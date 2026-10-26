lunes 26  de  octubre 2026
BRASIL

Flavio Bolsonaro anuncia pedir anulación de elecciones

"Es imposible reconocer el resultado" y "voy a pedir la anulación de estas elecciones", dijo en Brasilia el candidato Flavio Bolsonaro

El candidato presidencial por el Partido Liberal (PL), Flavio Bolsonaro, reacciona tras conocer los primeros resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Brasilia, el 25 de octubre de 2026.

El candidato presidencial por el Partido Liberal (PL), Flavio Bolsonaro, reacciona tras conocer los primeros resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Brasilia, el 25 de octubre de 2026.

AFP
Por ANDREINA PÉREZ

BRASILIA.- El candidato opositor, Flavio Bolsonaro, se pronunció tras conocer los resultados electorales de la segunda vuelta presidencial y afirmó que pedirá "anulación" de las elecciones tras derrota contra Lula en Brasil.

"Es imposible reconocer el resultado" y "voy a pedir la anulación de estas elecciones", dijo en Brasilia Bolsonaro, quien arremetió contra la extensión de dos horas del horario de apertura de los centros de votación, una situación que benefició a Lula.

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Un juez del supremo ordenó el domingo que los centros de votación permanecieran abiertos dos horas más de lo previsto, después de que Lula denunciara obstáculos en el transporte público para ir a votar en ciudades como Sao Paulo y Salvador (noreste).

Bolsonaro también pidió esa prórroga en otros municipios debido a "intensas lluvias".

Su negativa a reconocer los resultados recuerda la reacción de su padre en 2022, cuando no admitió la derrota frente a Lula en un balotaje en que el político buscaba la reelección.

Lula sigue en la Presidencia

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue reelegido para un inédito cuarto mandato al derrotar contra todo pronóstico a su rival conservador Flávio Bolsonaro, quien dijo que pedirá la anulación de las elecciones.

El izquierdista, a punto de cumplir 81 años, se impuso con cerca del 51,8% de los votos frente a 48,2% del senador en el balotaje, según los resultados oficiales tras el fin del conteo.

Con el triunfo de Lula, Brasil se desvía del giro a la derecha que han dado países como Argentina, Chile o Colombia, respaldados por el presidente estadounidense Donald Trump, y se mantiene como uno de los pocos bastiones progresistas en la región.

Los brasileños "fueron a votar porque logramos convencerlos de que el voto era muy importante para garantizar la democracia", dijo un exultante Lula a periodistas en Sao Paulo.

Lula agradeció "la generosidad de la juventud brasileña" que se volcó a las calles y en las redes sociales para lograr la "virada", como los brasileños llaman a una remontada en un partido de fútbol

FUENTE: Con información de AFP

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