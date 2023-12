Fiscal general insta a Petro a revelar su pasado como guerrillero

Las críticas del fiscal no solo se centran en la historia pasada de Petro, sino también en la eficacia de la amnistía otorgada a los miembros desmovilizados del M-19 en 1990. Barbosa argumenta que dicha amnistía no ha logrado proporcionar una imagen clara de las acciones del grupo armado, ni garantizar la no repetición ni ofrecer una reparación integral a las víctimas.

El debate se extiende al ámbito de la ética política, ya que Barbosa cuestiona la percepción pública creada por Petro, quien ha sido criticado por hablar "casi con admiración" sobre miembros del M-19 involucrados en la toma del Palacio de Justicia en 1985, y ha nombrado en altos cargos a exterroristas.

La solicitud del fiscal Barboza, no solo poniendo el foco en el pasado de Petro, sino también planteando interrogantes sobre la eficacia de mecanismos de reconciliación y la transparencia en la política colombiana.

FUENTE: Con información de Europa Press