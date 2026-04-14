martes 14  de  abril 2026
Crimen organizado

EEUU sanciona a casinos y operadores por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste de México

Entre los sancionados se encuentra un supuesto defensor de derechos humanos, EEUU dijo que se dedica exclusivamente a defender a violentos miembros de cárteles

Las tragamonedas se han consolidado como el juego de casino más popular en México, gracias a su mezcla única de simplicidad, variedad y emoción.

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Unplash
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El gobierno de Estados Unidos anunció este martes sanciones contra casinos, empresas y personas vinculadas con el Cártel del Noreste (CDN), que opera en el norte de México.

Uno de los establecimientos, Casino Centenario, está situado en la localidad de Nuevo Laredo, en el estado mexicano de Tamaulipas, a apenas 3,2 kilómetros de la frontera estadounidense, detalló el Departamento del Tesoro en un comunicado.

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Casino Centenario es regentado por Comercializadora y Arrendadora de Mexico (CAMSA) y es utilizado por el Cártel del Noreste como "casa de seguridad de pastillas de fentanilo y cocaína, así como vehículo para lavar ganancias ilícitas e integrarlas en el sistema financiero legítimo a través de sus operaciones de juego", aseguró el texto.

Otro de los sancionados es Diamante Casino, ubicado en la ciudad de Tampico (Tamaulipas).

Operadores del crimen organizado

La lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Tesoro (OFAC por sus siglas en inglés) también incluye a Eduardo Javier Islas Valdez, "Crosty", como operador del cártel, encargado de cruzar a inmigrantes indocumentados a través del Río Grande hacia Texas.

Además, está el abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, por su trabajo vinculado al CDN, como defensor entre otros del capo Miguel Angel Trevino Morales, "Z-40".

Su trabajo va "más allá de una relación normal entre un abogado y su cliente", afirmó la OFAC.

Supuesto defensor de "DDHH" sancionado

Jesús Reymundo Ramos Vázquez, señalado por ser asociado al CDN, también fue sancionado.

"Bajo el disfraz de activista de derechos humanos, Ramos se dedica exclusivamente a defender a violentos miembros de cárteles, presentando denuncias falsas contra el ejército mexicano, pagando a personas para que asistan a protestas y protegiendo la reputación de miembros del CDN que han muerto o han sido detenidos", denunció el Tesoro.

Las sanciones del Tesoro implican que todos los bienes y participaciones en bienes de los sancionados bajo jurisdicción de Estados Unidos, en poder o bajo el control de estadounidenses, quedan bloqueados.

El CDN fue declarado "organización terrorista" por Washington en febrero del año pasado.

"La violencia y la intimidación del Cártel del Noreste, incluido su ataque de marzo de 2022 contra el Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, amenazan al personal estadounidense, socavan la soberanía mexicana y desestabilizan a las comunidades a ambos lados de la frontera", explicó el Departamento de Estado en otro comunicado.

FUENTE: Con información de AFP

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