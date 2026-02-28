Gobierno argentino apoya ataque de EEUU e Israel a Irán y declara "alerta de seguridad" en su territorio

El presidente de Argentina, Javier Milei, durante su encuentro en la Casa Blanca con el mandatario estadounidense Donald J. Trump y otros altos funcionarios del gobierno.

BUENOS AIRES. El gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, al tiempo que expresó su “apoyo” el ataque militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, también, declaró una alerta de seguridad nacional en el territorio argentino para proteger a la comunidad judía.

Igualmente, condenó las represalias de las fuerzas iraníes contra objetivos en Catar, Arabia Saudí y otros países de Medio Oriente, según un comunicado oficial publicado este sábado.

"El Gobierno de la República Argentina valora y apoya las acciones conjuntas realizadas por los Estados Unidos de América y el Estado de Israel destinadas a neutralizar la amenaza que el régimen de la República Islámica de Irán representa para la estabilidad internacional a largo plazo y la seguridad en la región", comienza el mensaje difundido en redes sociales por el canciller argentino, Pablo Quirno.

El Ejecutivo del presidente Javier Milei expresó que "confía en que las medidas adoptadas contribuyan a restablecer las condiciones de estabilidad en la región, fortalecer el régimen internacional de no proliferación nuclear y consolidar un marco de paz y seguridad duradera".

Protección a toda la población

En cuanto al alerta de seguridad nacional, Milei destacó que elevó el nivel de seguridad a todo el territorio argentino.

"La medida alcanza todos los objetivos sensibles del país, así como a la infraestructura crítica, y la comunidad judía, entre otros, con la finalidad de garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional", añadió.

Del mismo modo, se ha activado el protocolo de alerta en las fronteras, que implica el refuerzo de los controles de movimiento, el aumento de la "trazabilidad de los movimientos transfronterizos" y la revisión de alertas tempranas "en zonas consideradas sensibles".

Solidaridad con el pueblo iraní

Además, el Gobierno argentino subrayó su "solidaridad con el pueblo iraní, que a lo largo de los años ha manifestado con valentía su aspiración a vivir en libertad, con pleno respeto de los derechos humanos y del derecho internacional".

El Gobierno argentino volvió a responsabilizar en su comunicado a Irán por los atentados contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de esa misma ciudad, que tuvo lugar en 1994 y causó 85 víctimas mortales.

En enero, Argentina declaró la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán como grupo terrorista y le adjudicó la autoría del ataque contra la AMIA y también el de la embajada de Israel en Buenos Aires de 1992, que mató a 29 personas.

Ambos ataques, que permanecen impunes, fueron atribuidos también al grupo chií libanés Hezbolá.

FUENTE: Con información de EFE, Europa Press