Flávio Bolsonaro lanza su propio canal de televisión digital para impulsar su campaña

El senador brasileño Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil (2019-2022) Jair Bolsonaro, pronuncia un discurso en una manifestación durante el Día de la Independencia, en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, el 7 de septiembre de 2025.

SÃO PAULO — A menos de un mes de realizarse la primera vuelta electoral en Brasil, el senador Flávio Bolsonaro lanzó este lunes su propio canal de televisión digital para impulsar su campaña en Internet. Aspira que la plataforma lo ayude a consolidar los votos para su triunfo en los comicios.

“TV Celular Flávio Bolsonaro” es de emisión 24 horas. La primera transmisión que coincidió con el Día de la Independencia. El aspirante del Partido Liberal —organización política de la cual su padre Jair Bolsonaro es el máximo líder— apareció desde un estudio de São Paulo, equipado con una gran pantalla y una mesa con varios micrófonos, desde el cual vertió críticas contra la gestión de Lula, entrevistó a aliados y destacó algunas de sus promesas de campaña.

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También atacó al juez del Supremo Alexandre de Moraes, quien condujo el juicio que llevó a prisión a su padre por intento de golpe de Estado y ahora está bajo sospecha por su cercanía con Daniel Vorcaro, un banquero encarcelado por un fraude millonario en el sistema financiero.

“Tenemos la obligación de levantar la cabeza y rescatar la moral de este país, rescatar la credibilidad de las instituciones”, expresó el senador de 45 años de edad.

En su primera ronda de entrevistas invitó a su esposa, Fernanda Bolsonaro; a su principal asesora económica, Daniella Marques; y al exsecretario de Seguridad de São Paulo y candidato al Senado, Guilherme Derrite.

Intenta captar voto femenino

Flávio, vestido con una camiseta amarilla con el mensaje “Mi partido es Brasil”, prometió que, si gana los comicios, ejercerá un gobierno "dinámico, moderno y con inteligencia artificial" que ejercerá el poder "con mucha austeridad".

En este sentido, adelantó “un tijeretazo” en el gasto público con el objetivo de reducir los altos tipos oficiales de interés, hoy en el 14 % anual, y aliviar así el elevado nivel de endeudamiento de los brasileños.

Flávio se refirió a su candidatura como “un proyecto de Dios”; elogió a su padre, inhabilitado, condenado por el régimen izquierdista de Lula a 27 años de cárcel y en prisión domiciliaria por "golpismo". En un intento por captar el voto conservador, dijo que las mujeres son "fundamentales para la perpetuación de la especie humana en la Tierra".

“Si los hombres se embarazaran, la especie humana se habría extinguido de la Tierra hace mucho tiempo, porque no aguantaríamos llevar una vida durante nueve meses en la barriga. Tampoco conseguiríamos amamantar; imagínate a un hombre con un bebé colgado del pecho, succionando... No podría. Gracias a Dios, Dios hizo a las mujeres con esa fortaleza y con esa sensibilidad”, indicó.

En otro momento, Flávio conversó por videollamada con su hermano Eduardo, exiliado en Estados Unidos y condenado por el Supremo en junio a cuatro años de cárcel, acusado de "intentar interferir" en el juicio a su padre promoviendo sanciones de EEUU contra el gobierno de Brasil.

FUENTE: Con información de EFE