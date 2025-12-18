jueves 18  de  diciembre 2025
TENSIONES

Rusia y China remarcan alianza con Maduro, se oponen al "peligro" e "intimidación" en el Caribe

El Krelim cuestionó la operación militar de EEUU sobre Venezuela que "es nuestro aliado y socio”; China se solidarizó contra el bloqueo de buques sancionados

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, asisten a una ceremonia de firma tras sus conversaciones en el Kremlin de Moscú el 7 de mayo de 2025.

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, asisten a una ceremonia de firma tras sus conversaciones en el Kremlin de Moscú el 7 de mayo de 2025.

Foto de Alexander NEMENOV / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MOSCÚ.- Rusia y China acentuaron este jueves su alianza con el régimen de Maduro en Venezuela, tras alertar sobre el "potencial peligro" y la "intimidación" de EEUU con las crecientes tensiones en aguas del mar Caribe y el bloqueo "total" de los buques petroleros con sanciones que se dirijan a las costas venezolanas.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, reiteró la posición del presidente Valdimir Putin de los últimos días, al tiempo que exigió “moderación” al gobierno estadounidense en sus acciones sobre el régimen de Venezuela con el que mantiene “conversaciones permanentes al más alto nivel”.

Lee además
Vladmir Putin, presidente de Rusia, insiste en atacar a Ucrania. 
TRÁFICO ILEGAL

Reino Unido dice que la 'flota fantasma' de Rusia cuenta con "entre 600 y mil buques antiguos"
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ofrece una conferencia de prensa con la canciller alemana en la Cancillería en Berlín, el 15 de diciembre de 2025.
Conflicto bélico

Zelenski afirma que Rusia se prepara para un nuevo "año de guerra" en Ucrania

"Venezuela es nuestro aliado, nuestro socio, y tenemos contacto constante", insistió Peskov, al subrayar el “riesgo extremo” de los ataques militares de EEUU a embarcaciones vinculadas al narcotráfico.

Rusia, alianza con Maduro

En su declaración oficial, confirmó que Putin y Maduro han mantenido recientemente conversaciones telefónicas, según agencias.

La posición rusa en torno a las operaciones navales que contra más de una docena de lanchas que ha dejado 90 muertos, se deja ver luego de que el presidente Trump ordenó un "bloqueo total” de los tanqueros petroleros con sanciones que se acerquen a las costas venezolanas, en otra medida de presión contra el régimen venezolano.

Por este hecho, Maduro pidió una reunión urgente en el Consejo de Seguridad de la ONU para denunciar “la agresión criminal” por parte de Washington al que acusan de “querer robar los recursos petroleros del país”.

China con Venezuela

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, dijo durante una rueda de prensa que el gobierno de Jinping apoya la solicitud de Caracas para convocar una reunión de emergencia en en el Consejo de la ONU y abordar la presencia militar de EEUU en aguas del Caribe y el Pacífico.

China "se opone a toda forma de intimidación unilateral y apoya a los países en la salvaguardia de su soberanía y dignidad nacional", afirmó Jiakun en una declaración recogido por el diario chino The Global Times, y replicado por agencias.

"Venezuela tiene derecho a desarrollar de forma independiente una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países", añadió

No obstante, el régimen venezolano aseguró ayer que sus exportaciones de crudo se mantienen "con normalidad", pese a la medida de Trump.

FUENTE: Con información de Europa Press, AFP

Temas
Te puede interesar

Rusia cree que la participación de los europeos en negociaciones sobre Ucrania "no augura nada bueno"

¿Le da Trump la espalda a Europa al privilegiar a las Américas?

Ucrania celebra "avances reales" en conversaciones con emisarios de EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante su discurso televisado a la nación.
DISCURSO

Presidente Trump: "Somos ahora una nación respetada y de liderazgo mundial"

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
DECLARACIONES

Trump habla esta noche a la nación desde la Casa Blanca

Pandilleros del Tren de Aragua, entre el primer grupo de migrantes enviado a la Bahía de Guantánamo 
Política migratoria

EEUU envía a un nuevo grupo de migrantes a la base naval de Guantánamo, en Cuba, para su deportación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.
EEUU

Trump defiende que el despliegue militar en las costas de Venezuela "es solo un bloqueo"

Barcos petroleros de Venezuela.
Desplome de la economía

Se avecina "caída dramática" de las exportaciones de petróleo de Venezuela tras bloqueo de EEUU a buques

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
ECOSISTEMA Y DESARROLLO

DeSantis aprueba inversión de $27.4 millones en adquisición de tierras para conservación y protección agrícola en Florida

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Eileen Higgins.
POSESIÓN

Eileen Higgins asume la alcaldía de Miami tras un triunfo histórico

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, asisten a una ceremonia de firma tras sus conversaciones en el Kremlin de Moscú el 7 de mayo de 2025.
TENSIONES

Rusia y China remarcan alianza con Maduro, se oponen al "peligro" e "intimidación" en el Caribe

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante su discurso televisado a la nación.
DISCURSO

Presidente Trump: "Somos ahora una nación respetada y de liderazgo mundial"

Dos agentes de los Mossos dEsquadra acordonan una zona en el laboratorio del IRTA, a 18 de diciembre de 2025, en Cerdanyola, Barcelona, Catalunya (España)
ALERTA EN ESPAÑA

España: registran laboratorio en investigación por posible fuga del virus de peste porcina africana