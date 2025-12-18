DeSantis aprueba inversión de $27.4 millones en adquisición de tierras para conservación y protección agrícola en Florida

MIAMI.- El gobernador Ron DeSantis , junto al Gabinete de Florida , aprobó la protección de más de 21.500 acres de tierras de conservación y agrícolas, mediante adquisiciones estratégicas de los programas Florida Forever y Rural and Family Lands Protection, con una inversión total de 27.4 millones de dólares. La medida apunta a reforzar la red de conservación del estado, apoyar la preparación militar y preservar tierras agrícolas de propiedad familiar para las futuras generaciones.

“Desde el primer día, mi administración ha reconocido la importancia de preservar el medio ambiente de Florida para las futuras generaciones”.

“Al proteger las tierras adecuadas en los lugares correctos, aseguramos agua limpia, apoyamos la preparación militar, fortalecemos las economías rurales y preservamos el patrimonio natural que convierte a Florida en un destino de clase mundial”, dijo el gobernador al aprobar la medida este martes.

Conservación y desarrollo

Las adquisiciones aprobadas se alinean con la estrategia estatal de conservación y desarrollo rural, integrándose al Florida Wildlife Corridor y a paisajes estratégicos como Sentinel Landscapes, que compatibilizan la conservación ambiental con la operatividad de instalaciones militares. Además, el programa prioriza la permanencia de las tierras en manos de familias agricultoras, garantizando la continuidad de actividades productivas sostenibles.

El comisionado de Agricultura de Florida, Wilton Simpson, destacó el impacto directo en el campo: “Proteger las tierras agrícolas y de conservación significa mantenerlas en manos de las familias que las trabajan. Cada acre protegido mantiene a nuestro estado un poco más rural —y mucho más Florida— mientras apoya a agricultores, ganaderos y esfuerzos de conservación en todo el estado”.

Por su parte, la secretaria del Departamento de Protección Ambiental (DEP), Alexis A. Lambert, subrayó la continuidad del programa: “Florida Forever sigue ofreciendo resultados transformadores para la conservación del estado. El respaldo constante del Gobernador y el Gabinete nos permite salvaguardar ecosistemas vitales, recursos hídricos, tierras productivas y los paisajes que definen a Florida”.

Tierras protegidas aprobadas

Entre las aprobaciones más relevantes se incluyen:

10.996 acres en dos servidumbres de conservación dentro del Corredor Caloosahatchee–Big Cypress, en los condados Collier y Hendry, que mejoran la conectividad entre el Florida Panther National Wildlife Refuge, el Big Cypress National Preserve y el Dinner Island Wildlife Management Area. Estas tierras ofrecen hábitat crítico para especies en peligro como la pantera de Florida y respaldan operaciones agrícolas.

7.437 acres en una servidumbre del proyecto Coastal Headwaters Longleaf Forest (Florida Forever), en el condado Escambia, que crea un amortiguamiento clave para instalaciones militares, protege la calidad del agua y la recarga del acuífero en las cuencas de los ríos Perdido y Escambia.

2.060 acres del proyecto Tilton Family Farm, en el condado Putnam, una finca familiar desde 1973 dedicada a ganadería, madera y cultivos, que produce miel y alimentos frescos para comunidades locales.

1.059 acres del proyecto Siboney Ranch, en el condado Okeechobee, una operación ganadera familiar que preserva tierras agrícolas productivas y el carácter rural de la zona, dentro del Avon Park Air Force Range Sentinel Landscape.

Proyección presupuestaria

Como parte del presupuesto propuesto Floridians First para el año fiscal 2026–27, el gobernador DeSantis recomendó 115 millones de dólares para el programa Florida Forever y 200 millones de dólares para el Rural and Family Lands Protection Program, reforzando el compromiso del estado con la conservación, la agricultura y el desarrollo rural sostenible.

La aprobación consolida una estrategia de largo plazo que busca equilibrar protección ambiental, seguridad nacional y actividad económica, preservando el paisaje natural y agrícola que caracteriza a Florida.

