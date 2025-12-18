Rusia y China remarcan alianza con Maduro, se oponen al "peligro" e "intimidación" en el Caribe

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, asisten a una ceremonia de firma tras sus conversaciones en el Kremlin de Moscú el 7 de mayo de 2025.

MOSCÚ. - Rusia y China acentuaron este jueves su alianza con el régimen de Maduro en Venezuela, tras alertar sobre el "potencial peligro" y la "intimidación" de EEUU con las crecientes tensiones en aguas del mar Caribe y el bloqueo "total" de los buques petroleros con sanciones que se dirijan a las costas venezolanas.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, reiteró la posición del presidente Valdimir Putin de los últimos días, al tiempo que exigió “moderación” al gobierno estadounidense en sus acciones sobre el régimen de Venezuela con el que mantiene “conversaciones permanentes al más alto nivel”.

"Venezuela es nuestro aliado, nuestro socio, y tenemos contacto constante", insistió Peskov, al subrayar el “riesgo extremo” de los ataques militares de EEUU a embarcaciones vinculadas al narcotráfico.

Rusia, alianza con Maduro

En su declaración oficial, confirmó que Putin y Maduro han mantenido recientemente conversaciones telefónicas, según agencias.

La posición rusa en torno a las operaciones navales que contra más de una docena de lanchas que ha dejado 90 muertos, se deja ver luego de que el presidente Trump ordenó un "bloqueo total” de los tanqueros petroleros con sanciones que se acerquen a las costas venezolanas, en otra medida de presión contra el régimen venezolano.

Por este hecho, Maduro pidió una reunión urgente en el Consejo de Seguridad de la ONU para denunciar “la agresión criminal” por parte de Washington al que acusan de “querer robar los recursos petroleros del país”.

China con Venezuela

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, dijo durante una rueda de prensa que el gobierno de Jinping apoya la solicitud de Caracas para convocar una reunión de emergencia en en el Consejo de la ONU y abordar la presencia militar de EEUU en aguas del Caribe y el Pacífico.

China "se opone a toda forma de intimidación unilateral y apoya a los países en la salvaguardia de su soberanía y dignidad nacional", afirmó Jiakun en una declaración recogido por el diario chino The Global Times, y replicado por agencias.

"Venezuela tiene derecho a desarrollar de forma independiente una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países", añadió

No obstante, el régimen venezolano aseguró ayer que sus exportaciones de crudo se mantienen "con normalidad", pese a la medida de Trump.

FUENTE: Con información de Europa Press, AFP