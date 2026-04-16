jueves 16  de  abril 2026
CELEBRIDADES

Hospitalizan a la cantante Taylor Momsen por picadura de araña en México

La intérprete compartió imágenes desde el hospital y agradeció la atención médica recibida, luego de que la reacción al veneno se extendiera por su pierna

Taylor Momsen asistió al desfile de Christian Siriano Otoño/Invierno 2026 el 12 de febrero de 2026 en la ciudad de Nueva York.

Taylor Momsen asistió al desfile de Christian Siriano Otoño/Invierno 2026 el 12 de febrero de 2026 en la ciudad de Nueva York.

Jamie McCarthy / Getty Images via AFP

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante estadounidense Taylor Momsen, vocalista de The Pretty Reckless, fue hospitalizada la noche del martes en Ciudad de México tras sufrir complicaciones por la picadura de una araña venenosa, según informó la propia artista en redes sociales.

La intérprete compartió imágenes desde el hospital y agradeció la atención médica recibida, luego de que la reacción al veneno se extendiera por su pierna. Hasta el momento, no ha actualizado detalles sobre su estado de salud.

Lee además
La diseñadora de moda y cantante británica Victoria Beckham llega al estreno de la película Lola en el Teatro Bruin, en Los Ángeles, California, el 3 de febrero de 2024.
CELEBRIDADES

Victoria Beckham rompe el silencio sobre el distanciamiento con su hijo Brooklyn
La cantante Lana del Rey. 
MÚSICA

Lana del Rey interpreta tema principal del videojuego de James Bond "007 First Light"

Pese al incidente, Momsen aseguró que no cancelará su presentación de este miércoles, en la que su banda participará como telonera de la legendaria banda metalera AC/DC en la capital mexicana.

“Hoy en el hospital y mañana el concierto. El show debe continuar”, señaló.

De acuerdo con la cantante, la mordedura ocurrió la semana pasada, antes de un concierto en el Estadio GNP Seguros, lo que la obligó a recibir atención médica de emergencia y una inyección para contrarrestar los efectos del veneno.

En una de las fotografías que publicó, se puede ver que la picadura de araña le causó inflamación y manchas rojas en la pierna.

Incidente previo

Esta no es la primera vez que la artista enfrenta un incidente similar. En 2024, durante una presentación en Sevilla, fue mordida por un murciélago, lo que requirió tratamiento antirrábico.

Momsen, quien también es conocida por su papel en la serie Gossip Girl, ha tomado de forma positiva ambos episodios, pues hasta ahora no ha tenido graves consecuencias

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Luren Márquez es coronada Miss Perú 2026

Parque de Disney estrena montaña rusa con temática de Los Muppets

Steven Spielberg prioriza realidad sobre ficción en "Disclosure day"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos Chuck Schumer, demócrata de Nueva York, se encuentra junto a un cartel que muestra una imagen del presidente Donald Trump, mientras habla con la prensa tras una reunión a puerta cerrada con los senadores demócratas en el Capitolio, en Washington, DC, el 3 de marzo de 2026.
EEUU

Revés para demócratas: Senado rechaza resolución para impedir que Trump ordene nuevos ataques contra Irán

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth. 
CONFLICTO

EEUU asegura tener el "control real" del tráfico en Ormuz y aconseja a Irán cerrar un acuerdo

Imagen del Capitolio en Washington, la sede del Congreso de EEUU.
Impeachment

Legisladores demócratas presentan artículos del pedido de destitución de jefe del Pentágono

Capitolio de Florida.
LEGISLACIÓN

Amplían sesión especial del Congreso de Florida: en agenda mapas electorales, IA y normativas sanitarias

El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ondea una bandera nacional durante las celebraciones que conmemoran la victoria en el 65 aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos y la declaración del carácter socialista de la Revolución Cubana en La Habana, el 16 de abril de 2026. 
Dictadura

Cuba está "lista" frente a cualquier agresión militar, afirma Díaz-Canel

Te puede interesar

Los ciudadanos de la mayoría de los países requieren visas para ingresar a EEUU
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU anuncia endurecimiento en visados para América Latina

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El jefe del Pentágono, Pete Hegseth. 
CONFLICTO

EEUU asegura tener el "control real" del tráfico en Ormuz y aconseja a Irán cerrar un acuerdo

La copresidenta de Nicaragua Rosario Murillo (izq.) y el presidente Daniel Ortega (der.) en el desfile por el 46.º aniversario del Ejército Nacional en Managua, en foto publicada por el medio oficial El 19 Digital el 2 de septiembre de 2025 (Foto de Jairo CAJINA / El 19 DIGITAL / AFP)
DECISIÓN

Estados Unidos sanciona a hijos de dictadores y empresas de oro en Nicaragua

Un cartel que alerta a los clientes sobre los beneficios de los cupones de alimentos de SNAP se exhibe en un supermercado de Brooklyn el 5 de diciembre de 2019 en la ciudad de Nueva York. 
ANUNCIO

¿Cuándo entra en vigor prohibición de comprar refrescos y dulces con cupones SNAP en Florida?

El juez John D. Couriel fue elegido como nuevo presidente de la Corte Suprema de Florida.
LIDERAZGO Y GESTIÓN

John Couriel será el nuevo presidente del Tribunal Supremo de Florida