Familiares de presos políticos lamentan amnistía excluyente en Venezuela

Familiares de presos políticos, quienes realizaron una huelga de hambre de casi una semana que finalizó la víspera, permanecen afuera de la prisión de la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas el 20 de febrero de 2026.

Delcy Rodríguez saluda tras firmar la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional en el Palacio de Miraflores en Caracas el 19 de febrero de 2026.

CARACAS - Un grupo de mujeres sube una colina y grita hacia una cárcel en Venezuela . “¡Resiste, tu familia no desiste!”, exclaman mientras escuchan un murmullo de respuesta desde el pabellón.

Son familiares de presos políticos que esperan su liberación bajo una ley de amnistía recientemente promulgada.

Desde hace más de un mes viven en un campamento improvisado, instalado a pocos metros de la entrada de la cárcel de Rodeo I, ubicada en las afueras de Caracas.

Este penal alberga a unos 120 detenidos, según la ONG Foro Penal. Muchos de ellos están vinculados a causas militares que quedaron excluidas del alcance de la amnistía.

“Para mí fue muy decepcionante, porque se excluyen muchos casos, muchísimos, diría yo”, lamentó Maryoling González. “Solo nos queda aferrarnos a Dios, que es el único que nos puede ayudar a salir de esta situación”.

Su esposo, Ebro Delgado, es un militar detenido desde 2022.

“Muchos estamos conscientes de que la ley de amnistía no ampara a nuestros familiares”, añadió Hiowanka Ávila, de 39 años. Su hermano, Henryberth Rivas, fue acusado de participar en un presunto intento de magnicidio con drones contra Nicolás Maduro en 2018.

“Manipulación”

El asentamiento improvisado de carpas y colchones frente al Rodeo I comenzó días después de un primer anuncio de excarcelaciones, el 8 de enero, tres días después de que Delcy Rodríguez asumiera el poder tras la captura de Maduro en una incursión estadounidense.

Desde entonces, más de 400 presos políticos han recibido libertad condicional, según Foro Penal.

En teoría, la amnistía abarca los 27 años del chavismo, aunque el texto enumera 13 momentos específicos, desde el golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002 hasta las protestas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024.

Foro Penal denunció que, en la práctica, el período que cubre la ley equivale a apenas 20 meses.

“La persecución y la prisión política no han sido hechos aislados o esporádicos. Han sido continuos”, afirmó el director de Foro Penal, Gonzalo Himiob, durante una rueda de prensa.

Hiowanka Ávila se muestra escéptica ante este nuevo episodio de liberaciones.

“He visto cómo actúa el Estado (…) he visto muchas puertas giratorias y, durante todos estos años, la manipulación de las autoridades”, dijo. “Nosotros seguimos aquí, fortalecidos y decididos a continuar exigiendo la libertad de nuestros familiares”.

“Hechos, no palabras”

Maryoling González recordó el sobreseimiento de la causa contra Hugo Chávez por su fallida intentona golpista de 1992, al cuestionar la exclusión de los militares en la amnistía.

Esa amnistía permitió a Chávez postularse a las elecciones presidenciales que ganó en 1998.

“Si en su momento algunos fueron perdonados, pese a haber participado realmente en un golpe de Estado, ¿por qué estas personas, por qué estos privados de libertad no pueden ser perdonados de la misma manera?”, cuestionó González, de 43 años.

El diputado Jorge Arreaza, jefe de la comisión que redactó la ley, aclaró previamente que “la justicia militar también revisará sus casos y otorgará beneficios donde corresponda”.

Frente a los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7, en Caracas, se instaló otro campamento improvisado.

Allí, los familiares convocaron incluso una huelga de hambre de 136 horas, que concluyó tras la aprobación de la amnistía.

Narwin Gil fue la única que logró sostener toda la huelga, aunque advirtió que mantendrá la presión hasta que todos los presos políticos de ese centro sean liberados.

“Hasta que no salgan todos, nosotros seguiremos aquí de forma pacífica”, afirmó. “Necesitamos hechos, no palabras”, agregó, extenuada tras finalizar la protesta.

María Escalona, de 41 años, esperaba su turno para visitar a su esposo, detenido desde septiembre. “Espero que salga hoy, para su cumpleaños”, dijo mientras llevaba un dulce para celebrarlo.

“Julio Velazco, te amo”, escribió con marcador en el envase desechable, adornado con el dibujo de un corazón.

