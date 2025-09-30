martes 30  de  septiembre 2025
URGENTE

Un sismo de magnitud 6.9 sacude Filipinas

Filipinas se encuentra en el "Anillo de Fuego" del Pacífico, un arco de intensa actividad sísmica que rodea la cuenca del Pacífico, desde el sudeste asiático hasta el sur de Chile, pasando por Japón, Alaska y América Central

Imágenes trasnmitidas en las redes sociales del sismo de 7.0 registrado en Filipinas este martes 30 de septiembre.&nbsp;

Imágenes trasnmitidas en las redes sociales del sismo de 7.0 registrado en Filipinas este martes 30 de septiembre. 

CAPTURA DE PANTALLA DE IMÁGENES PUBLICADAS EN la RED SOCIAL X

Un sismo de magnitud 6,9 sacudió este martes las costas del centro de Filipinas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS.

El epicentro del sismo se ubicó en el mar a unos 11 kilómetros al este-sureste de Calape, un municipio de la provincia de Bohol, con una población de cerca de 33.000 personas.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico indicó que "no hay amenaza de tsunami".

Filipinas se encuentra en el "Anillo de Fuego" del Pacífico, un arco de intensa actividad sísmica que rodea la cuenca del Pacífico, desde el sudeste asiático hasta el sur de Chile, pasando por Japón, Alaska y América Central.

Noticia desarrollo.

Llegan las primera imágenes del sismo en Filipinas.

