracia. — Iván Duque (@IvanDuque) January 9, 2024

Exmandatarios de Ecuador solidarios con el pueblo y las milicias

Entre tanto, el expresidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, recuerda en su cuenta de la red social X, que el gobierno de Ecuador decretó Estado de Guerra Interna, afirmando que los “Grupos de Narco Delincuencia Organizada son Objetivos Militares”, que considera deben ser neutralizados y abatidos.

Muestra todo su apoyo a las “victoriosas Fuerzas Armadas”, exhortando al pueblo ecuatoriano a reflexionar: “ya no voten por delincuentes. No más sangre", destaca el exmandatario Gutierrez.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/LucioGutierrez3/status/1745028209396138451&partner=&hide_thread=false Ecuador decretó Estado de Guerra Interna, con lo cual los Grupos de Narco Delincuencia Organizada son Objetivos Militares, deben ser neutralizados y/o abatidos.

Todo el apoyo a nuestras Victoriosas Fuerzas Armadas

Pueblo reflexiona ya no votes por delincuentes. No más sangre pic.twitter.com/1VUCwPlzRq — Lucio Gutiérrez (@LucioGutierrez3) January 10, 2024

También el exmandatario ecuatoriano Lenín Moreno, se pronuncia sobre la situación de violencia en Ecuador e hizo un llamado a la ciudadanía en estos momentos difíciles que vive el país.

“Todos ustedes son necesarios para mantener la paz. La crítica negativa y el oportunismo político, de pescar a río revuelto, son inservibles”, puntualiza Moreno.

Insiste en que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa y las autoridades necesitan del apoyo en todas las instancias. “La historia nos demuestra que somos un pueblo solidario que sabe superar las circunstancias en minga, porque todos nos consideramos vecinos en comunidad”, afirmó Moreno.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Lenin/status/1744891245070086186&partner=&hide_thread=false Compatriotas queridos, en estos difíciles momentos todos ustedes son necesarios para mantener la paz.



Lo único inservible es la crítica negativa y el oportunismo político de pescar a río revuelto.



El presidente y las autoridades necesitan su apoyo en todas las instancias, sea… — Lenín Moreno (@Lenin) January 10, 2024

Problema complejo que tiene raíces profundas

Cabe destacar que la violencia en Ecuador es un problema complejo que tiene raíces profundas en la sociedad ecuatoriana. El crimen organizado, la corrupción y la pobreza son algunos de los factores que han contribuido al deterioro de la seguridad en el país.

El gobierno de Ecuador ha tomado medidas para combatir el crimen organizado, pero estas medidas aún no han logrado frenar la violencia. Se necesita un esfuerzo nacional, con el apoyo de la comunidad internacional, para abordar este problema de manera integral.

La violencia en Ecuador es una tragedia que afecta a todo el país. Es necesario que todos los sectores de la sociedad ecuatoriana se unan para encontrar una solución a este problema.

Declaracion IDEA Ecuador Enero 2024.pdf

[email protected]

FUENTE: Cuentas X de los exmandatarios miembros del Grupo IDEA, El Comercio, NTN24