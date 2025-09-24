miércoles 24  de  septiembre 2025
FENÓMENO NATURAL

Sismo de magnitud 6,2 sacude el occidente de Venezuela

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro estuvo ubicado a 7,8 kilómetros de profundidad y a 24 kilómetros de Mene Grande, Venezuela

Frontera terrestre entre Colombia y Venezuela.&nbsp;

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS — Un sismo de magnitud 6,2 sacudió a Caracas y buena parte del occidente de Venezuela en la tarde de este miércoles, sin que se reportaran de inmediato daños materiales o víctimas.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro estuvo ubicado a 7,8 kilómetros de profundidad y a 24 kilómetros de Mene Grande, una localidad petrolera y zona poco poblada del occidental estado de Zulia.

Imagen referencial. 

Sismo de magnitud 4.6 se registra en California, con profundidad de 5.6 millas
Esta fotografía, publicada por el Gobierno de la Región de Sajalín el 30 de julio de 2025, muestra el tsunami que azotó Severo-Kurilsk, en la isla de Paramushir, en las islas Kuriles del norte de Rusia. Uno de los terremotos más fuertes jamás registrados azotó el Lejano Oriente, escasamente poblado, la madrugada del 30 de julio, provocando tsunamis de hasta cuatro metros (12 pies) en el Pacífico y provocando evacuaciones desde Hawái hasta Japón. 
MUNDO

Retiran alerta de tsunami tras sismo de magnitud 7,8 frente a costas del oeste de Rusia

En ciudades colombianas como Cúcuta, Bucaramanga, Medellín y Bogotá reportaron que sintieron el movimiento sísmico.

En las redes sociales se publicaron cientos de videos que muestran la intensidad del temblor. En ciudades de Venezuela, los usuarios indicaron que el evento sísmico dejó múltiples daños materiales que aún no han sido cuantificados.

