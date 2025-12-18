jueves 18  de  diciembre 2025
COMICIOS

Honduras inicia escrutinio clave para definir a su próximo presidente

Con la presencia de observadores nacionales e internacionales, se inicia el escrutinio especial", informó la presidenta del CNE hondureño, Ana Paola Hall

El candidato presidencial de Honduras del Partido Nacional, Nasry Asfura (izq.), muestra su dedo entintado después de emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025, y el candidato por el partido opositor Liberal, Salvador Nasralla. El último es un exaliado de la izquierdista y prochavista presidenta de Honduras, Xiomara Castro.

El candidato presidencial de Honduras del Partido Nacional, Nasry Asfura (izq.), muestra su dedo entintado después de emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025, y el candidato por el partido opositor Liberal, Salvador Nasralla. El último es un exaliado de la izquierdista y prochavista presidenta de Honduras, Xiomara Castro.

AFP
El candidato presidencial de Honduras del Partido Nacional, Nasry Asfura (izq.), muestra su dedo entintado después de emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025, y el candidato por el partido opositor Liberal, Salvador Nasralla, un exaliado de la izquierdista y prochavista presidenta de Honduras, Xiomara Castro.

El candidato presidencial de Honduras del Partido Nacional, Nasry Asfura (izq.), muestra su dedo entintado después de emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025, y el candidato por el partido opositor Liberal, Salvador Nasralla, un exaliado de la izquierdista y prochavista presidenta de Honduras, Xiomara Castro.

AFP
Personas hacen fila para votar en un centro de votación durante las elecciones generales en Tegucigalpa, el 30 de noviembre de 2025. Los hondureños comenzaron a votar por la presidencia el domingo, en medio de amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de recortar la ayuda al país si su candidato preferido pierde.

Personas hacen fila para votar en un centro de votación durante las elecciones generales en Tegucigalpa, el 30 de noviembre de 2025. Los hondureños comenzaron a votar por la presidencia el domingo, en medio de amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de recortar la ayuda al país si su candidato preferido pierde.

Foto por LUCAS AGUAYO / AFP

TEGUCIGALPA - El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras inició este jueves un escrutinio de actas de votación que definirá al ganador de las elecciones presidenciales del pasado 30 de noviembre, anunció el organismo.

Este recuento de actas con "inconsistencias" estaba en suspenso por denuncias de supuesto fraude de algunos partidos, que fueron descartadas por la misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Lee además
Un hombre pasa junto a un quiosco con las portadas de periódicos en Tegucigalpa, el 1 de diciembre de 2025, al día siguiente de las elecciones nacionales.nado.    
ELECCIONES

EEUU pide a Honduras iniciar "inmediatamente" el proceso especial de escrutinio
El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernàndez. 
Política

Expresidente Juan Orlando Hernández, indultado por Trump, niega que planee regresar a Honduras

"Con la presencia de observadores nacionales e internacionales, se inicia el escrutinio especial", señaló en la red social X la presidenta del CNE, Ana Paola Hall.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/APHall_CNE/status/2001776994640421246&partner=&hide_thread=false

Casi 2.800 actas serán revisadas bajo la supervisión de los partidos.

El empresario conservador Nasry Asfura (Partido Nacional), apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lidera el conteo con 1,3 puntos porcentuales sobre el presentador de televisión Salvador Nasralla (Partido Liberal), un aliado de la presidenta izquierdista y prochavista, Xiomara Castro.

Esa diferencia representa unos 43.000 votos. Según Nasralla, unos 500.000 sufragios están en juego en las actas que empezaron a ser auditadas en Tegucigalpa.

El CNE tiene plazo hasta el 30 de diciembre para dar a conocer al vencedor.

"Resultados oficiales"

La mandataria de izquierda, Xiomara Castro, manifestó este jueves que respetará los resultados oficiales que emita el Consejo Nacional Electoral (CNE), al tiempo que instruyó a su equipo a poner en marcha el proceso de transición de su administración.

Castro indicó que este procedimiento se desarrollará conforme a los principios institucionales, con el objetivo de garantizar estabilidad política y continuidad del Estado.

Asimismo, reafirmó su compromiso de entregar el poder de manera ordenada y sin confrontaciones el próximo 27 de enero. Castro señaló que la transferencia del mando se realizará en cumplimiento de los plazos constitucionales establecidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/CholusatSur36/status/2001727733647437828&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información de AFP/Redes sociales

Temas
Te puede interesar

Honduras: al menos ocho heridos en protestas oficialistas por resultados electorales

Misión electoral de OEA en Honduras descarta fraude y afirma que retraso de resultados "no es justificable"

El Congreso de Honduras denuncia un "golpe en curso"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante su discurso televisado a la nación.
DISCURSO

Presidente Trump: "Somos ahora una nación respetada y de liderazgo mundial"

Infantes de la marina del 22.º Batallón Expedicionario realizaron operaciones con fuego real a bordo de embarcaciones en el mar Caribe, como parte de una serie de maniobras militares destinadas a fortalecer la seguridad regional y combatir el narcotráfico.
Seguridad

Trump niega necesitar permiso del Congreso para atacar narcos en Venezuela: "Son políticos y hacen filtraciones"

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, asisten a una ceremonia de firma tras sus conversaciones en el Kremlin de Moscú el 7 de mayo de 2025.
TENSIONES

Rusia y China remarcan alianza con Maduro, se oponen al "peligro" e "intimidación" en el Caribe

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
ECOSISTEMA Y DESARROLLO

DeSantis aprueba inversión de $27.4 millones en adquisición de tierras para conservación y protección agrícola en Florida

El estadounidense Jake Paul y el mexicano Julio César Chávez Jr. (fuera de cuadro) pelean durante su combate de boxeo de peso crucero en el Honda Center de Anaheim, California, el 28 de junio de 2025. 
Boxeo

"Desigualdad catastrófica": Preocupación por la seguridad de Jake Paul frente a Anthony Joshua

Te puede interesar

La foto muestra el logotipo de la aplicación de red social TikTok (arriba) y una bandera de Estados Unidos (abajo) en las pantallas de dos computadoras.
RED SOCIAL

TikTok anuncia nueva sociedad con participación mayoritaria de EEUU para evitar prohibición

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Infantes de la marina del 22.º Batallón Expedicionario realizaron operaciones con fuego real a bordo de embarcaciones en el mar Caribe, como parte de una serie de maniobras militares destinadas a fortalecer la seguridad regional y combatir el narcotráfico.
Seguridad

Trump niega necesitar permiso del Congreso para atacar narcos en Venezuela: "Son políticos y hacen filtraciones"

Empleados del TSA en el Aeropuerto Internacional de Miami.
NOVEDOSO

Aeropuerto de Miami estrena sistema biométrico que reduce el tiempo en la verificación de identidad de los pasajeros

Imagen referencial. 
EEUU

Trump firma orden ejecutiva para reclasificar la marihuana y fomentar el estudio de uso medicinal

Clientes en uno de los mercados de la cadena Walmart .
ECONOMíA

La inflación en EEUU baja en noviembre a 2,7%