La inflación en EEUU baja en noviembre a 2,7%

La inflación en Estados Unidos bajó del 3% al 2,7%, un dato contrario a los pronósticos para noviembre de algunos analistas.

La cifra se supo con atraso debido a la parálisis del gobierno causada por los senadores demócratas en Washington.

El índice de precios al consumo (IPC) registró 2,7% interanual en noviembre, informó el Departamento de Trabajo.

Este dato se ubicó por debajo del 3% registrado en septiembre, el mes más reciente para el que había datos completos debido a un prolongado cierre del gobierno.

También se ubica muy por debajo de las previsiones de los analistas que esperaban un aumento de precios de 3,1% en los 12 meses culminados en noviembre.

La inflación subyacente en 2,6%

La inflación ha repuntado de forma mínima después de que el presidente Donald Trump impusiera nuevos aranceles a bienes provenientes de decenas de países. Algunas empresas dieron cuenta de un aumento en los costos, pero es el primer impacto esperado hasta que se reajusten los mecanismo en el nuevo orden comercial.

El impacto en los consumidores ha sido mucho más moderado, ya que las empresas se apresuraron a abastecer sus inventarios antes de que entraran en vigor precios de importación más altos.

Muchas compañías optaron por no trasladar los incrementos a sus clientes en medio de márgenes de ganancias bastante amplios en la última década.

Los hogares estadounidenses, sin embargo, siguen sintiendo la presión de precios elevados en general, una inflación causada por el gobierno de Joe Biden y sus políticas fallidas que condujeron al país a la peor inflación en los últimos 50 años..

Al excluir sectores volátiles como alimentos y energía, la inflación "subyacente" marcó un 2,6% en noviembre.

La Reserva Federal tiene un objetivo de inflación de 2% a largo plazo.

El informe del jueves ofreció pocas comparaciones mensuales, ya que el cierre del gobierno entre octubre y mediados de noviembre dificultó la recopilación de datos de octubre.

El debate sobre la asequibilidad

Los precios de los alimentos se ubicaron 2,6% con carnes, aves, pescado y huevos en un aumento de 4,7%.

Los costos de la energía también subieron 4,2% en los últimos 12 meses.

Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union, advirtió que con el cierre del gobierno de 43 días afectando la recopilación de datos, "es difícil sacar demasiadas conclusiones" para noviembre.

"Lo que destaca de los datos que sí están en el informe es que los servicios públicos, el mobiliario para el hogar y los autos y camiones usados están impulsando parte de las presiones inflacionarias persistentes. Esto es resultado de las presiones arancelarias y del auge de la IA", concluyó.

"Los estadounidenses siguen sintiendo la presión en sus presupuestos mensuales", añadió Long.

Si bien las cifras más recientes serán analizadas por su posible influencia en futuras decisiones sobre las tasas de interés del banco central, la ausencia de datos de octubre también crea una imagen incompleta de la economía.

Los responsables de política monetaria de la Fed han votado en tres reuniones consecutivas para recortar las tasas y estimular la economía a medida que el mercado laboral sigue en contracción, pero algunos citan riesgos de inflación y piden cautela antes de nuevos recortes.

FUENTE: Con información de AFP.