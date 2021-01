Impiden salir de Cuba a Omara Ruiz Urquiola

“Me dicen en la aerolínea que mi prórroga está vencida y que vaya a Emigración que ellos me autorizarán. Obvio, NO me dejaron viajar. Mi cita médica es el lunes”, escribió la activista.

Embed Su roña y los complejos inherentes a la idiotez que los ciega, los exponen públicamente en su estupidez inagotable.Me... Publicada por Omara Isabel Ruiz Urquiola en Viernes, 22 de enero de 2021

El pasado martes 19 de enero, en la misma red social, Omara Ruiz Urquiola anunció que había ido a recoger su visa a la Embajada de Estados Unidos en La Habana, y que al menor atropello que recibiera este viernes lo denunciaría hasta el cansancio, así tuviera que dedicar su vida a ello.

“Si intentan el menor irrespeto el viernes en el aeropuerto, les voy a virar la vida al revés, la que me queda es para gastarla contra ustedes. Me sobran hace rato, si me regalan el argumento me van a conocer”, dijo Ruiz Urquiola al salir de la sede diplomática.

La activista aseguró que su muerte la decidirá Dios: “Estoy herida, pero la muerte la decidirá Dios, y eso escapa al entendimiento precario que les permite tragar y balbucear”.