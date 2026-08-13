jueves 13  de  agosto 2026
ELECCIONES

Flávio Bolsonaro denuncia "fraude" a su candidatura tras aparecer afiliado a otro partido

El senador brasileño consta como militante de Misiones en la base de datos del Tribunal Supremo Electoral, lo que le ha impedido su candidatura por el Partido Liberal

El senador brasileño Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil (2019-2022) Jair Bolsonaro, pronuncia un discurso en una manifestación durante el Día de la Independencia, en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, el 7 de septiembre de 2025.

El senador brasileño Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil (2019-2022) Jair Bolsonaro, pronuncia un discurso en una manifestación durante el Día de la Independencia, en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, el 7 de septiembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAO PAULO.- El senador brasileño Flávio Bolsonaro denunció este jueves, 13 de agosto, tener problemas para registrar su candidatura presidencial para las elecciones de octubre tras aparecer afiliado a otro partido en la Justicia Electoral, que descartó cualquier tipo de “hackeo”.

El hijo mayor del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro consta actualmente como militante de Misión en la base de datos del Tribunal Superior Electoral (TSE), lo que le ha impedido inscribir formalmente su candidatura por el Partido Liberal (PL), partido de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

Lee además
El senador brasileño y aspirante presidencial Flavio Bolsonaro habla durante el evento La industria en la agenda de los candidatos presidenciales organizado por la Confederación Nacional de la Industria en Brasilia, el 22 de junio de 2026.
Política

Flávio Bolsonaro pide disculpas a su madrastra y llama a la "unidad de la derecha" en Brasil
El senador brasileño e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, habla con los medios en Brasilia el 7 de diciembre de 2025.
ELECCIONES

Flávio Bolsonaro lanza su candidatura junto a Milei con el reto de unificar a la derecha

Los aspirantes a la Presidencia de Brasil tienen hasta el próximo sábado para presentar formalmente sus candidaturas ante la Justicia Electoral.

Ese proceso consiste en entregar a las autoridades una vasta cantidad de documentos relacionados con el candidato y su plataforma política.

Dificultades son un presunto fraude

Flávio Bolsonaro atribuyó esas dificultades en el registro de su candidatura a un presunto “fraude” y sembró sospechas sobre la actuación de las autoridades electorales.

“El sistema va a hacer de todo para detenerme, pero no lo va a conseguir”, declaró el senador en sus redes sociales.

La campaña del primogénito de Jair Bolsonaro ya ha entrado con un recurso ante el TSE para revertir la situación.

Uso indebido de credenciales

El TSE aseguró en un comunicado que la afiliación de Flávio a Misión “no fue resultado de un hackeo, sino del uso indebido de la herramienta por parte de alguien que tenía las credenciales del partido para formalizar afiliaciones”.

Por otro lado, el presidente de la corte, el juez Kassio Nunes Marques, ordenó la apertura de una investigación para esclarecer los hechos.

El partido Misión, cuyo abanderado presidencial es Renan Santos, que apenas tiene el 3% de preferencias según encuestas, informó en una nota que fue “víctima de un intento de afiliación fraudulenta de Flávio Bolsonaro”.

Aseguró que, “al detectar el fraude, intentó cancelar la afiliación ese mismo día, pero la acción fue rechazada por el TSE”, y que informó de lo sucedido al gabinete de Flávio Bolsonaro el pasado 2 de agosto.

La campaña para los comicios presidenciales, legislativas y regionales de octubre arranca oficialmente el domingo en Brasil.

En la carrera presidencial, el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, parte con ventaja en los sondeos con respecto a Flávio Bolsonaro, principal candidato de la oposición y ungido por su padre como su heredero político.

Jair Bolsonaro, actualmente en prisión domiciliaria y quien gobernó entre 2019 y 2022, no puede presentarse a las elecciones al estar inhabilitado y condenado por “liderar” una trama golpista tras perder las pasadas elecciones frente a Lula, según dictó la Corte Suprema el 11 de septiembre de 2025.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Flávio Bolsonaro vuelve a recortar distancias con Lula, según sondeo

Se agravan tensiones diplomáticas de Brasil con EEUU y Argentina en medio de las presidenciales

EEUU planea ejecutar ataques "en tierra" contra narcotraficantes junto a aliados latinoamericanos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Cuba vuelve a ocupar un lugar prioritario dentro del análisis y las operaciones de inteligencia de Estados Unidos.
RÉGIMEN CUBANO

Cuba entra en el radar prioritario de la inteligencia de EEUU

La influencer y presentadora de televisión Chiky Bombom. 
POLÉMICA

Presentadora de Telemundo se disculpa al aire tras anunciar en redes despidos masivos

La exdiputada y expresidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela (2015), Dinorah Figuera (c), asiste a la última sesión de la mesa de diálogo este miércoles, en Caracas (Venezuela). 
VENEZUELA

Chavismo y oposición acuerdan renovar Tribunal Supremo de Justicia, al cierre de primer ciclo de diálogo

Estudiantes regresan a las aulas para el ciclo lectivo 2026-2027
REGRESO A CLASES

Miami-Dade inicia el curso escolar entre innovación y ajustes en la alimentación

l presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez (derecha), posa junto a la exdiputada opositora Dinorah Figuera durante una fotografía oficial previa al inicio del proceso de diálogo político de Venezuela, en el Centro de Convenciones del sector La Carlota, municipio Sucre, Caracas, el 6 de agosto de 2026
POLÍTICA

Diálogo en Venezuela es una "mesa ejecutiva" que avanza bajo control de EEUU

Te puede interesar

Captura de pantalla de un video publicado por el Comando Central de EEUU, en su cuenta de X @CENTCOM el 3 de marzo de 2026, en el que se muestra un ataque con drones como parte de la Operación Furia Épica.
Conflicto bélico

EEUU lanza primer grupo de trabajo multinacional de drones de ataque ante la guerra con Irán

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Familiares, amistades y autoridades estatales, condales y municipales develan la señalización con el nombre de Lincoln Díaz-Balart para un extenso tramo de la Calle Ocho de Miami.
RECONOCIMIENTO

La Calle Ocho perpetúa legado de Lincoln Díaz-Balart en el corazón de Miami

La influencer y presentadora de televisión Chiky Bombom. 
POLÉMICA

Presentadora de Telemundo se disculpa al aire tras anunciar en redes despidos masivos

Primer día del curso 2026-2027 en Miami-Dade.
CURSO ESCOLAR

Primer día de clases en Miami-Dade: nervios, abrazos y menos alumnos

La política de aranceles del presidente Donald J. Trump ha dado un vuelco al comercio mundial.
CASA BLANCA

EEUU revela que China utiliza unos 40 países para eludir aranceles