Cazas F-22 aterrizan en Israel y se suman al despliegue militar de EEUU en la región

JERUSALEN — Varios cazas F-22 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos aterrizaron este martes en Israel procedentes del Reino Unido como parte del despliegue militar estadounidense en Oriente Medio de cara a un posible ataque a Irán .

Varios medios israelíes informaron del este despliegue, que, según el diario Times Of Israel, está compuesto por doce aeronaves que aterrizaron en una base israelí en el sur del país.

Los cazas, indica este periódico, despegaron este mismo martes de la base de Lakenheath, en el Reino Unido, donde se encontraban desde la semana pasada por, supuestamente, problemas con los reabastecimientos que los acompañaban.

Su aterrizaje se produce dos días antes de las conversaciones entre Irán y Estados Unidos, previstas para el jueves en Ginebra para intentar llegar a un acuerdo que evite una intervención militar en el país asiático, y en la víspera de la llegada a Tel Aviv del primer ministro indio, Narendra Modi, en una visita de dos días a Israel.

Advertencia de EEUU

Las negociaciones en Ginebra se producirán bajo las amenazas militares de Estados Unidos, que ha realizado el mayor despliegue desde la invasión de Irak, en 2003, con dos portaaviones, varios destructores y docenas de aviones de combate situados en las cercanías de la República Islámica.

El encuentro del jueves supondrá la tercera ronda de negociaciones nucleares indirectas entre el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, tras dos reuniones anteriores en Omán y Ginebra en las que el ministro de Exteriores omaní, Badr bin Hamad al Busaidi, ejerció de intermediario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/isaacrrr7/status/2026371538333610035&partner=&hide_thread=false ÚLTIMA HORA: 11 aviones F-22 acaban de aterrizar en Israel.



El F-22 es un caza furtivo y estratégico de Estados Unidos. A diferencia del F-35, EE.UU. no ha vendido el F-22 a ningún otro país.



No se conoce mucha información sobre esta aeronave, ya que es considerada un… pic.twitter.com/ZazGIEiKwl — Isaac (@isaacrrr7) February 24, 2026

FUENTE: Con información de EFE