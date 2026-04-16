Hospitalizan a la cantante Taylor Momsen por picadura de araña en México

Taylor Momsen asistió al desfile de Christian Siriano Otoño/Invierno 2026 el 12 de febrero de 2026 en la ciudad de Nueva York.

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante estadounidense Taylor Momsen, vocalista de The Pretty Reckless, fue hospitalizada la noche del martes en Ciudad de México tras sufrir complicaciones por la picadura de una araña venenosa, según informó la propia artista en redes sociales.

La intérprete compartió imágenes desde el hospital y agradeció la atención médica recibida, luego de que la reacción al veneno se extendiera por su pierna. Hasta el momento, no ha actualizado detalles sobre su estado de salud.

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Pese al incidente, Momsen aseguró que no cancelará su presentación de este miércoles, en la que su banda participará como telonera de la legendaria banda metalera AC/DC en la capital mexicana.

“Hoy en el hospital y mañana el concierto. El show debe continuar”, señaló.

De acuerdo con la cantante, la mordedura ocurrió la semana pasada, antes de un concierto en el Estadio GNP Seguros, lo que la obligó a recibir atención médica de emergencia y una inyección para contrarrestar los efectos del veneno.

En una de las fotografías que publicó, se puede ver que la picadura de araña le causó inflamación y manchas rojas en la pierna.

Incidente previo

Esta no es la primera vez que la artista enfrenta un incidente similar. En 2024, durante una presentación en Sevilla, fue mordida por un murciélago, lo que requirió tratamiento antirrábico.

Momsen, quien también es conocida por su papel en la serie Gossip Girl, ha tomado de forma positiva ambos episodios, pues hasta ahora no ha tenido graves consecuencias

FUENTE: AFP