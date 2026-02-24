martes 24  de  febrero 2026
SEGURIDAD

Cazas F-22 aterrizan en Israel y se suman al despliegue militar de EEUU en la región

Su aterrizaje se produce dos días antes de las conversaciones entre Irán y EEUU en Ginebra para intentar llegar a un acuerdo que evite una intervención militar

Aviones de guerra F-22.

AFP
Un avión F/A-18E Super Hornet, asignado al Escuadrón de Cazas de Ataque 31 de Estados Unidos.

@Southcom
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

JERUSALEN — Varios cazas F-22 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos aterrizaron este martes en Israel procedentes del Reino Unido como parte del despliegue militar estadounidense en Oriente Medio de cara a un posible ataque a Irán.

Varios medios israelíes informaron del este despliegue, que, según el diario Times Of Israel, está compuesto por doce aeronaves que aterrizaron en una base israelí en el sur del país.

Los cazas, indica este periódico, despegaron este mismo martes de la base de Lakenheath, en el Reino Unido, donde se encontraban desde la semana pasada por, supuestamente, problemas con los reabastecimientos que los acompañaban.

Su aterrizaje se produce dos días antes de las conversaciones entre Irán y Estados Unidos, previstas para el jueves en Ginebra para intentar llegar a un acuerdo que evite una intervención militar en el país asiático, y en la víspera de la llegada a Tel Aviv del primer ministro indio, Narendra Modi, en una visita de dos días a Israel.

Advertencia de EEUU

Las negociaciones en Ginebra se producirán bajo las amenazas militares de Estados Unidos, que ha realizado el mayor despliegue desde la invasión de Irak, en 2003, con dos portaaviones, varios destructores y docenas de aviones de combate situados en las cercanías de la República Islámica.

El encuentro del jueves supondrá la tercera ronda de negociaciones nucleares indirectas entre el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, tras dos reuniones anteriores en Omán y Ginebra en las que el ministro de Exteriores omaní, Badr bin Hamad al Busaidi, ejerció de intermediario.

FUENTE: Con información de EFE

