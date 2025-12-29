lunes 29  de  diciembre 2025
BRASIL

Los médicos estiman que el expresidente Bolsonaro podría volver a prisión el 1º de enero

El expresidente Jair Bolsonaro muestra un "cuadro estable", según el cardiólogo Brasil Caiado, tras la operación del 25 de diciembre

El expresidente Jair Bolsonaro.

AFP

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRASILIA. - Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, se encuentra "estable" tras un nuevo procedimiento médico realizado este lunes contra sus crisis de hipo y los médicos estiman que regresará a la cárcel el 1º de enero.

"Si no hay nuevas complicaciones o problemas, se quedaría aquí hasta el 1º (de enero)", dijo este lunes a periodistas el cirujano Claudio Birolini.

El congresista Glauber Braga (C) es retirado de la Cámara baja del Congreso antes de la votación sobre un proyecto de ley para reducir la condena del expresidente Jair Bolsonaro, en Brasilia, el 9 de diciembre de 2025.
Brasil

Diputado oficialista desata escena caótica antes del voto para reducir pena a expresidente Bolsonaro
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro es fotografiado antes de subir a una ambulancia al salir del Hospital Rio Grande en Natal, estado de Rio Grande do Norte, Brasil, el 12 de abril de 2025. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien se recupera de una cirugía intestinal, sufrió un revés de salud un día después de recibir una citación judicial en su cama de hospital, informó su equipo médico el 24 de abril de 2025.
Política

Justicia de Brasil concede permiso especial para una cirugía al expresidente Jair Bolsonaro

El médico indicó que "se necesitan al menos 48 horas para evaluar los resultados" del procedimiento y que Bolsonaro aún debe realizarse una endoscopia entre el martes y miércoles.

El expresidente muestra ahora un "cuadro estable", según el cardiólogo Brasil Caiado.

Bolsonaro, de 70 años, fue sometido el 25 de diciembre durante cerca de una hora en un hospital de Brasilia a un bloqueo anestésico de un nervio que controla el diafragma, por su lado izquierdo. El sábado le habían practicado el mismo tratamiento del lado derecho.

La Corte Suprema sentenció al líder de la derecha brasileña a 27 años de prisión por supuestamente tramar un plan para aferrarse al poder tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva en 2022. La justicia rechazó el pedido de su defensa para que pueda cumplir la sentencia en prisión domiciliaria debido a su estado de salud.

Una vez que reciba el alta hospitalaria, deberá volver a la pequeña habitación donde cumple su condena, en una sede de la Policía Federal en Brasilia.

De la cárcel al hospital

El 24 de diciembre, Jair Bolsonaro salió por primera vez de la prisión donde se encuentra desde finales de noviembre para operarse una hernia inguinal en el hospital DF Star, donde permanece internado.

Esa cirugía se realizó con éxito, pero sus médicos anticiparon que podría necesitarse otro procedimiento de menor complejidad para tratar su hipo persistente.

Desde hace años, el dirigente lidia con las secuelas de una puñalada abdominal que sufrió durante un acto de campaña en 2018, y que requirió más tarde varias cirugías mayores.

Ha pasado ya "nueve meses de lucha y angustia con hipo a diario", dijo el sábado su esposa, Michelle Bolsonaro.

FUENTE: Con información de AFP

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
CASA BLANCA

Trump dice que habló "muy recientemente" con Maduro, "pero no salió mucho de la conversación"

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade. 
LITIGIO

Empresa demanda al recaudador de impuestos de Miami-Dade tras revocación de licencias por vínculos con Cuba

Fuerzas militares estadounidenses mantienen la lucha contra las organizaciones terroristas en el Caribe.
CASA BLANCA

Trump afirma que EEUU destruyó una "instalación" vinculada a la red de narcotráfico de Venezuela

Abrigarse es necesario.
TERMÓMETRO

Sur de Florida recibirá el 2026 con las temperaturas más bajas de la temporada

La actriz francesa Brigitte Bardot (en el centro) ofrece una rueda de prensa en diciembre de 1965 en Hollywood para la película Viva María, dirigida por Louis Malle (al fondo).
DUELO

Brigitte Bardot será enterrada en el cementerio de Saint-Tropez

