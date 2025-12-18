Guatemala desmantela red de tráfico de migrantes a EEUU

CIUDAD DE GUATEMALA — Las autoridades de Guatemala desarticularon una red de tráfico de migrantes hacia Estados Unidos tras arrestar a 14 miembros de la estructura criminal, informó este jueves la fiscalía.

Los integrantes del grupo, denominado Los Moisés, fueron detenidos en varios operativos en los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango y Sololá, en el oeste del país, y El Progreso en el este, dijo en un video difundido en redes sociales el fiscal contra el tráfico de migrantes, Juan Ozorio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/PNCdeGuatemala/status/2001771993524506849&partner=&hide_thread=false Con estas detenciones la Policía Nacional Civil contabiliza 100 capturas de coyotes en lo que va del año, entre estructuras transnacionales de diverso tamaño y responsables del traslado, ilegal, de miles de personas de diferentes nacionalidades, cuyo destino era Estados Unidos. pic.twitter.com/INvwpVPlGH — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) December 18, 2025

"Tráfico humano"

Ozorio agregó que la red "captaba" migrantes guatemaltecos y de otras nacionalidades para llevarlos a territorio mexicano, de donde tomaban vuelos a la frontera con Estados Unidos para cruzar el desierto y llegar a la ciudad de Albuquerque, en el estado de Nuevo México (suroeste).

Los detenidos están acusados de los delitos de tráfico ilícito de personas, asociación ilícita y lavado de dinero. La red obtuvo ganancias por unos dos millones de dólares, agregó el fiscal, sin detallar el tiempo en el que operó la organización.

Guatemala, al igual que el resto de Centroamérica, forma parte de la ruta que utilizan miles de personas de diversos países que buscan llegar a Estados Unidos, que con el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump endureció sus políticas contra la inmigración ilegal.

