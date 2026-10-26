El mar invade calles del sur de Florida y alertan por vientos de hasta 40 mph

MIAMI.— El sur de Florida afronta un comienzo de semana con inundaciones costeras importantes, fuertes vientos y oleaje peligroso, después de que las mareas del rey dejaran calles anegadas el domingo en distintas comunidades de Miami-Dade y Broward.
Las advertencias abarcan zonas vulnerables de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, mientras las condiciones peligrosas en playas y aguas costeras persistirán hasta mediados de semana
MIAMI.— El sur de Florida afronta un comienzo de semana con inundaciones costeras importantes, fuertes vientos y oleaje peligroso, después de que las mareas del rey dejaran calles anegadas el domingo en distintas comunidades de Miami-Dade y Broward.
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) espera que las próximas pleamares, los momentos en que la marea alcanza su nivel más alto, eleven el agua hasta niveles capaces de afectar propiedades y carreteras.
La advertencia por inundación costera permanecerá vigente hasta las 8:00 p. m. del miércoles 28 en sectores de la costa atlántica de los tres condados.
Las consecuencias ya resultan visibles. En Miami se observaron anegamientos en Northeast 79th Street y North Bayshore Drive, mientras en Miami Beach hubo agua acumulada cerca de Dickens Avenue y la calle 73.
También se registraron inundaciones en Bill Baggs Cape Florida State Park, en Key Biscayne, y en calles de Fort Lauderdale y Hollywood Beach.
En esta última comunidad, algunos comercios colocaron sacos de arena y protegieron sus fachadas ante el avance del agua. Los anegamientos reaparecieron durante la noche del domingo.
Las mareas del rey son las pleamares más altas previstas durante el año. Miami-Dade incluye el período del 24 al 30 de octubre entre los episodios de esta temporada, después de otros registrados en septiembre y a comienzos de este mes.
El condado explica que sus efectos pueden intensificarse cuando coinciden con lluvias, vientos fuertes y grandes olas. Las zonas bajas próximas al mar y otros cuerpos de agua son especialmente vulnerables, por lo que recomienda trasladar los vehículos a terrenos elevados antes de la subida de la marea.
El pronóstico de lluvia, sin embargo, se moderó. El NWS prevé acumulaciones generalmente inferiores a una pulgada este lunes, aunque algunos puntos costeros podrían recibir entre una y dos. La preocupación principal sigue siendo la combinación de agua de mar, aguaceros y vientos del noreste.
El Centro Nacional de Huracanes no espera formación de ciclones tropicales durante los próximos siete días.
Un aviso de viento abarca las áreas metropolitanas y costeras de Miami-Dade, Broward y Palm Beach desde las 11:00 a. m. del lunes hasta las 8:00 p. m. del martes. Se esperan vientos del noreste de 20 a 25 mph, con ráfagas frecuentes de hasta 40 mph.
Las autoridades advierten que esas condiciones pueden desprender ramas, desplazar objetos sin asegurar y provocar algunos cortes eléctricos. También pueden dificultar la conducción, especialmente de vehículos altos.
En aguas atlánticas, las olas podrían alcanzar entre 10 y 14 pies este lunes. El riesgo alto de corrientes de resaca continuará hasta mediados de semana.
El NWS recomienda proteger las propiedades expuestas y respetar las barreras viales. Si una calle está inundada, los conductores deben buscar otra ruta y evitar atravesar agua cuya profundidad desconocen.