Japón cambia dos veces de campo de entrenamiento en México antes de su debut en el Mundial 2026

Jugadores de Japón participan en una sesión de entrenamiento en el Centro de Entrenamiento del Club Monterrey en El Barrial, Santiago, estado de Nuevo León, México, el 4 de junio de 2026, previo al Mundial de Fútbol de la FIFA 2026.

La selección de Japón ha enfrentado un inesperado contratiempo durante su preparación para la FIFA World Cup 2026. Los llamados "Samuráis Azules" se vieron obligados a cambiar dos veces de sede de entrenamiento en el área metropolitana de Monterrey debido al mal estado del césped provocado por las recientes condiciones meteorológicas.

Según reportes de medios japoneses, el combinado asiático tenía previsto entrenarse inicialmente en las instalaciones de Tigres UANL, ubicadas en San Nicolás de los Garza. Sin embargo, el deterioro del terreno de juego obligó a buscar una alternativa de emergencia.

BALONCESTO Confirman asistencia de Trump al tercer partido de las Finales de la NBA en Nueva York

REALEZA Príncipe heredero de Noruega acorta viaje a Japón por la salud de su esposa

La delegación japonesa se trasladó entonces a un complejo universitario, aunque tampoco quedó satisfecha con las condiciones del campo. Finalmente, decidió instalarse en las instalaciones de CF Monterrey, donde completará sus últimos entrenamientos antes de viajar a Estados Unidos.

Japón prioriza una preparación perfecta para el Mundial

El director de selecciones nacionales de la Asociación de Fútbol de Japón, Masakuni Yamamoto, explicó que las decisiones fueron tomadas para garantizar el mejor escenario posible de cara al torneo.

"Es por culpa del mal tiempo, no podemos hacer nada al respecto. Queremos asegurarnos una preparación óptima para la Copa del Mundo", señaló el dirigente.

A partir del próximo martes, la expedición japonesa se trasladará a su campamento base en Nashville, donde ultimará detalles para su estreno mundialista.

El camino de Japón en el Mundial 2026

Integrante del Grupo F, Japón buscará superar la fase de grupos en una zona que promete ser muy competitiva.

Su calendario es el siguiente:

14 de junio: Japón vs. Países Bajos en Dallas.

20 de junio: Japón vs. Túnez en Monterrey.

25 de junio: Japón vs. Suecia en Kansas City.

La selección japonesa llega al torneo con la intención de igualar o superar sus mejores actuaciones históricas, después de consolidarse como una de las potencias más constantes del fútbol asiático durante las últimas décadas.

Las lluvias ponen a prueba la logística mundialista

Aunque el incidente no afecta directamente a la organización del Mundial, sí refleja algunos de los desafíos logísticos que enfrentan las selecciones durante la fase previa al torneo. Las fuertes lluvias registradas en la región de Monterrey durante los últimos días han complicado el mantenimiento de varios terrenos de juego utilizados para entrenamientos.

Para Japón, la prioridad es evitar riesgos físicos y garantizar que sus futbolistas lleguen en las mejores condiciones posibles a una competición en la que aspira a convertirse en una de las revelaciones del certamen.