Honduras inicia escrutinio clave para definir a su próximo presidente

Personas hacen fila para votar en un centro de votación durante las elecciones generales en Tegucigalpa, el 30 de noviembre de 2025. Los hondureños comenzaron a votar por la presidencia el domingo, en medio de amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de recortar la ayuda al país si su candidato preferido pierde.

El candidato presidencial de Honduras del Partido Nacional, Nasry Asfura (izq.), muestra su dedo entintado después de emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025, y el candidato por el partido opositor Liberal, Salvador Nasralla, un exaliado de la izquierdista y prochavista presidenta de Honduras, Xiomara Castro.

El candidato presidencial de Honduras del Partido Nacional, Nasry Asfura (izq.), muestra su dedo entintado después de emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025, y el candidato por el partido opositor Liberal, Salvador Nasralla. El último es un exaliado de la izquierdista y prochavista presidenta de Honduras, Xiomara Castro.

TEGUCIGALPA - El Consejo Nacional Electoral ( CNE ) de Honduras inició este jueves un escrutinio de actas de votación que definirá al ganador de las elecciones presidenciales del pasado 30 de noviembre, anunció el organismo.

Este recuento de actas con "inconsistencias" estaba en suspenso por denuncias de supuesto fraude de algunos partidos, que fueron descartadas por la misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA).

"Con la presencia de observadores nacionales e internacionales, se inicia el escrutinio especial", señaló en la red social X la presidenta del CNE, Ana Paola Hall.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/APHall_CNE/status/2001776994640421246&partner=&hide_thread=false Con la presencia de observadores nacionales e internacionales, se inicia el escrutinio especial del nivel electivo presidencial, con dos maletas del Centro Evangélico Bethel, de La Ceiba, Atlántida.



Una vez realizada la verificación técnica de transmisión de esas dos nuevas… pic.twitter.com/BNuyZmnCtu — Ana Paola Hall (@APHall_CNE) December 18, 2025

Casi 2.800 actas serán revisadas bajo la supervisión de los partidos.

El empresario conservador Nasry Asfura (Partido Nacional), apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lidera el conteo con 1,3 puntos porcentuales sobre el presentador de televisión Salvador Nasralla (Partido Liberal), un aliado de la presidenta izquierdista y prochavista, Xiomara Castro.

Esa diferencia representa unos 43.000 votos. Según Nasralla, unos 500.000 sufragios están en juego en las actas que empezaron a ser auditadas en Tegucigalpa.

El CNE tiene plazo hasta el 30 de diciembre para dar a conocer al vencedor.

"Resultados oficiales"

La mandataria de izquierda, Xiomara Castro, manifestó este jueves que respetará los resultados oficiales que emita el Consejo Nacional Electoral (CNE), al tiempo que instruyó a su equipo a poner en marcha el proceso de transición de su administración.

Castro indicó que este procedimiento se desarrollará conforme a los principios institucionales, con el objetivo de garantizar estabilidad política y continuidad del Estado.

Asimismo, reafirmó su compromiso de entregar el poder de manera ordenada y sin confrontaciones el próximo 27 de enero. Castro señaló que la transferencia del mando se realizará en cumplimiento de los plazos constitucionales establecidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/CholusatSur36/status/2001727733647437828&partner=&hide_thread=false ¡ÚLTIMA HORA!



Xiomara Castro anunció que respetará los resultados electorales que emita el Consejo Nacional Electoral (CNE), instruyó el inicio de la transición pacífica de su gobierno y se comprometió a entregar el poder el próximo 27 de enero de manera pacífica. pic.twitter.com/3YVBI4nVFq — Cholusat Sur (@CholusatSur36) December 18, 2025

FUENTE: Con información de AFP/Redes sociales