sábado 28  de  febrero 2026
ATAQUE

Gobierno argentino apoya ataque de EEUU e Israel a Irán y declara "alerta de seguridad" en su territorio

El Ejecutivo de Javier Milei condenó las represalias de fuerzas iraníes contra Catar, Arabia Saudí y otros países del Medio Oriente

El presidente de Argentina, Javier Milei, durante su encuentro en la Casa Blanca con el mandatario estadounidense Donald J. Trump y otros altos funcionarios del gobierno.

El presidente de Argentina, Javier Milei, durante su encuentro en la Casa Blanca con el mandatario estadounidense Donald J. Trump y otros altos funcionarios del gobierno.

KEVIN DIETSCH / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES. El gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, al tiempo que expresó su “apoyo” el ataque militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, también, declaró una alerta de seguridad nacional en el territorio argentino para proteger a la comunidad judía.

Igualmente, condenó las represalias de las fuerzas iraníes contra objetivos en Catar, Arabia Saudí y otros países de Medio Oriente, según un comunicado oficial publicado este sábado.

Lee además
Un cuerpo especial del Ejército israelí vigila los lugares más concurridos de Jerusalén.
TENSIÓN

EEUU aconseja evacuar personal de Israel en medio de tensión con Irán
Una columna de humo se eleva mientras un misil iraní impacta las aguas del mar frente a Haifa, Israel, el 28 de febrero de 2026. El ejército israelí informó el 28 de febrero que detectó misiles lanzados desde Irán tras ataques previos de Israel y Estados Unidos.
Conflicto bélico

Israel informa haber ultimado a "varias figuras esenciales" del régimen iraní

"El Gobierno de la República Argentina valora y apoya las acciones conjuntas realizadas por los Estados Unidos de América y el Estado de Israel destinadas a neutralizar la amenaza que el régimen de la República Islámica de Irán representa para la estabilidad internacional a largo plazo y la seguridad en la región", comienza el mensaje difundido en redes sociales por el canciller argentino, Pablo Quirno.

El Ejecutivo del presidente Javier Milei expresó que "confía en que las medidas adoptadas contribuyan a restablecer las condiciones de estabilidad en la región, fortalecer el régimen internacional de no proliferación nuclear y consolidar un marco de paz y seguridad duradera".

Protección a toda la población

En cuanto al alerta de seguridad nacional, Milei destacó que elevó el nivel de seguridad a todo el territorio argentino.

"La medida alcanza todos los objetivos sensibles del país, así como a la infraestructura crítica, y la comunidad judía, entre otros, con la finalidad de garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional", añadió.

Del mismo modo, se ha activado el protocolo de alerta en las fronteras, que implica el refuerzo de los controles de movimiento, el aumento de la "trazabilidad de los movimientos transfronterizos" y la revisión de alertas tempranas "en zonas consideradas sensibles".

Solidaridad con el pueblo iraní

El Ejecutivo del presidente Javier Milei expresó que "confía en que las medidas adoptadas contribuyan a restablecer las condiciones de estabilidad en la región, fortalecer el régimen internacional de no proliferación nuclear y consolidar un marco de paz y seguridad duradera".

Además, el Gobierno argentino subrayó su "solidaridad con el pueblo iraní, que a lo largo de los años ha manifestado con valentía su aspiración a vivir en libertad, con pleno respeto de los derechos humanos y del derecho internacional".

El Gobierno argentino volvió a responsabilizar en su comunicado a Irán por los atentados contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de esa misma ciudad, que tuvo lugar en 1994 y causó 85 víctimas mortales.

En enero, Argentina declaró la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán como grupo terrorista y le adjudicó la autoría del ataque contra la AMIA y también el de la embajada de Israel en Buenos Aires de 1992, que mató a 29 personas.

Ambos ataques, que permanecen impunes, fueron atribuidos también al grupo chií libanés Hezbolá.

FUENTE: Con información de EFE, Europa Press

Temas
Te puede interesar

¿Qué llevó a EEUU e Israel a atacar a Irán?

Alemania convoca a responsables de la Berlinale por controversia sobre Israel

Cazas F-22 aterrizan en Israel y se suman al despliegue militar de EEUU en la región

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

el Líder Supremo de Irán, el Ayatolá Alí Jamenei.
Guerra en Irán

Trump confirma la muerte del ayatolá Jameneí y llama llama al pueblo iraní a "recuperar" su país

Fusión de fotos del presidente Donald J. Trump con el ayatolá Alí Jamenei y el primer ministro de Israel, Bensjamín Netanyahu.
Las causas

¿Qué llevó a EEUU e Israel a atacar a Irán?

Personal de seguridad talibán vigila a lo largo de una carretera en Kandahar el 27 de febrero de 2026, después de los tiroteos transfronterizos ocurridos durante la noche entre Afganistán y Pakistán.
Investigación

Suspenden al superintendente escolar de Los Ángeles, Alberto Carvalho, tras allanamiento del FBI

Un agente de policía y equipos de rescate caminan junto a vehículos destruidos cerca del lugar donde se estrelló un avión militar en El Alto, cerca de La Paz, el 27 de febrero de 2026.
ACCIDENTE

Al menos 22 muertos, seis heridos y vehículos destrozados tras estrellarse un avión militar en Bolivia

Una columna de humo se eleva mientras un misil iraní impacta las aguas del mar frente a Haifa, Israel, el 28 de febrero de 2026. El ejército israelí informó el 28 de febrero que detectó misiles lanzados desde Irán tras ataques previos de Israel y Estados Unidos.
Conflicto bélico

Israel informa haber ultimado a "varias figuras esenciales" del régimen iraní

Te puede interesar

el Líder Supremo de Irán, el Ayatolá Alí Jamenei.
Guerra en Irán

Trump confirma la muerte del ayatolá Jameneí y llama llama al pueblo iraní a "recuperar" su país

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Personas caminan por una calle durante un apagón en La Habana el 21 de febrero de 2026. 
GIRO POLÍTICO

¿Cuba camino a un protectorado de EEUU tras anuncio de Trump?, opina un experto

Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
MODERNIZACIÓN

Aeropuerto Internacional de Miami anuncia ambiciosa expansión de Terminal D con 17 nuevas puertas de embarque

Fusión de fotos del presidente Donald J. Trump con el ayatolá Alí Jamenei y el primer ministro de Israel, Bensjamín Netanyahu.
Las causas

¿Qué llevó a EEUU e Israel a atacar a Irán?

El embajador Mike Hammer
EXCLUSIVA

Hammer llama a Europa a mirar hacia Cuba sin filtros románticos