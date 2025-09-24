Sismo de magnitud 6,2 sacude el occidente de Venezuela

CARACAS — Un sismo de magnitud 6,2 sacudió a Caracas y buena parte del occidente de Venezuela en la tarde de este miércoles, sin que se reportaran de inmediato daños materiales o víctimas.
CARACAS — Un sismo de magnitud 6,2 sacudió a Caracas y buena parte del occidente de Venezuela en la tarde de este miércoles, sin que se reportaran de inmediato daños materiales o víctimas.
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro estuvo ubicado a 7,8 kilómetros de profundidad y a 24 kilómetros de Mene Grande, una localidad petrolera y zona poco poblada del occidental estado de Zulia.
En ciudades colombianas como Cúcuta, Bucaramanga, Medellín y Bogotá reportaron que sintieron el movimiento sísmico.
En las redes sociales se publicaron cientos de videos que muestran la intensidad del temblor. En ciudades de Venezuela, los usuarios indicaron que el evento sísmico dejó múltiples daños materiales que aún no han sido cuantificados.
FUENTE: Redacciòn