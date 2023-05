"Los precedentes que han tomado cuerpo en la región, como el socavamiento por distintos gobiernos de la independencia del Poder Judicial y el ejercicio indebido de presiones para atemorizar ante la opinión pública a los servidores de la Justicia, dan cuenta de comportamientos que no solo afectan a uno de los elementos esenciales de la democracia representativa como lo es el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho tal como lo prescribe la Carta Democrática Interamericana", expresa el comunicado.

"La Justicia es un poder público patrimonio de Colombia. Desconocer o malinterpretar las bases del Estado de Derecho crea incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional": presidente de @CorteSupremaJ al llamar a sensatez, respeto, cordura y colaboración armónica.

"Hacemos votos para que Colombia y los colombianos resuelvan con prontitud esta situación que puede crear riesgo o afectar el legítimo ejercicio del poder, a cuyo efecto, el Grupo IDEA ofrece sus buenos oficios", expresa el comunicado.

Recientemente, Petro al enviar el contundente mensaje al Fiscal General, en el que le aseguraba que al ser el mandatario de la Nación, también es su jefe. “El presidente de la República es jefe del Estado, jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa”, dijo mandatario.

Las palabras de Petro fueron rechazadas por Barbosa que negó que sea subalterno del mandatario. “A mí, como fiscal general, me eligió la Corte Suprema de Justicia, y el presidente no es mi jefe, ni me investiga ni estoy bajo sus órdenes. Su declaración implicaría que la Corte Suprema de Justicia es también una subalterna del presidente de la República. La justicia colombiana y la Fiscalía están en serio peligro con esas declaraciones. Si ese es el criterio que tiene el jefe de Estado, la Fiscalía, una vez termine mi período, podría ser una dependencia de la Casa de Nariño”, advirtió.

Ante la contundente respuesta de la Corte Suprema de Justicia, Petro volvió a utilizar su cuenta de Twitter para mantenerse en su posición.

El articulo 115 de la Constitución nacional designa al presidente de la República elegido por mandato popular como jefe de Estado, jefe de gobierno y máxima autoridad administrativa.

No he faltado a mi palabra ni a la Constitución en mi respuesta al fiscal que a su vez me…



No he faltado a mi palabra ni a la Constitución en mi respuesta al fiscal que a su vez me… https://t.co/fYVxvjQIFa — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 5, 2023

