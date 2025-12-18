jueves 18  de  diciembre 2025
Trump niega necesitar permiso del Congreso para atacar narcos en Venezuela: "Son políticos y hacen filtraciones"

"No me importaría decírselo. No tengo por qué decírselo. Eso está probado, pero no me importaría en absoluto. Solo espero que no lo filtren", dijo Trump en alusión a los legisladores demócratas

El presidente Donald J. Trump en una reunión en la Casa Blanca.

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que no es necesario el visto bueno del Congreso para que Washington lleve a cabo un ataque terrestre en territorio venezolano contra los cárteles de la droga.

"No me importaría decírselo. No es para tanto. No tengo por qué decírselo. Eso está probado, pero no me importaría en absoluto. Solo espero que no lo filtren. Son políticos y realizan filtraciones como si tuviesen un colador", señaló el magnate republicano en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval y tras las recientes disposiciones en las que redobló la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro y advirtió que pronto empezará a realizar ataques terrestres en el país caribeño.

Grupo anfibio listo Iwo Jima (ARG) y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), apoyados por varios destructores.
Nueva escalada

Trump anuncia bloqueo naval de "petroleros sancionados" que lleguen o salgan de Venezuela
Barcos petroleros de Venezuela.
Se avecina "caída dramática" de las exportaciones de petróleo de Venezuela tras bloqueo de EEUU a buques

Trump anunció el pasado 16 de diciembre el bloqueo naval de los "buques petroleros sancionados" que salgan o se dirijan a Venezuela y que la flota estadounidense concentrada en el Caribe "solo seguirá creciendo" hasta que Venezuela devuelva "a los Estados Unidos de América todo el petróleo, la tierra y otros activos que anteriormente nos robaron".

Régimen en lista negra del terrorismo

"Por el robo de nuestros activos, y muchas otras razones, incluyendo terrorismo, tráfico de drogas y trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado organización terrorista extranjera".

El inquilino de la Casa Blanca declaró que Venezuela está "completamente rodeada de la mayor Armada jamás reunida en la historia" del continente y aseguró que esta situación "solo irá a más". "El impacto que supondrá para ellos será algo nunca visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron anteriormente", prometió.

Trump acusó a Caracas de emplear crudo de "yacimientos robados para financiarse a sí mismo", así como al narcotráfico y el crimen, y en este sentido aseguró que su Administración "no permitirá que un régimen hostil se apropie de nuestro petróleo, nuestras tierras o cualquier otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos de forma inmediata".

"Estados Unidos no permitirá que delincuentes, terroristas u otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación (...) Los inmigrantes ilegales y los delincuentes que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e ineficaz Administración (de su predecesor, Joe) Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado", aseveró.

¿Demócratas a favor del narcorégimen?

Las palabras de Trump se producen después de que los demócratas de la Cámara de Representantes presentaran dos resoluciones sobre poderes de guerra, en medio de la creciente tensión con Venezuela, después de que la Administración de Donald Trump declarara "organización terrorista" al Gobierno venezolano y bloqueara toda su flota petrolera.

Según la resolución de poderes de guerra de 1973, el presidente debe consultar al Congreso "en todos los casos posibles" antes de involucrar a las Fuerzas Armadas en hostilidades, a menos que haya una declaración de guerra u otra autorización del Congreso.

El Congreso estadounidense dio 'luz verde' en la víspera al presupuesto anual de Defensa, que en una de sus disposiciones exige al Pentágono compartir con los congresistas imágenes de los ataques contra narcolanchas en aguas del Caribe.

El paquete legislativo limita el presupuesto en viajes del secretario de Defensa, Pete Hegseth, hasta que las comisiones de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y el Senado reciban las imágenes sin editar de los ataques a narcolanchas.

Estados Unidos se enfrenta a una epidemia a causa de las drogas; decenas de miles de personas mueren anualmente por el consumo de opioides.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y AFP

