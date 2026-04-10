CEAPI presenta el IX Congreso Iberoamericano que se realizará en México

Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, Quirino Ordaz, embajador de México en España, y Ximena Caraza, directora de la Fundación Casa de México

MADRID. - El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) presentó formalmente el IX Congreso Iberoamericano CEAPI que se celebrará del 25 al 27 de mayo en Ciudad de México. La presentación se realizóen la residencia del embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, y durante el acto intervinieron la directora de la Fundación Casa de México, Ximena Caraza, y la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova.

Tras la octava edición en Sevilla (España), el congreso vuelve a América Latina para ubicarse, por primera vez, en la capital de México. El evento que tendrá como el lema "La Fuerza de Iberoamérica" y acogerá a más de 400 presidentes de compañías líderes y familias empresarias de América Latina y España, y personalidades institucionales de toda la región.

La agenda del encuentro tendrá tres bloques temáticos: la fuerza de Iberoamérica en un mundo multipolar, los empresarios en el centro de la solución y los sectores estratégicos que marcan el futuro.

Durante la presentación del IX Congreso Iberoamericano CEAPI, el embajador Quirino Ordaz agradeció por elegir México como sede de este "México es hoy un país sólido y estable que despierta confianza”, dijo.

Para Ximena Caraza, “el dinamismo que ha tomado CEAPI es impresionante. México les espera. Tenemos ganas de ese reencuentro entre el empresario español y mexicano, y también con el de todo Iberoamérica. Hay muchos proyectos en común y ganas de crecer juntos. Esto ayuda a acercar a nuestros países y a nuestros empresarios”.

Destacó que “hoy México representa el 76% de las inversiones latinas en España y queremos hacer más de la mano de los españoles. Hay grandes oportunidades”.

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova señaló que “Iberoamérica tiene todo lo que necesita el mundo: agua, energía, minerales, alimentos y capital humano. La novena edición de este congreso será una oportunidad única para conectar a los principales líderes empresariales, especialmente de Ciudad de México, y fortalecer los lazos entre España, México y toda Latinoamérica".

Indicó que será un congreso de empresarios para empresarios, "y por eso nos van a acompañar los números uno de muchos países iberoamericanos. Es un congreso importante para toda Iberoamérica, y por eso contamos con el apoyo y participación del Sistema Iberoamericano, con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) o la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ)”.

Líderes empresariales e institucionales

En el encuentro de mayo participarán los empresarios importantes empresarios de numerosos países de la región. De México, Carlos Slim Helú, presidente honorario de Grupo Carso; junto a Luis Amodio, presidente de OHLA; Valentín Diez Morodo, presidente de COMCE y presidente de Honor Internacional de CEAPI; Fernando Lerdo de Tejada Servitje, director de Grupo Bimbo;, y Guadalupe de la Vega, presidenta del Consejo de Administración del Grupo de la Vega; de España, Vicente Boluda, vicepresidente de Boluda Corporación Marítima; Alfonso Castillo, CEO del Banco Santander Internacional; Manuel Contreras, presidente del Grupo AZVI; Enrique Riquelme, presidente y CEO de Cox, y Juan Santamaría, CEO de ACS.

Por Brasil, estarán André Esteves, chairman & senior partner de BTG Pactual, y María Luiza Trajano, presidenta de Magazine Luiza. De Chile asistirán Paola Luksic, miembro del Grupo Luksic; Francisca Ponce, directora ejecutiva de The Family Ponce Group, y Diego Yarur, gerente de Desarrollo Corporativo y miembro de la familia propietaria del BCI Chile.

También estarán Jaime Gilinski, presidente del Grupo Gilinski (Colombia); de Estados Unidos, Francisco Cerezo, Chair, US-LatAm de DLA Piper; de Honduras, María del Carmen Nasser, vicepresidenta de la Fundación Terra; de República Dominicana, Juan Tomás Díaz Infante, CEO de United Petroleum Grupo Haina SRL; y de Venezuela, Mireya Blavia de Cisneros, presidenta de We Cisneros, entre muchos otros.

Entre los líderes institucionales que tendrán presencia en el Congreso, destacan Sergio Díaz-Granados, presidente Ejecutivo de CAF; Rebeca Grynspan, candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas; Andrés Allamand, Secretario General Iberoamericano (SEGIB); Mariano Jabonero, Secretario General de OEI; Alexandre Pupo, Secretario General de OIJ; Gina Riaño, Secretaria General de OISS; Michelle Muschett, Subsecretaria General, Administradora Adjunta y Directora Regional para América Latina y El Caribe del PNUD; Altagracia Gómez Sierra, Coordinadora del Consejo Empresarial del Gobierno de México, y José Medina Mora, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

FUENTE: Con información de CEAPI