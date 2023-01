Guaidó pide a la oposición "transcender los intereses partidistas"

"Difícil hablar de unidad en medio de esta dividida votación, por lo cual también se presenta la tarea inmediata, no solo a la directiva, sino a toda la alternativa democrática... hay que trascender los intereses partidistas, hay que transcender los intereses particulares para unificar a todo un país", dijo Guaidó minutos antes de que jurara la nueva presidenta de la Asamblea de 2015, la diputada Dinorah Figuera.

Seguidamente, Guaidó alertó a la nueva directiva parlamentaria que su "tarea es doble", en referencia a "asumir el reto de unión y asumir el reto de volver a la constitución", la cual instó a defender "para lograr con la gente, en esas primarias convocadas, volver a la política, volver a la sensatez, volver a enfrentar a la dictadura".

En ese sentido, el líder opositor afirmó que "nuestra lucha no es por un cargo" ni "es el tema de una persona", por eso pidió a la nueva directiva "asumir las competencias" del Poder Ejecutivo, "que no son delegables, que no son transferibles ni a una comisión ni a organismos creados", en referencia a la figura creada para la administración de los activos del Estado venezolano que están en manos de la oposición en el exterior.

Guaidó pidió que no se genere un "vacío de poder" y que la nueva directiva asuma las funciones del Ejecutivo "completamente". "Yo sé que puede generar miedo, sé de la persecución, sé que puede implicar la sensación de cárcel para algunos, pero bien venezuela vale la pena, no podemos generar un vacío de poder en este momento", rogó.

Abogó por la defensa de la constitución venezolana, "para defender a cabalidad nuestra herramienta de lucha", a pesar de que "hoy también le damos un golpe lateral al aprobar esa reforma al Estatuto que suprime el artículo 233 (de la constitució, por el cual se creo el gobierno interino)".

"Hay que volver a la constitución, a la legalidad, al estado de derecho, a proteger los derechos humanos, a defender a los más vulnerables, a enfrentar la dictadura .. debe asumir la nueva directiva el cargo completamente", conminó.

Guaidó también solicitó a quienes conformaron su gobierno interino que hagan las rendiciones de cuenta necesarias.

Finalmente, agradeció "a los venezolanos, a los compañeros de lucha, a Estados Unidos, Inglaterra, Francia y a los 60 países. No nos dejen solos", rechachó.

Guaidó asumió como presidente interino en enero de 2019, cuando la Asamblea Nacional elegida en 2015 no reconoció los resultados de las elecciones presidenciales de 2018 en las que Maduro se autoreeligió como presidente, al considerar que no fueron legítimas debido a que la oposición no participó. En ese momento, la Asamblea Nacional invocó el artículo 233 de la constitución mediante el cual al haber la ausencia del presidente de la República el presidenta de la Cámara, en ese momento Guaidó, debía asumir como presidente encargado, mientras se realizaban elecciones.

La Asamblea también aprobó una Ley del Estatuto para la Transición a la Democracia que creo el gobierno interino, el cual estaba encabezado por Guaidó.

FUENTE: REDACCIÓN