Flávio Bolsonaro denuncia "fraude" a su candidatura tras aparecer afiliado a otro partido

El senador brasileño Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil (2019-2022) Jair Bolsonaro, pronuncia un discurso en una manifestación durante el Día de la Independencia, en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, el 7 de septiembre de 2025.

SAO PAULO .- El senador brasileño Flávio Bolsonaro denunció este jueves, 13 de agosto, tener problemas para registrar su candidatura presidencial para las elecciones de octubre tras aparecer afiliado a otro partido en la Justicia Electoral, que descartó cualquier tipo de “hackeo”.

El hijo mayor del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro consta actualmente como militante de Misión en la base de datos del Tribunal Superior Electoral (TSE), lo que le ha impedido inscribir formalmente su candidatura por el Partido Liberal (PL), partido de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

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Los aspirantes a la Presidencia de Brasil tienen hasta el próximo sábado para presentar formalmente sus candidaturas ante la Justicia Electoral.

Ese proceso consiste en entregar a las autoridades una vasta cantidad de documentos relacionados con el candidato y su plataforma política.

Dificultades son un presunto fraude

Flávio Bolsonaro atribuyó esas dificultades en el registro de su candidatura a un presunto “fraude” y sembró sospechas sobre la actuación de las autoridades electorales.

“El sistema va a hacer de todo para detenerme, pero no lo va a conseguir”, declaró el senador en sus redes sociales.

La campaña del primogénito de Jair Bolsonaro ya ha entrado con un recurso ante el TSE para revertir la situación.

Uso indebido de credenciales

El TSE aseguró en un comunicado que la afiliación de Flávio a Misión “no fue resultado de un hackeo, sino del uso indebido de la herramienta por parte de alguien que tenía las credenciales del partido para formalizar afiliaciones”.

Por otro lado, el presidente de la corte, el juez Kassio Nunes Marques, ordenó la apertura de una investigación para esclarecer los hechos.

El partido Misión, cuyo abanderado presidencial es Renan Santos, que apenas tiene el 3% de preferencias según encuestas, informó en una nota que fue “víctima de un intento de afiliación fraudulenta de Flávio Bolsonaro”.

Aseguró que, “al detectar el fraude, intentó cancelar la afiliación ese mismo día, pero la acción fue rechazada por el TSE”, y que informó de lo sucedido al gabinete de Flávio Bolsonaro el pasado 2 de agosto.

La campaña para los comicios presidenciales, legislativas y regionales de octubre arranca oficialmente el domingo en Brasil.

En la carrera presidencial, el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, parte con ventaja en los sondeos con respecto a Flávio Bolsonaro, principal candidato de la oposición y ungido por su padre como su heredero político.

Jair Bolsonaro, actualmente en prisión domiciliaria y quien gobernó entre 2019 y 2022, no puede presentarse a las elecciones al estar inhabilitado y condenado por “liderar” una trama golpista tras perder las pasadas elecciones frente a Lula, según dictó la Corte Suprema el 11 de septiembre de 2025.

FUENTE: Con información de EFE