Sismo de magnitud 6,2 sacude el occidente de Venezuela

CARACAS — Un sismo de magnitud 6,2 sacudió a Caracas y buena parte del occidente de Venezuela en la tarde de este miércoles, sin que se reportaran de inmediato daños materiales o víctimas.







Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro estuvo ubicado a 7,8 kilómetros de profundidad y a 24 kilómetros de Mene Grande, una localidad petrolera y zona poco poblada del occidental estado de Zulia.

En ciudades colombianas como Cúcuta, Bucaramanga, Medellín y Bogotá reportaron que sintieron el movimiento sísmico. En las redes sociales se publicaron cientos de videos que muestran la intensidad del temblor. En ciudades de Venezuela, los usuarios indicaron que el evento sísmico dejó múltiples daños materiales que aún no han sido cuantificados. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Leandromdf/status/1970981509264965926&partner=&hide_thread=false Así quedaron apartamentos en Maracaibo tras el fuerte sismo registrado hace minutos. 6:39 p.m.#temblor https://t.co/r0E7CG3Uct pic.twitter.com/6x40pMWqZQ — Leandro David (@Leandromdf) September 24, 2025 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Jmfm26/status/1970991816775434542&partner=&hide_thread=false #AHORA Daños en Mene Grande por #temblor en el Estado Zulia pic.twitter.com/ZwjtLoJHjk — Papuyo (@Jmfm26) September 24, 2025 FUENTE: Redacciòn

