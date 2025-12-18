jueves 18  de  diciembre 2025
TRÁFICO HUMANO

Guatemala desmantela red de tráfico de migrantes a EEUU

La red "captaba" migrantes para llevarlos a territorio mexicano de donde tomaban vuelos a la frontera con EEUU, indicó el fiscal Juan Ozorio

La Policía Nacional de Guatemala desarticula banda de traficantes de personas Los Albuquerque, 18 de diciembre 2025.

La Policía Nacional de Guatemala desarticula banda de traficantes de personas "Los Albuquerque", 18 de diciembre 2025.

Cortesía X @PNCdeGuatemala
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE GUATEMALALas autoridades de Guatemala desarticularon una red de tráfico de migrantes hacia Estados Unidos tras arrestar a 14 miembros de la estructura criminal, informó este jueves la fiscalía.

Los integrantes del grupo, denominado Los Moisés, fueron detenidos en varios operativos en los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango y Sololá, en el oeste del país, y El Progreso en el este, dijo en un video difundido en redes sociales el fiscal contra el tráfico de migrantes, Juan Ozorio.

"Tráfico humano"

Ozorio agregó que la red "captaba" migrantes guatemaltecos y de otras nacionalidades para llevarlos a territorio mexicano, de donde tomaban vuelos a la frontera con Estados Unidos para cruzar el desierto y llegar a la ciudad de Albuquerque, en el estado de Nuevo México (suroeste).

Los detenidos están acusados de los delitos de tráfico ilícito de personas, asociación ilícita y lavado de dinero. La red obtuvo ganancias por unos dos millones de dólares, agregó el fiscal, sin detallar el tiempo en el que operó la organización.

Guatemala, al igual que el resto de Centroamérica, forma parte de la ruta que utilizan miles de personas de diversos países que buscan llegar a Estados Unidos, que con el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump endureció sus políticas contra la inmigración ilegal.

FUENTE: Con información de AFP

