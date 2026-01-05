Hermana de Diosdado Cabello. cónsul de Venezuela en Bilbao, llama a activarse contra Trump

La cónsul de Venezuela en Bilbao, Glenna del Valle Cabello, llamó a los venozolanos a activarse para derrotar la "agresión imperialista" del presidente de EEUU, Donald Trump, al que ha calificado de "asesino y criminal".

Como era de esperarse la hermana de Diosdado Cabello, uno de los líderes principales del Cártel de los Soles y pieza clave del régimen de Nicolás Maduro, convocó a una protesta en una de las calles de Bilbao en el que gritó consignas contra la acción militar que extrajo de Venezuela al dictador.

La cónsul señaló que todo el país debe "activarse para derrotar esta agresión imperialista". "Y así será", ha asegurado. En su intervención ante los asistentes, Glena del Valle ha dado lectura a parte de la resolución adoptada anoche por la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela por el que se ordena que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Eloina Rodríguez, asuma y ejerza en condición de "encargada" todas las atribuciones inherentes al cargo de presidente de Venezuela.

La cónsul ha indicado que Venezuela es de los venezolanos y no de Trump, a que ha calificado de "asesino y criminal" porque, según ha indicado ha dejado "muertos" en su país, que, según ha apuntado, desconocen su número.

"Nosotros nos gobernamos a nosotros mismos. Los venezolanos les pertenece Venezuela, a nadie más, tanto sus recursos como su pueblo", ha afirmado Glenna del Valle.

Nepotismo y poder

Cabello es oficialmente la encargada de atender a los miles de venezolanos -emigrantes económicos, según manifiesta- que residen en el País Vasco, Navarra, Cantabria y La Rioja. Pero desde su desembarco en Euskadi procedente de París en 2022 y, sobre todo, después de la inauguración de una flamante sede en abril de 2023 dejó claro su objetivo de contrarrestar el protagonismo de los miles de venezolanos críticos con el régimen de Maduro organizados en «plataformas» en las tres provincias vascas, según publican medios locales.

Glenna ha sido consejera en la ONU, cónsul en París y, desde 2021, cónsul general de Venezuela en Bilbao.

Venezolanos, residentes en Bilbao, aseguran que es Glenna del Valle es muy amable de trato, pero que no acepta ninguna opinión que critique de alguna manera al régimen de Nicolás Maduro. Cuando se le comenta algo sobre la inmigración, asegura que todo es culpa de las sanciones de EEUU.

Además de la cónsul, Diosdado Cabello insertó en puestos estratégicos a su hermano menor José David Cabello Rondón, político de carrera quien ha ocupado importes cargos dentro del gobierno. En los últimos años ha sido Superintendente del SENIAT (autoridad tributaria de Venezuela) desde 2008, posición desde donde ha atacado a las empresas grandes o pequeñas, o hasta negocios pequeños que han manifestado su posición en contra del régimen.

FUENTE: EUROPA PRESS