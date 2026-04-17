sábado 18  de  abril 2026
Búsqueda de desaparecidos

Hallan más de 1000 fragmentos óseos en lago de Ciudad de México

Familias de desaparecidos participan en las búsquedas ante la falta de resultados en investigaciones oficiales

Expertos forenses y autoridades municipales buscan restos humanos en la alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México, a orillas del lago Chalco, el 15 de abril de 2026. Varios grupos que buscan personas desaparecidas anunciaron el 17 de abril el hallazgo de más de 1000 fragmentos óseos en una zona ribereña de la Ciudad de México, donde las autoridades mexicanas llevan más de una semana realizando excavaciones.

Expertos forenses y autoridades municipales buscan restos humanos en la alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México, a orillas del lago Chalco, el 15 de abril de 2026. Varios grupos que buscan personas desaparecidas anunciaron el 17 de abril el hallazgo de más de 1000 fragmentos óseos en una zona ribereña de la Ciudad de México, donde las autoridades mexicanas llevan más de una semana realizando excavaciones.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO.- Varios colectivos de búsqueda de desaparecidos anunciaron este viernes el hallazgo en la última semana de más de 1.000 fragmentos óseos en una zona lacustre de Ciudad de México.

Las desapariciones forzadas estallaron en México en 2006, cuando las autoridades lanzaron una ofensiva militar contra los cárteles de la droga que desató una escalada de violencia criminal y excesos por parte de las fuerzas de seguridad.

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Las recientes piezas fueron localizadas en el marco de excavaciones que realiza el gobierno local en el lago de Chalco, en este de la capital, desde principios de mes, también con el fin de ubicar posibles desaparecidos.

Según un informe de la fiscalía local, hasta el 13 de abril había encontrado 317 "elementos óseos que, de acuerdo con análisis preliminares, podrían corresponder al menos a tres individuos".

Colectivos de familiares de desaparecidos que acompañan estos trabajos dijeron el viernes en un reporte que habían "contabilizado 1.076 hallazgos de interés forense" para sus familias, indicó en rueda de prensa Jaqueline Palmeros, integrante de estas agrupaciones.

"Este hallazgo masivo no es solo de las autoridades. Es el resultado directo de la participación, la vigilancia y la supervisión de las familias buscadoras", dijo Palmeros.

"Dolor e indignación"

Efrén Emmanuel Castro, un joyero de 34 años, desapareció en octubre cuando se dirigía a una concurrida estación del metro, en pleno centro de Ciudad de México. Nunca regresó a su hogar.

Al revisar las cámaras de la policía "como siempre, aparece un árbol frondoso en el cual se pierde la pista" de la dirección que tomó, dice su madre, Trinidad Parra, mientras sostiene una gran fotografía de Efrén.

Esta ama de casa, de 65 años, se unió a los colectivos de búsqueda con la esperanza de encontrar a su hijo, luego que la fiscalía no avanzara en la investigación, señala.

Efrén integra el registro de más de 130.000 desaparecidos en México, en una crisis que recientemente fue señalada por un comité de expertos de Naciones Unidas como práctica criminal "de lesa humanidad" que persiste en el país.

Este comité advirtió que las desapariciones forzadas se siguen cometiendo en México y que muchas veces son perpetradas por policías locales y autoridades municipales, entre otros.

La presidenta Claudia Sheinbaum acusó a dichos expertos de ignorar los avances realizados recientemente por su gobierno en la materia.

Escuchar a las familias

En una reunión con autoridades capitalinas, los colectivos pidieron este viernes que las búsquedas se realicen de manera ininterrumpida hasta que el sitio sea procesado por completo y que no haya excusa ni dilación.

Este nuevo hallazgo, ocurre unos días antes de la visita a México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk.

Jaqueline Palmeros asegura que estos colectivos intentan reunirse con el Alto Comisionado, sin conseguir aún un encuentro.

"Lo importante serían las familias, que escuchara realmente a las familias. De boca en boca y desde el dolor", señaló la activista, rodeada de una veintena de sus compañeras de búsqueda.

FUENTE: Con información de AFP

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