Grupo IDEA augura que Maduro abandona el poder por la presión internacional y rechaza nuevas elecciones

Quiroga destacó que la creciente presión internacional forzará a Maduro a abandonar el poder, lo que permitiría que la oposición, encabezada por Edmundo González Urrutia, asuma el gobierno. Criticó, además, la propuesta presentada por los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Gustavo Petro (Colombia) para realizar nuevas elecciones como solución a la crisis actual. Según Quiroga, esta iniciativa ha sido "aplacada" por las masivas protestas mundiales del pasado 17 de agosto, donde los venezolanos exigieron respeto a la voluntad expresada en las urnas.

A tres semanas de las elecciones, Tuto Quiroga prevé que Maduro escapará de Venezuela

El expresidente de bolivia subrayó que el escrutinio del 85% de las actas indica que Edmundo González ganó con una ventaja del 37% sobre Nicolás Maduro y afirmó que “Maduro escapará y Venezuela se liberará del narcocriminal y tirano Nicolás Maduro”, haciendo hincapié en que se ha activado una demanda internacional por crímenes de lesa humanidad en su contra. Además, mencionó que existe una recompensa de 15 millones de dólares por sus vínculos con el narcotráfico.

Claro triunfo de Edmundo González

Por su parte, Lenín Moreno también rechazó firmemente la propuesta de repetir elecciones planteadas por los presidentes Lula da Silva, Andrés Manuel López Obrador (México) y Gustavo Petro. Afirmó que el régimen debe reconcer el claro triunfo electoral de Edmundo González Urrutia. Además, Moreno enfatizó que el pueblo venezolano no puede convertirse en "la víctima consuetudinaria de una burla a su libertad y democracia".

El exmandatario ecuatoriano al mismo tiempo se preguntó: “¿Acaso no hay capacidad para ver lo evidente? ¿Acaso sus países no han sido testigos del éxodo desesperanzado de millones de hermanos venezolanos?” Insistió en que la derrota del dictador Maduro en las urnas no merece ninguna oportunidad adicional.

¡No, señores Presidentes Lula, López Obrador y Petro, el pueblo venezolano no puede convertirse en la víctima consuetudinaria de una burla a su Libertad y su Democracia!

¿Acaso no hay la capacidad de ver lo evidente? ¿Acaso sus países no han sido testigos del éxodo de millones de…

Finalmente, Laura Chinchilla celebró el pronunciamiento significativo del Consejo Permanente de la OEA sobre Venezuela, aprobado por consenso con participación de Brasil y Colombia. La OEA expresó su preocupación por las “serias irregularidades y violencia” relacionadas con el proceso electoral en el cual Nicolás Maduro se niega a reconocer el triunfo contundente del candidato opositor Edmundo González Urrutia.

Pronunciamiento de la OEA

La OEA expresó su preocupación por las "serias irregularidades y violencia" relacionadas con el proceso electoral, en el cual Nicolás Maduro se niega a reconocer el triunfo contundente del candidato opositor Edmundo González Urrutia.

Destacó varios puntos claves respecto a la situación en Venezuela, tras las elecciones del 28 de julio de 2024: reconocen la participación sustancial y pacífica del electorado venezolano en las recientes elecciones, también enfatizan la necesidad de respetar los derechos humanos y libertades fundamentales, incluyendo el derecho a la vida, libertad, seguridad personal y el derecho a reunirse pacíficamente sin represalias.

Asimismo, la OEA en su pronunciamiento insta a todos los actores políticos y sociales en Venezuela a evitar acciones que puedan obstaculizar una solución pacífica a la crisis, respetando la voluntad del electorado. Solicita a las autoridades venezolanas proteger las instalaciones diplomáticas y al personal, así como a quienes busquen asilo, conforme al derecho internacional.

Resaltan la importancia de salvaguardar todos los equipos utilizados en el proceso electoral para mantener la integridad del mismo. Exigen al CNE publicar rápidamente los resultados por mesa electoral y garantizar una verificación imparcial para asegurar la transparencia y legitimidad del proceso.

La OEA expresó, finalmente su solidaridad con el pueblo venezolano y se compromete a seguir monitoreando la situación en el país.

Significativo pronunciamiento del Consejo Permamente de la @OEA_oficial sobre #Venezuela aprobado por consenso y con la participación de Brasil y Colombia. Expresando la preocupación sobre las "serias irregularidades y violencia relacionadas con el procedo electoral."

FUENTE: Red Social X de los expresidentes Jorge Tuto Quiroga, Lenín Moreno y Laura Chinchilla, Erbol