jueves 18  de  diciembre 2025
SUCESO

Alerta en Miami-Dade: niños drogados con cocaína mientras estaban al cuidado de su padre

El presunto sospechoso fue detenido el miércoles acusado de dos cargos de negligencia infantil sin daño corporal grave

José A. Aguilar Hernández, de 56 años acusado por las autoridades en este caso.

DEPARTAMENTO CORRECCIONAL MIAMI-DADE
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI. – Dos niños de 9 y 11 años fueron encontrados “en estado de inconsciencia” el martes, y pruebas posteriores confirmaron que ambos habían consumido cocaína, según un informe de arresto comparitido por la policía de Miami-Dade.

El documento precisó que el Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF) realizó el miércoles los exámenes de drogas pertinentes a los menores, los cuales dieron positivo a la sustancia.

Las autoridades indicaron que en el momento del incidente los niños estaban bajo el cuidado exclusivo de su padre, identificado como José A. Aguilar Hernández, de 56 años.

El presunto responsable fue detenido el miércoles acusado de dos cargos de negligencia infantil sin daño corporal grave. Hasta el momento no han determinado cómo las víctimas ingirieron la droga.

“El acusado no proporcionó el cuidado y la protección necesarios, ni realizó esfuerzos razonables para evitar el daño a los niños”, señala el reporte policial.

Aguilar Hernandez se negó a declarar ante los detectives antes de ser detenido y trasladado a la cárcel del condado.

Es una investigación activa que resalta, una vez más, la importancia de proteger y supervisar de manera responsable a nuestros hijos, y sirve como una alerta sobre los riesgos graves y crecientes que representan las drogas en el entorno familiar. Este caso subraya la necesidad de vigilancia constante y educación preventiva para evitar tragedias similares.

