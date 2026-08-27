jueves 27  de  agosto 2026
BRASIL

Promesas electorales de Flávio Bolsonaro van desde castración química hasta tren para el noroeste

El candidato defendió la construcción de la vía férrea con el argumento de que esa región de Brasil tradicionalmente ha estado olvidada

El senador brasileño Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil (2019-2022) Jair Bolsonaro, pronuncia un discurso en una manifestación durante el Día de la Independencia, en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, el 7 de septiembre de 2025.

El senador brasileño Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil (2019-2022) Jair Bolsonaro, pronuncia un discurso en una manifestación durante el Día de la Independencia, en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, el 7 de septiembre de 2025.

AFP
Por Valeria Montero

SAO PAULO.- Cuando faltan menos de dos meses para las elecciones en Brasil, el senador Flávio Bolsonaro, principal candidato opositor en los comicios presidenciales de octubre, prometió este miércoles la construcción de un tren que conecte las nueve capitales de la empobrecida región noreste de Brasil.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro continúa en campaña en Alagoas, uno de los nueve estados que componen el noreste brasileño, una región históricamente olvidada, con un grave déficit en infraestructura y tradicional granero de votos de la izquierda.

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Flávio, segundo en las encuestas de intención de voto, ligeramente por detrás del actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó en el municipio de Arapiraca que, si gana los comicios, “mirará al noreste” porque, en su opinión, “siempre ha sido relegado”.

En este sentido, defendió una vía de ferrocarril que vaya desde Salvador de Bahía hasta São Luís de Maranhão, pasando por Fortaleza y Recife, la cual tendría una longitud total de cerca de 3,000 kilómetros.

“Servirá, obviamente, para el desplazamiento de las personas, pero también para los turistas, al conectar todas las capitales”, manifestó el aspirante del Partido Liberal (PL).

Otras ofertas electorales

Seguridad ciudadana y mano dura

  • Cárceles y castigos: propone construir cinco prisiones al estilo del modelo de Nayib Bukele, sumar medio millón de plazas carcelarias.
  • Castración química: es partidario de la castración química para violadores.
  • Control fronterizo y tecnológico: promueve un sistema nacional de reconocimiento facial, la instalación de un millón de cámaras de seguridad adicionales y el refuerzo militar en fronteras y puertos clave contra el narcotráfico.
  • Leyes penales: defiende bajar la edad de penalización, el cumplimiento íntegro de las condenas y enfocar las cárceles como castigo en lugar de centros de reinserción.

Economía y administración pública

  • Recortes y simplificación: promueve la reducción de impuestos, la baja del gasto público, la eliminación de cargos de confianza y el recorte de la burocracia estatal.
  • Privatizaciones: apuesta por una agenda orientada a la privatización de empresas y activos estatales.

Política exterior y gobernanza

  • Alineación internacional: busca un acercamiento estratégico con Estados Unidos y mantiene afinidad con líderes de la derecha regional como Javier Milei.
  • Reforma judicial: plantea cambios en el funcionamiento del Poder Judicial y defiende de manera abierta el legado político de su familia frente a la actual administración de Luiz Inácio Lula da Silva.

En 20 años no hubo progreso

Flávio, de 45 años, consideró que “los casi veinte años de gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT)”, que lidera Lula, no trajeron todo el progreso prometido a la población del noreste.

En contraposición, citó algunas iniciativas para la región impulsadas durante el mandato de su padre (2019-2022).

“Brasil será grande de verdad, cuando el noreste sea grande”, dijo el primogénito del exjefe de Estado.

El noreste brasileño, de donde es originario Lula, ha sido el principal feudo electoral del PT en las últimas décadas.

En la segunda vuelta de las elecciones de 2022, Lula venció en el noreste con un 70 % de los votos, frente al 30 % que logró el entonces presidente Jair Bolsonaro, hoy en prisión domiciliaria y condenado a 27 años de cárcel por orquestar un presunto golpe de Estado tras perder esos comicios.

La abultada victoria en el noreste le permitió a Lula regresar a la Presidencia, pese a perder en las otras cuatro regiones geográficas del país: norte, centro-oeste, sur y sureste.

FUENTE: Con información de EFE/Redes Sociales

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