domingo 8  de  noviembre 2026
VENEZUELA

María Corina Machado visita una de las zonas de Caracas más afectadas por el doble sismo

La líder opositora se reunió con los vecinos de San Bernardino y escuchó sus testimonios. Es la segunda visita que hace a afectados por los terremotos, primero fue a La Guaira

María Corina Machado (EFE)

María Corina Machado (EFE)

Por Valeria Montero

CARACAS. La líder opositora de Venezuela María Corina Machado visitó este domingo la parroquia San Bernardino, en Caracas (al norte de la ciudad), una de las más afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio, que dejó al menos 6.509 muertos, 14.239 viviendas con afectaciones moderadas y 11.001 con daños graves, según cifras oficiales.

Machado hizo un recorrido por San Bernardino y escuchó los testimonios de las familias que sufrieron pérdidas humanas y materiales, informó su partido, Vente Venezuela, en la red social X.

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Desde su regreso a Venezuela, el 25 de octubre, Machado ha realizado varias visitas de este tipo, como la que hizo al estado costero La Guaira (norte), el más devastado por el doble terremoto, donde se reunió con afectados en distintos puntos de la región.

Asimismo, se ha reunido con los integrantes de su partido, con familiares de presos políticos, así como con dirigentes de la principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática, y de la Alianza por Venezuela, integrada por pequeñas organizaciones sociales y políticas.

Machado hace promesa a presos políticos

El viernes, Machado prometió no dejar solos a los presos políticos, durante una visita a las afueras de un emblemático penal conocido como Rodeo I, en el estado Miranda (norte) y cercano a Caracas, catalogado por distintas ONG como un centro de “torturas”.

La visita de Machado culminó con la subida a una zona montañosa, donde los familiares suelen agruparse para comunicarse, a través de gritos, con sus parientes detenidos, quienes están recluidos en un edificio cercano.

Desde allí, Machado prometió, con megáfono en mano, no dejarlos solos, la reparación para sus familiares y garantías para que “nunca” ocurra lo que en Venezuela ha ocurrido con estos detenidos. A lo lejos se escuchó la respuesta de los presos políticos: “justicia” y “libertad.

FUENTE: Con información de EFE

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