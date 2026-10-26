El mar invade calles del sur de Florida y alertan por vientos de hasta 40 mph

MIAMI. — El sur de Florida afronta un comienzo de semana con inundaciones costeras importantes, fuertes vientos y oleaje peligroso, después de que las mareas del rey dejaran calles anegadas el domingo en distintas comunidades de Miami-Dade y Broward.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) espera que las próximas pleamares, los momentos en que la marea alcanza su nivel más alto, eleven el agua hasta niveles capaces de afectar propiedades y carreteras.

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La advertencia por inundación costera permanecerá vigente hasta las 8:00 p. m. del miércoles 28 en sectores de la costa atlántica de los tres condados.

Las consecuencias ya resultan visibles. En Miami se observaron anegamientos en Northeast 79th Street y North Bayshore Drive, mientras en Miami Beach hubo agua acumulada cerca de Dickens Avenue y la calle 73.

También se registraron inundaciones en Bill Baggs Cape Florida State Park, en Key Biscayne, y en calles de Fort Lauderdale y Hollywood Beach.

En esta última comunidad, algunos comercios colocaron sacos de arena y protegieron sus fachadas ante el avance del agua. Los anegamientos reaparecieron durante la noche del domingo.

La marea puede agravar los aguaceros

Las mareas del rey son las pleamares más altas previstas durante el año. Miami-Dade incluye el período del 24 al 30 de octubre entre los episodios de esta temporada, después de otros registrados en septiembre y a comienzos de este mes.

El condado explica que sus efectos pueden intensificarse cuando coinciden con lluvias, vientos fuertes y grandes olas. Las zonas bajas próximas al mar y otros cuerpos de agua son especialmente vulnerables, por lo que recomienda trasladar los vehículos a terrenos elevados antes de la subida de la marea.

El pronóstico de lluvia, sin embargo, se moderó. El NWS prevé acumulaciones generalmente inferiores a una pulgada este lunes, aunque algunos puntos costeros podrían recibir entre una y dos. La preocupación principal sigue siendo la combinación de agua de mar, aguaceros y vientos del noreste.

El Centro Nacional de Huracanes no espera formación de ciclones tropicales durante los próximos siete días.

Las mareas del rey inundan calles de Miami. DC GPT2

Viento fuerte y peligro en las playas

Un aviso de viento abarca las áreas metropolitanas y costeras de Miami-Dade, Broward y Palm Beach desde las 11:00 a. m. del lunes hasta las 8:00 p. m. del martes. Se esperan vientos del noreste de 20 a 25 mph, con ráfagas frecuentes de hasta 40 mph.

Las autoridades advierten que esas condiciones pueden desprender ramas, desplazar objetos sin asegurar y provocar algunos cortes eléctricos. También pueden dificultar la conducción, especialmente de vehículos altos.

En aguas atlánticas, las olas podrían alcanzar entre 10 y 14 pies este lunes. El riesgo alto de corrientes de resaca continuará hasta mediados de semana.

El NWS recomienda proteger las propiedades expuestas y respetar las barreras viales. Si una calle está inundada, los conductores deben buscar otra ruta y evitar atravesar agua cuya profundidad desconocen.