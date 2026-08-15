sábado 15  de  agosto 2026
Elecciones

Arranca la campaña presidencial en Brasil con Lula y Flávio Bolsonaro con un empate técnico

Una encuesta publicada el viernes por la firma Quaest, prevé una segunda vuelta entre Lula y Flávio Bolsonaro

El senador brasileño y aspirante a la presidencia Flavio Bolsonaro (centro) asiste a la Marcha por Jesús, un evento que reúne a una amplia variedad de congregaciones evangélicas, en São Paulo, Brasil, el 4 de junio de 2026.

El senador brasileño y aspirante a la presidencia Flavio Bolsonaro (centro) asiste a la "Marcha por Jesús", un evento que reúne a una amplia variedad de congregaciones evangélicas, en São Paulo, Brasil, el 4 de junio de 2026.

AFP

BRASILIA — La campaña para las elecciones presidenciales en Brasil arranca este domingo marcada por una fuerte polarización interna, con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro técnicamente empatados de cara a una eventual segunda vuelta.

El líder izquierdista, de 80 años, empezará la carrera por la reelección para un cuarto mandato en su cuna política, en São Bernardo do Campo, a las afueras de São Paulo, desde donde encabezó un movimiento obrero en plena dictadura militar (1964-1985).

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El hijo mayor del exmandatario derechista Jair Bolsonaro dará su primer mitin en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, bastión político de su familia.

Como ya ocurrió en 2018 y 2022, el pleito se perfila como un pulso entre el izquierdismo, sin muchas opciones de liderazgo, que encabeza Lula a sus 80 años, y la derecha, que lidera el bolsonarismo, comandado por Flávio, ungido por su padre como su sucesor.

No obstante, la ausencia de Jair Bolsonaro, perseguido por el régimen de Lula, inhabilitado, condenado y preso por "golpismo", ha fragmentado el campo conservador con la aparición de nuevos candidatos que intentan erigirse en el principal adversario de Lula con miras a los comicios de octubre.

Estos son el influencer Renan Santos, el exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado, ligado al sector agropecuario, y el empresario Romeu Zema, exgobernador de Minas Gerais.

¿Segunda vuelta?

Hasta ahora ninguno llega al 5 % de las intenciones de voto, según la encuesta publicada el viernes por la firma Quaest, que prevé una segunda vuelta entre Lula y Flávio Bolsonaro.

En el sondeo Lula aparece con 43 % y Flávio, con 40 %, es decir, ambos están empatados técnicamente dentro del margen de error, que es de dos puntos. Un 4 % se mantiene indeciso, lo que puede ser crucial para definir la contienda.

Según el politólogo Claudio Couto, profesor de la Fundación Getulio Vargas (FGV), ese grupo de indecisos suele estar compuesto por mujeres, electores de clase media y aquellos que se declaran independientes.

Lula vuelve al lugar donde todo empezó

Lula dará inicio a su campaña en el Estadio Primero de Mayo, en São Bernardo do Campo, el mismo lugar donde se forjó como líder sindical y plantó la semilla del Partido de los Trabajadores (PT), que fundó en 1980.

El PT ha organizado caravanas de militantes en varios puntos del país y espera que "cerca de 20.000 personas" arropen al antiguo tornero mecánico que se convirtió en presidente, que ha sido acusado de corrupción y que a través de un tecnicismo legal logró ser liberado.

El jefe de Estado, en busca de su cuarto mandato no consecutivo, pretende destacar los datos económicos de su actual gestión, con un crecimiento medio del 2%, desempleo en mínimos históricos y aumento de la renta per cápita, y exaltar la soberanía nacional en medio de lo que él llama "interferencias externas de Estados Unidos y Argentina".

El Gobierno de Lula interpreta como intentos de injerencia los últimos aranceles de la Administración de Donald Trump; las prisas para que Brasil conceda su beneplácito al nuevo embajador estadounidense en el país; y el intento de enviar dos funcionarios para estudiar el sistema electrónico de votación brasileño.

En respuesta, el Ejecutivo de Lula inició el proceso para responder con reciprocidad a los aranceles, aplazó la evaluación del nuevo embajador estadounidense hasta después de las elecciones y vetó el ingreso al país de esos dos funcionarios.

"Estoy intentando contactar con Trump para decirle que no se meta en los negocios de Brasil, especialmente en las elecciones", afirmó el mandatario en una entrevista a los pódcast 'Não Inviabilize' y 'As Cunhãs'.

A ello se suma la crisis abierta con Argentina después de que el presidente Javier Milei llamara a Lula "presidiario" y "ladrón" en la proclamación de Flávio Bolsonaro como candidato del Partido Liberal (PL), en un acto celebrado en São Paulo el 25 de julio.

Flávio busca emular a su padre

Flávio Bolsonaro ofrecerá su primer mitin en Copacabana, donde su padre acostumbraba a movilizar a sus seguidores. El senador de 45 años ha llamado a la población a participar en el acto con los colores de la bandera brasileña.

"Están viendo que todo el mundo está contra mí porque el sistema sabe que soy el único que puede cambiar las cosas de verdad (...) Estoy arriesgando mi propia vida para sacar a Brasil del rojo", dijo este sábado en sus redes sociales.

Flávio considera que Lula representa un modelo "agotado" y apuesta por repetir la receta de su padre: menos Estado, fortalecer su alianza con EEUU y mano dura contra el crimen organizado.

FUENTE: Con información de EFE

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