Iglesia paraguaya exige devolución de ahorros a afectados por "fraude monumental" de Ueno Bank

En la Basílica de Caacupé, el obispo Ricardo Valenzuela urgió a devolver el dinero a las personas estafadas (tupasycaacupe.gov.py)

ASUNCIÓN — La Iglesia católica de Paraguay reclamó este domingo la “urgente” devolución de los ahorros a los afectados por el “fraude monumental” que derivó en el cierre de Ueno Bank, y pidió sanciones ejemplares para los responsables de este escándalo que salpicó al ahora expresidente Santiago Peña.

“Solicitamos, pedimos, demandamos la urgente devolución del dinero de todas las personas estafadas”, sentenció el obispo Ricardo Valenzuela, en la homilía durante su tradicional misa dominical desde la Basílica de Caacupé, erigida en el centro del país en honor a la Virgen de Caacupé, la patrona nacional.

Elecciones Santiago Peña renuncia a la Presidencia de Paraguay en medio del escándalo de Ueno Bank

Paraguay entró en una crisis después de que el Banco Central (BCP) ordenara el martes pasado un procedimiento de resolución o disolución de Ueno Bank, una institución con 2,94 millones de clientes en este país de 6,1 millones de habitantes, que recibió durante el mandato del ahora exgobernante millonarios recursos de entidades públicas.

El escándalo desembocó en la destitución de Peña en un juicio político y la juramentación como nuevo mandatario de Pedro Alliana, hasta el viernes el vicepresidente del país.

“Con profunda tristeza, vemos que nuestra gente humilde fue golpeada en donde más le duele, en su necesidad diaria”, afirmó Valenzuela, quien a lo largo de la eucaristía hizo alusión a aquellas personas cuyos recursos para "el pago de sus servicios básicos y otras necesidades elementales" quedaron congelados.

Pese a admitir que se han “tomado las medidas correspondientes” en el plano político, aseguró que “la gente exige soluciones reales y sinceras”, e indicó que el nuevo gobierno de Alliana tiene la “encomiable tarea y una oportunidad histórica para sanear la nación, de una vez por todas”.

Y advirtió que “con este fraude monumental fueron perjudicadas también instituciones del Estado” que depositaron “miles de millones de guaraníes” y “millones de dólares” en esa entidad, “muchas de ellas a sabiendas de que la quiebra bancaria estaba en camino”.

“Ese dinero perdido es también dinero del pueblo”, se lamentó.

Iglesia pide justicia sin impunidad

La intervención de Ueno Bank, ordenada el martes por el Banco Central (BCP), dejó, entre otras, congeladas las inversiones y cuentas de instituciones del Estado, como el Instituto de Previsión Social (IPS) —una de las mayores cajas pensionales del país— y la represa binacional de Itaipú, y las de unos 32.000 jubilados.

Valenzuela exigió que “todo lo retenido vuelva a sus dueños, como corresponde, y que los responsables sean sometidos ejemplarmente a los rigores de la Justicia”.

En un comunicado difundido el sábado, el arzobispado de Asunción advirtió que “no se puede desconocer ni minimizar la indignación, la frustración y el dolor de la sociedad”, al tiempo que reclamó “justicia, sin impunidad”.

“Las autoridades políticas deben tomar conciencia de que la ciudadanía permanece atenta, especialmente los jóvenes, a sus acciones y decisiones. Hay indignación y enojo social”, subrayó el Episcopado asunceno, al considerar que las autoridades “no pueden ni deben actuar como si todo hubiera vuelto a la normalidad”.

Este sábado, la fiscalía paraguaya dicto prisión preventiva contra el expresidente Santiago Peña y lo imputó por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio.

Las dimensiones de este fraude bancario alcanzan hasta Argentina, donde Itti, la empresa tecnológica del Grupo Vázquez que desarrollaba sistemas para el banco y emplea a unos 940 trabajadores en el país, empezó a comunicar este jueves suspensiones de 30 días sin goce de sueldo.

El mundo del deporte también recibió el impacto del cierre, según medios paraguayos, la Confederación Sudamericana de Fútbol(Conmebol) tenía invertidos 85.470 millones de guaraníes (unos 14,3 millones de dólares) en certificados de depósito de ahorro (CDA), lo que la ubicó entre los principales depositantes de Ueno Bank.

"UN VIL DELITO": DURÍSIMO MENSAJE DE LA IGLESIA CATÓLICA EN PARAGUAY |



"Un fraude monumental": así se pronunció Mons. Ricardo Valenzuela sobre el caso Ueno bank.



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FUENTE: Con infromación de EFE/La Nación/ Americatvpy