jueves 18  de  diciembre 2025
ECOSISTEMA Y DESARROLLO

DeSantis aprueba inversión de $27.4 millones en adquisición de tierras para conservación y protección agrícola en Florida

El gobernador busca adquirir 21.500 acres para proteger ecosistemas clave, fortalecer la preparación militar y preservar granjas familiares en distintos puntos del estado

Ron DeSantis, gobernador de Florida.&nbsp;

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 

Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- El gobernador Ron DeSantis, junto al Gabinete de Florida, aprobó la protección de más de 21.500 acres de tierras de conservación y agrícolas, mediante adquisiciones estratégicas de los programas Florida Forever y Rural and Family Lands Protection, con una inversión total de 27.4 millones de dólares. La medida apunta a reforzar la red de conservación del estado, apoyar la preparación militar y preservar tierras agrícolas de propiedad familiar para las futuras generaciones.

“Desde el primer día, mi administración ha reconocido la importancia de preservar el medio ambiente de Florida para las futuras generaciones”.

Lee además
desantis anuncia $112 millones para proyectos de calidad y suministro de agua en florida
RECURSOS HÍDRICOS

DeSantis anuncia $112 millones para proyectos de calidad y suministro de agua en Florida
Ron DeSantis, gobernador de Florida, durante el anuncio.
EL DINERO DE TODOS

DeSantis presenta un presupuesto de $117.4 mil millones con aumentos en educación y recortes en impuestos

“Al proteger las tierras adecuadas en los lugares correctos, aseguramos agua limpia, apoyamos la preparación militar, fortalecemos las economías rurales y preservamos el patrimonio natural que convierte a Florida en un destino de clase mundial”, dijo el gobernador al aprobar la medida este martes.

Conservación y desarrollo

Las adquisiciones aprobadas se alinean con la estrategia estatal de conservación y desarrollo rural, integrándose al Florida Wildlife Corridor y a paisajes estratégicos como Sentinel Landscapes, que compatibilizan la conservación ambiental con la operatividad de instalaciones militares. Además, el programa prioriza la permanencia de las tierras en manos de familias agricultoras, garantizando la continuidad de actividades productivas sostenibles.

El comisionado de Agricultura de Florida, Wilton Simpson, destacó el impacto directo en el campo: “Proteger las tierras agrícolas y de conservación significa mantenerlas en manos de las familias que las trabajan. Cada acre protegido mantiene a nuestro estado un poco más rural —y mucho más Florida— mientras apoya a agricultores, ganaderos y esfuerzos de conservación en todo el estado”.

Por su parte, la secretaria del Departamento de Protección Ambiental (DEP), Alexis A. Lambert, subrayó la continuidad del programa: “Florida Forever sigue ofreciendo resultados transformadores para la conservación del estado. El respaldo constante del Gobernador y el Gabinete nos permite salvaguardar ecosistemas vitales, recursos hídricos, tierras productivas y los paisajes que definen a Florida”.

Tierras protegidas aprobadas

Entre las aprobaciones más relevantes se incluyen:

  • 10.996 acres en dos servidumbres de conservación dentro del Corredor Caloosahatchee–Big Cypress, en los condados Collier y Hendry, que mejoran la conectividad entre el Florida Panther National Wildlife Refuge, el Big Cypress National Preserve y el Dinner Island Wildlife Management Area. Estas tierras ofrecen hábitat crítico para especies en peligro como la pantera de Florida y respaldan operaciones agrícolas.
  • 7.437 acres en una servidumbre del proyecto Coastal Headwaters Longleaf Forest (Florida Forever), en el condado Escambia, que crea un amortiguamiento clave para instalaciones militares, protege la calidad del agua y la recarga del acuífero en las cuencas de los ríos Perdido y Escambia.
  • 2.060 acres del proyecto Tilton Family Farm, en el condado Putnam, una finca familiar desde 1973 dedicada a ganadería, madera y cultivos, que produce miel y alimentos frescos para comunidades locales.
  • 1.059 acres del proyecto Siboney Ranch, en el condado Okeechobee, una operación ganadera familiar que preserva tierras agrícolas productivas y el carácter rural de la zona, dentro del Avon Park Air Force Range Sentinel Landscape.

Proyección presupuestaria

Como parte del presupuesto propuesto Floridians First para el año fiscal 2026–27, el gobernador DeSantis recomendó 115 millones de dólares para el programa Florida Forever y 200 millones de dólares para el Rural and Family Lands Protection Program, reforzando el compromiso del estado con la conservación, la agricultura y el desarrollo rural sostenible.

La aprobación consolida una estrategia de largo plazo que busca equilibrar protección ambiental, seguridad nacional y actividad económica, preservando el paisaje natural y agrícola que caracteriza a Florida.

[email protected]

Temas
Te puede interesar

CAIR anuncia demanda contra Ron DeSantis por calificarlos como organización terrorista

Florida declara organización terrorista a la Hermandad Musulmana y a CAIR

Higgins y González pisan el acelerador a solo horas de la elección de alcalde en Miami

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante su discurso televisado a la nación.
DISCURSO

Presidente Trump: "Somos ahora una nación respetada y de liderazgo mundial"

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
DECLARACIONES

Trump habla esta noche a la nación desde la Casa Blanca

Pandilleros del Tren de Aragua, entre el primer grupo de migrantes enviado a la Bahía de Guantánamo 
Política migratoria

EEUU envía a un nuevo grupo de migrantes a la base naval de Guantánamo, en Cuba, para su deportación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.
EEUU

Trump defiende que el despliegue militar en las costas de Venezuela "es solo un bloqueo"

Barcos petroleros de Venezuela.
Desplome de la economía

Se avecina "caída dramática" de las exportaciones de petróleo de Venezuela tras bloqueo de EEUU a buques

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
ECOSISTEMA Y DESARROLLO

DeSantis aprueba inversión de $27.4 millones en adquisición de tierras para conservación y protección agrícola en Florida

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Eileen Higgins.
POSESIÓN

Eileen Higgins asume la alcaldía de Miami tras un triunfo histórico

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, asisten a una ceremonia de firma tras sus conversaciones en el Kremlin de Moscú el 7 de mayo de 2025.
TENSIONES

Rusia y China remarcan alianza con Maduro, se oponen al "peligro" e "intimidación" en el Caribe

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante su discurso televisado a la nación.
DISCURSO

Presidente Trump: "Somos ahora una nación respetada y de liderazgo mundial"

Dos agentes de los Mossos dEsquadra acordonan una zona en el laboratorio del IRTA, a 18 de diciembre de 2025, en Cerdanyola, Barcelona, Catalunya (España)
ALERTA EN ESPAÑA

España: registran laboratorio en investigación por posible fuga del virus de peste porcina africana