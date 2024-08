Expresidentes miembros del Grupo IDEA llaman a la acción ante la crisis en Venezuela

MIAMI. - Los expresidentes miembros de Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) Jorge Tuto Quiroga y Vicente Fox, coincidieron en que es fundamental escuchar las voces del pueblo venezolano y apoyar sus aspiraciones democráticas. Como lo señala María Corina Machado, líder opositora venezolana: “la violencia no es sostenible”.

El CNE señala que Nicolás Maduro obtuvo 51,95% de los votos frente a 43,18% del candidato opositor, cuando en realidad la oposición, con actas en mano, aportadas por sus testigos de mesa, ofrecen una data adversa a Nicolás Maduro dando como ganador a Edmundo González Urrutia con 67% de los sufragios, un porcentaje que coincide con la posición del Centro Carter.

Complicidad

En un contundente mensaje a través de sus redes sociales, Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, denunció la complicidad de algunos líderes latinoamericanos con el régimen de Nicolás Maduro.

En su publicación en la red social X, Quiroga afirmó que los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia) y Andrés Manuel López Obrador (México) están "comprando tiempo" al dictador venezolano, permitiendo que continúe su "barbarie" en un contexto donde se reportan asesinatos en las calles, secuestros de opositores y manipulación de resultados electorales.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/tutoquiroga/status/1821728230597874086&partner=&hide_thread=false .@LulaOficial, @petrogustavo y @lopezobrador_ le compran tiempo a Maduro para que desate su barbarie: mata en las calles, secuestra opositores, decapita su dirigencia, va al blackout de redes y cocina sus "actas" truchas.

Norcorea caribeña en gestación ante una región impávida. pic.twitter.com/MtGqons8hf — Tuto Quiroga (@tutoquiroga) August 9, 2024

Quiroga advirtió sobre el peligro de una "Norcorea caribeña" en gestación, mientras la región permanece impávida ante la crisis humanitaria y política que enfrenta Venezuela. Su llamado es claro: es momento de actuar y no ser cómplices del sufrimiento del pueblo venezolano.

En otro post el expresidente de Bolivia celebra y respeta a Jennie Lincoln del Centro Carter, quien informó que Maduro posee las mismas actas que ha publicado el Comando Con Venezuela de María Corina Machado; sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, alineado con Maduro, "no tiene la intención" de mostrarlas. "Están ocultando la voluntad popular para robarle la elección a Edmundo González Urrutia".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/tutoquiroga/status/1821896540199195134&partner=&hide_thread=false Mis respetos a @JennieLincoln, del @CarterCenter.

Jennie dice que Maduro tiene las mismas actas que ha publicado @ConVzlaComando, pero a su CNE "no le da la gana" de mostrarlas.

Esconden voluntad popular para robarle la elección a @EdmundoGU. pic.twitter.com/HdYijxLHJB — Tuto Quiroga (@tutoquiroga) August 9, 2024

Instan a líderes mexicanos

Por su parte, Vicente Fox Quesada, expresidente de México, también se pronunció enérgicamente en apoyo a la democracia venezolana. En su cuenta de X, Fox instó a los líderes mexicanos a respaldar la decisión del pueblo venezolano y a reconocer la victoria electoral de Edmundo González, quien obtuvo más del 60% de los votos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/VicenteFoxQue/status/1821640781532426558&partner=&hide_thread=false ¡VENEZUELA NECESITA LA VOZ DE MÉXICO!



Apoyemos la decisión de los votantes venezolanos. No hay duda de la victoria y México tiene que apoyar, te hablan López, te hablan Claudia, dejen de ser cómplices de la violencia



Maduro tiene que recapacitar y ya es momento de una… https://t.co/ePixbiabkh — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) August 8, 2024

"Maduro tiene que recapacitar", enfatizó Fox, al hacerse eco del llamado a una transición pacífica en el país. “Edmundo González ganó con más de 60% de votos, ya basta. Como dice María Corina Machado, la líder fundamental de la oposición venezolana 'la violencia no es sostenible'", precisó.

Vicente Fox también destacó que "más y más gobiernos no se tragan la gran mentira de Maduro y sus secuaces", refiriéndose a las declaraciones del presidente chileno Gabriel Boric, quien afirmó: "No tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude. Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/VicenteFoxQue/status/1821636508081909883&partner=&hide_thread=false MAS Y MAS GOBIERNOS NO SE TRAGAN LA GRAN MENTIRA DE MADURO Y SUS SECUACES. https://t.co/p4Ly4YNo9i — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) August 8, 2024

FUENTE: Cuentas de la red social de los expresidentes miembros del Grupo IDEA, Jorge Tuto Quiroga de Bolivia y Vicente Fox de México