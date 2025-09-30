Un sismo de magnitud 6.9 sacude Filipinas

CAPTURA DE PANTALLA DE IMÁGENES PUBLICADAS EN la RED SOCIAL X

Imágenes trasnmitidas en las redes sociales del sismo de 7.0 registrado en Filipinas este martes 30 de septiembre.

Un sismo de magnitud 6,9 sacudió este martes las costas del centro de Filipinas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS.

El epicentro del sismo se ubicó en el mar a unos 11 kilómetros al este-sureste de Calape, un municipio de la provincia de Bohol, con una población de cerca de 33.000 personas.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico indicó que "no hay amenaza de tsunami".

Filipinas se encuentra en el "Anillo de Fuego" del Pacífico, un arco de intensa actividad sísmica que rodea la cuenca del Pacífico, desde el sudeste asiático hasta el sur de Chile, pasando por Japón, Alaska y América Central.

Noticia desarrollo.

Llegan las primera imágenes del sismo en Filipinas.

Embed Multiple building collapses in Bogo City, Philippines, following a shallow 6.9 earthquake pic.twitter.com/f2LxWeJiw1 — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) September 30, 2025

Embed Daños en la iglesia de Bantayan, #Filipinas, por el sismo de 6.9. pic.twitter.com/nLfWmhbjqB — SkyAlert (@SkyAlertMx) September 30, 2025