lunes 5  de  enero 2026
DESDE BILBAO

Hermana de Diosdado Cabello. cónsul de Venezuela en Bilbao, llama a activarse contra Trump

La familia Cabello ocupa importantes cargos dentro del régimen, a pesar de que no tienen las credenciales académicas para tales cargo

La cónsul de Venezuela en Bilbao, Glenna del Valle Cabello, llamó a los venozolanos a activarse para derrotar la agresión imperialista del presidente de EEUU, Donald Trump, al que ha calificado de asesino y criminal.&nbsp;

La cónsul de Venezuela en Bilbao, Glenna del Valle Cabello, llamó a los venozolanos a activarse para derrotar la "agresión imperialista" del presidente de EEUU, Donald Trump, al que ha calificado de "asesino y criminal". 

EUROPA PRESS CAPTURA DE VIDEO

La cónsul de Venezuela en Bilbao, Glenna del Valle Cabello, llamó a los venozolanos a activarse para derrotar la "agresión imperialista" del presidente de EEUU, Donald Trump, al que ha calificado de "asesino y criminal".

Como era de esperarse la hermana de Diosdado Cabello, uno de los líderes principales del Cártel de los Soles y pieza clave del régimen de Nicolás Maduro, convocó a una protesta en una de las calles de Bilbao en el que gritó consignas contra la acción militar que extrajo de Venezuela al dictador.

Lee además
Diosdado Cabello sostiene un fusil M4A1 de fabricación estadounidense mientras habla durante una sesión de la Asamblea Nacional en Caracas el 17 de septiembre de 2024. 
SUCESO

Diosdado Cabello califica de ataque vil captura de Maduro por parte de EEUU
Los dictadores de Cuba y Venezuela, Miguel Diaz-Canel y Nicolás Maduro.
ANÁLISIS

La Habana confiesa su derrota militar en Venezuela, 32 bajas en la captura de Maduro

La cónsul señaló que todo el país debe "activarse para derrotar esta agresión imperialista". "Y así será", ha asegurado. En su intervención ante los asistentes, Glena del Valle ha dado lectura a parte de la resolución adoptada anoche por la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela por el que se ordena que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Eloina Rodríguez, asuma y ejerza en condición de "encargada" todas las atribuciones inherentes al cargo de presidente de Venezuela.

La cónsul ha indicado que Venezuela es de los venezolanos y no de Trump, a que ha calificado de "asesino y criminal" porque, según ha indicado ha dejado "muertos" en su país, que, según ha apuntado, desconocen su número.

"Nosotros nos gobernamos a nosotros mismos. Los venezolanos les pertenece Venezuela, a nadie más, tanto sus recursos como su pueblo", ha afirmado Glenna del Valle.

Nepotismo y poder

Cabello es oficialmente la encargada de atender a los miles de venezolanos -emigrantes económicos, según manifiesta- que residen en el País Vasco, Navarra, Cantabria y La Rioja. Pero desde su desembarco en Euskadi procedente de París en 2022 y, sobre todo, después de la inauguración de una flamante sede en abril de 2023 dejó claro su objetivo de contrarrestar el protagonismo de los miles de venezolanos críticos con el régimen de Maduro organizados en «plataformas» en las tres provincias vascas, según publican medios locales.

Glenna ha sido consejera en la ONU, cónsul en París y, desde 2021, cónsul general de Venezuela en Bilbao.

Venezolanos, residentes en Bilbao, aseguran que es Glenna del Valle es muy amable de trato, pero que no acepta ninguna opinión que critique de alguna manera al régimen de Nicolás Maduro. Cuando se le comenta algo sobre la inmigración, asegura que todo es culpa de las sanciones de EEUU.

Además de la cónsul, Diosdado Cabello insertó en puestos estratégicos a su hermano menor José David Cabello Rondón, político de carrera quien ha ocupado importes cargos dentro del gobierno. En los últimos años ha sido Superintendente del SENIAT (autoridad tributaria de Venezuela) desde 2008, posición desde donde ha atacado a las empresas grandes o pequeñas, o hasta negocios pequeños que han manifestado su posición en contra del régimen.

FUENTE: EUROPA PRESS

Temas
Te puede interesar

EEUU prohíbe vuelos en el espacio aéreo venezolano por "amenazas inmediatas" tras escalada militar

Denuncian que manifestantes que apoyan a Maduro en Nueva York no son venezolanos, ni conocen la realidad del país

Burelli: "Delcy Rodríguez es una usurpadora, una criminal y lo veremos más temprano que tarde"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses.
JUSTICIA

Maduro comparece el 5 de enero ante un juez en Nueva York

Vladimir Padrino López habla durante un despliegue militar en la avenida Bolívar de Caracas el 23 de septiembre de 2025
ALTO MANDO

Ejército de Venezuela asegura que respetaría orden político con Delcy Rodríguez en la presidencia

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio  video
ENTREVISTA

Marco Rubio: El interés de EEUU en Venezuela es que no sea terreno de nuestros enemigos

Edición especial de Diario Las Américas del 4 de enero de 2026, a partir de la captura del dictador Nicolás Maduro. 
JUSTICIA

Maduro se declara no culpable ante un tribunal de Nueva York

El presidente estadounidense Donald Trump, acompañado por el subjefe de gabinete Stephen Miller, el director de la CIA John Ratcliffe, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, habla con la prensa tras las acciones militares estadounidenses en Venezuela, en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 3 de enero de 2025.  
VENEZUELA

Trump advierte que Delcy Rodríguez "pagará un precio más alto" que Maduro "si no hace lo correcto"

Te puede interesar

Congresistas republicanos de Florida apoyan papel de EEUU en Venezuela. 
POLÍTICA

Daniella Levine Cava expresa cautela sobre rol de EEUU en Venezuela, congresistas de Florida respaldan la transición y a María Corina Machado

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Manifestantes se congregan frente al Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan mientras el derrocado dictador venezolano, Nicolás Maduro, aguarda su audiencia de lectura de cargos el 5 de enero de 2026 en Nueva York.  
DENUNCIA

Denuncian que manifestantes que apoyan a Maduro en Nueva York no son venezolanos, ni conocen la realidad del país

Venezolanos en Miami festejan la captura de Maduro. 
REPORTAJE

Doral se viste de tricolor: Exilio venezolano celebra el principio del fin de la tiranía

El presidente estadounidense Donald Trump, acompañado por el subjefe de gabinete Stephen Miller, el director de la CIA John Ratcliffe, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, habla con la prensa tras las acciones militares estadounidenses en Venezuela, en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 3 de enero de 2025.  
VENEZUELA

Trump advierte que Delcy Rodríguez "pagará un precio más alto" que Maduro "si no hace lo correcto"

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio  video
ENTREVISTA

Marco Rubio: El interés de EEUU en Venezuela es que no sea terreno de nuestros enemigos